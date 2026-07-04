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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલનું ચિત્ર સ્પષ્ટ, જાણો તમારી મનપસંદ ટીમ ક્યારે, ક્યાં અને કોની સામે રમશે

Football World Cup 2026 : બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના, ફ્રાન્સ, પોર્ટુગલ, સ્પેન, ઇંગ્લેન્ડ, મોરોક્કો, નોર્વે, મેક્સિકો, કોલંબિયા, બેલ્જિયમ, ઇજિપ્ત, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, પેરાગ્વે અને કેનેડાની ટીમોએ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16) માટે ક્વોલિફાય કર્યું છે.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 04, 2026, 03:30 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:30 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલનું ચિત્ર સ્પષ્ટ, જાણો તમારી મનપસંદ ટીમ ક્યારે, ક્યાં અને કોની સામે રમશે
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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