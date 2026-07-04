/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલનું ચિત્ર સ્પષ્ટ, જાણો તમારી મનપસંદ ટીમ ક્યારે, ક્યાં અને કોની સામે રમશે

Football World Cup 2026 : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16) માટે ચિત્ર હવે સ્પષ્ટ છે. બ્રાઝિલ, આર્જેન્ટિના, ફ્રાન્સ, પોર્ટુગલ, સ્પેન, ઇંગ્લેન્ડ, મોરોક્કો, નોર્વે, મેક્સિકો, કોલંબિયા, બેલ્જિયમ, ઇજિપ્ત, સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ, પેરાગ્વે અને કેનેડાની ટીમો આ તબક્કા માટે ક્વોલિફાય થઈ ગઈ છે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ મેચો આજે, શનિવાર ભારતીય સમય મુજબ રાત્રે 10:30 વાગ્યે શરૂ થશે.
પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16) મેચો 4 જુલાઈથી 8 જુલાઈ (ભારતીય સમય મુજબ) દરમિયાન રમાશે. આ રાઉન્ડમાંથી ટોચની આઠ ટીમો ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચશે. ભારતમાં ચાહકો ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની મેચો ટીવી પર યુનાઇટેડ8 સ્પોર્ટ્સ 1 અને 2 પર જોઈ શકે છે, જ્યારે લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ ZEE5 પર થશે.
પ્રી-ક્વાર્ટરફાઇનલનું ચિત્ર સ્પષ્ટ
પ્રી-ક્વાર્ટરફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16)માં સૌથી વધુ ટીમો યુરોપની છે, ત્યારબાદ ઉત્તર અમેરિકા, દક્ષિણ અમેરિકા અને આફ્રિકાની ટીમો આવે છે. પ્રી-ક્વાર્ટરફાઇનલ મેચો હ્યુસ્ટન, ફિલાડેલ્ફિયા, ઇસ્ટ રધરફોર્ડ, મેક્સિકો સિટી, આર્લિંગ્ટન, સિએટલ, એટલાન્ટા અને વાનકુવરમાં યોજાશે. પ્રી-ક્વાર્ટરફાઇનલ સીધો નોકઆઉટ સ્ટેજ છે. દરેક મેચ નોકઆઉટ છે, જ્યાં વિજેતા ટીમ ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં આગળ વધે છે.
પ્રી-ક્વાર્ટરફાઇનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16)નું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ :
1. કેનેડા vs મોરોક્કો (4 જુલાઈ, રાત્રે 10:30 વાગ્યે) - હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમ
2. પેરાગ્વે vs ફ્રાન્સ (5 જુલાઈ, સવારે 2:30 વાગ્યે) - ફિલાડેલ્ફિયા સ્ટેડિયમ
3. બ્રાઝિલ vs નોર્વે (6 જુલાઈ, સવારે 1:30 વાગ્યે) - ન્યૂ યોર્ક/ન્યૂ જર્સી સ્ટેડિયમ
4. મેક્સિકો vs ઇંગ્લેન્ડ (6 જુલાઈ, સવારે 5:30 વાગ્યે) - મેક્સિકો સિટી સ્ટેડિયમ
5. પોર્ટુગલ vs સ્પેન (7 જુલાઈ, સવારે 12:30 વાગ્યે) - ડલ્લાસ સ્ટેડિયમ
6. યુએસએ vs બેલ્જિયમ (7 જુલાઈ, રાત્રે 5:30 વાગ્યે) - સિએટલ સ્ટેડિયમ
7. આર્જેન્ટિના vs ઇજિપ્ત (7 જુલાઈ, રાત્રે 9:30 વાગ્યે) - એટલાન્ટા સ્ટેડિયમ
8. સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ vs કોલંબિયા (8 જુલાઈ, સવારે 1:30 વાગ્યે) - બીસી પ્લેસ, વાનકુવર
પ્રી-ક્વાર્ટરફાઇનલ વધુ રોમાંચક બનશે
રાઉન્ડ ઓફ 16માં ઘણી હાઇ-પ્રોફાઇલ મેચો જોવા મળશે, જેમાં બ્રાઝિલ vs નોર્વે, મેક્સિકો vs ઇંગ્લેન્ડ, પોર્ટુગલ vs સ્પેન અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ vs બેલ્જિયમનો સમાવેશ થાય છે. કાયલિયન એમબાપ્પેની મદદથી સ્વીડનને હરાવ્યા પછી ફ્રાન્સ પેરાગ્વેનો સામનો કરશે, જ્યારે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના ઇજિપ્તનો સામનો કરશે.