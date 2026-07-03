/રોનાલ્ડોનો ઐતિહાસિક ગોલ, પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવીને પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં કર્યો પ્રવેશ

ફૂટબોલના મહાકુંભમાં હાલ રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચો ચાલી રહી છે. જેમાં ટોરેન્ટોના ટોરેન્ટો સ્ટિડિયમ ખાતે રમાયેલી પોર્ટુગલ અને ક્રોએશિયા વચ્ચેની મેચમાં ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના ઐતિહાસિક ગોલની મદદથી પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 3-2થીહરાવીને વર્લ્ડ કપની પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં એન્ટ્રી કરી લીધી છે. આ સાથે જ વર્લ્ડ કપ 2028ની ઉપવિજેતા ટીમ ક્રોએશિયા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગઈ.
રોનાલ્ડો બન્યો જીતનો હીરો
વર્લ્ડ કપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 32ની આ મેચમાં પોર્ટુગલની જીતનો હીરો મહાન ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો રહ્યો. મેચમાં ક્રોએશિયાએ પહેલા ગોલ કરીને લીડ લીધી હોવા છતાં પોર્ટુગલને જીત અપાવી. આ દરમિયાન ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં પોતાનો પહેલો નોકઆઉટ ગોલ પણ કર્યો.
રોનાલ્ડોનો ઐતિહાસિક ગોલ
વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં અત્યાર સુધી ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ કરેલા ગોલની સંખ્યા હવે 11 થઈ છે. ક્રોએશિયા વિરુદ્ધ રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચમાં મહાન ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ 68મી મિનિટમાં પોર્ટુગલ માટે પેનલ્ટી સ્પોટથી બરાબરીનો ગોલ કર્યો. આ પહેલા 41 વર્ષનો મહાન ફૂટબોલર રોનાલ્ડો વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં નોકઆઉટ સ્ટેજમાં છેલ્લા 5 વર્લ્ડ કપ દરમિયાન સતત આઠ મેચોમાં કોઈ ગોલ કે આસિસ્ટ કરી શક્યો નહતો.
પેનલ્ટી સ્પોટથી કર્યો ગોલ
કોર્નર દરમિયાન બોક્સમાં ડિફેન્ડર રેનાટો વેઈગાને પાડવામાં આવ્યા બાદ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પેનલ્ટી સ્પોટથી પોતાના જાણીતા અંદાજમાં ગોલ કર્યો. પહેલા હાફમાં સંપૂર્ણ રીતે દબદબો જાળવી રાખ્યા બાદ પોર્ટુગલ બીજા હાફની શરૂઆતમાં થોડું પાછળ રહ્યું જેમાં અનુભવી ક્રોએશિયન લેફ્ટ બેક ઈવાન પેરિસિકે ક્રોસ પર જોરદાર શોટ માર્યો અને ડિફેન્ડર જોઆઓ કૈન્સિલો તથા ગોલકિપર ડિએગો કોસ્ટાને પછાડી ગોલ કરી નાખ્યો.
રોનાલ્ડોને મેદાન બહાર બોલાવવામા આવ્યો
જેના જવાબમાં પોર્ટુગલના કોચ રોબર્ટો માર્ટિનેઝે ચાર ફેરફાર કર્યા. જેમાં મિડ ફીલ્ડ સ્ટાર બ્રુનો ફર્નાન્ડિઝ અને વિટિન્હાની જગ્યાએ બીજા ખેલાડીઓને સામેલ કરવાનો હતો. પેનલ્ટી કિકથી પોર્ટુગલને બરાબરી પર લાવ્યાની ગણતરીની પળો બાદ અને ઓફ સાઈડ હોવાના કારણે એક શાનદાર બરાબરીવાળો ગોલ ચૂક્યાના થોડી મિનિટ પછી રોનાલ્ડોને પણ 81મી મિનિટમાં બહાર બોલાવવામાં આવ્યો. ટુર્નામેન્ટમાં આ ત્રીજો ગોલ હતો.
Oitavos de final, aqui vamos nós. 🌎🏆 #VaiDarPortugal | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/OXmwzNgtdG
— Portugal (@selecaoportugal) July 3, 2026
રોનાલ્ડોએ 146 ઈન્ટરનેશનલ ગોલ પૂરા કર્યા
આ અગાઉ તેણે ગ્રુપ સ્ટેજમાં ઉઝ્બેકિસ્તાન વિરુદ્ધ બે ગોલ કર્યા હતા. આવું પહેલીવાર બન્યું કે જ્યારે પાંચવારના બૈલન ડી અને વિજેતાને આ સીઝનની આ સૌથી મોટી ટુર્નામેન્ટમાં સબસ્ટિટ્યૂટ કરવામાં આવ્યો. રોનાલ્ડોએ 232 મેચોમાં પોતાના ઈન્ટરનેશનલ ગોલની સંખ્યા 146 પર પહોંચાડી દીધી. રોનાલ્ડોએ 2009માં આ જ મેદાન પર રિયલ મૈડ્રિડ માટે પોતાનું ડેબ્યુ કર્યું હતું. હવે આ યુરોપિયન ચેમ્પિયનશીપ અને ફૂટબોલ વર્લ્ડમાં થઈને કુલ 25 ગોલ કરનારો પહેલો પુરુષ ખેલાડી પણ બન્યો.
હવે પોર્ટુગલ સ્પેન સામે રમશે
પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં હવે પોર્ટુગલનો સામનો સ્પેન સામે થશે. સ્પેને પોતાની રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં ઓસ્ટ્રિયાને 3-0થી હરાવ્યું હતું. પોર્ટુગલ વિરુદ્ધ સ્પેનની આ પ્રી ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચ 7 જુલાઈ (IST)ના રોજ ટેક્સાસમાં રમાશે. ક્રોએશિયાને લાગ્યું કે તેણે રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચમાં પોર્ટુગલ વિરુદ્ધ અંતિમ સમયમાં ગોલ કરીને 2-2 ની બરાબર કરી નાખી પરંતુ VAR રિવ્યૂ બાદ ઓફસાઈડના કારણે ક્રોએશિયાના ગોલને અમાન્ય ગણાવી દેવાયો.
ઈન્જરી ટાઈમમાં થયો વિવાદ
આ ઘટના ઈન્જરી ટાઈમમાં ઘટી હતી. પોર્ટુગલ ત્યારે 2-1થી આગળ હતું. ક્રોએશિયન વિંગર ઈવાન પેરિસિચે ડાબી બાજુથી એક ક્રોસ નાખ્યો જે છ-યાર્ડ બોક્સમાં આમતેમ ફરતો રહ્યો. પછી મારિયો પાસાલિકે તેને ડિફેન્ડર જોસ્કો ગ્વાર્ડિઓલ તરફ આગળ વધાર્યો જેણે તેને ગોલમાં ફેરવી નાખ્યો. ક્રોએશિયન ખેલાડીઓ જોરદાર ઉજવણી પણ કરી. પરંતુ ત્યારે જ રેફરી વીડિયો રિવ્યૂ માટે ગયા.
ઈગોર મતાનોવિચે બોલને હળવો સ્પર્શ કર્યો
જ્યારે ઈવાન પેરિસિચે ક્રોસ નાખ્યો, ત્યારે મારિયો પાસાલિક ઓનસાઈડ પોઝિશનમાં હતો, પરંતુ રેફરીએ સ્નિકો ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જાણ્યું કે ક્રોએશિયન ફોરવર્ડ ઈગોર મતાનોવિચે પોર્ટુગલી સેન્ટર બેક રેનાટો વેઈગાની પીઠ સાથે બોલ અથડાય તે પહેલા હવામાં બોલને હળવો સ્પર્શ કર્યો હતો.
ક્રોએશિયાના ફેન્સનો જોરદાર વિરોધ
ઈગોર મતાનોવિચના બોલને સ્પર્શ કરવા સમયે મારિયો પાસાલિક ઓફસાઈડ પોઝિશનમાં હતા. ત્યારબાદ આ ખેલ અમાન્ય ગણાયો. રેફરીએ તરત ગોલને અમાન્ય જાહેર કરી દીધો. જેનાથી ક્રોએશિયાના ફેન્સ અને ખેલાડીઓએ જોરદાર વિરોધ કર્યો. ક્રોએશિયા માટે આ બીજો ગોલ કરવાનો સૌથી નજીકનો મોકો હતો. પરંતુ પોર્ટગલે પોતાની એક ગોલની લીડ જાળવી રાખી અને પછી તો જલદી રાઉન્ડ ઓફ 16માં પોતાની જગ્યા પાકી કરી.