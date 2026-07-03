Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /રોનાલ્ડોનો ઐતિહાસિક ગોલ, પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવીને પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં કર્યો પ્રવેશ

રોનાલ્ડોનો ઐતિહાસિક ગોલ, પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવીને પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં કર્યો પ્રવેશ

Football World Cup 2026: ટોરેન્ટો સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી પોર્ટુગલ અને ક્રોએશિયા વચ્ચેની રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચમાં ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના ઐતિહાસિક ગોલની મદદથી પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવીને શાનદાર રીતે પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પ્રવેશ કરી લીધો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 03, 2026, 08:51 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:48 AM IST
રોનાલ્ડોનો ઐતિહાસિક ગોલ, પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવીને પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં કર્યો પ્રવેશ
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
રોનાલ્ડોનો 'લાસ્ટ ડાન્સ': 2026 વર્લ્ડ કપ બાદ ઇન્ટરનેશનલ ફૂટબોલને કહેશે અલવિદા
Cristiano Ronaldo34 min ago
2
Gujarat Monsoon 202655 min ago
3
Big decision of the administration due to heavy rains in Valsad; Holiday declared in all schools and colleges1 hr ago
4
fifa world cup 20262 hrs ago
5
Stress2 hrs ago