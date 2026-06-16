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સાઉદી અરેબિયાએ સતત બીજા વર્લ્ડ કપમાં ચોંકાવ્યા, આર્જેન્ટિના બાદ હવે ઉરુગ્વેને આપ્યો ઝટકો

Saudi Arabia vs Uruguay : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં સાઉદી અરેબિયાએ ઉરુગ્વે સામે આશ્ચર્યજનક પ્રદર્શન કર્યું. મિયામી સ્ટેડિયમમાં ઉરુગ્વે સામે રમાયેલી ગ્રુપ Hની પહેલી મેચ 1-1 થી ડ્રો કરી. તેણે છેલ્લા વર્લ્ડ કપમાં આર્જેન્ટિનાને હરાવ્યું હતું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 16, 2026, 11:47 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:52 AM IST
સાઉદી અરેબિયાએ સતત બીજા વર્લ્ડ કપમાં ચોંકાવ્યા, આર્જેન્ટિના બાદ હવે ઉરુગ્વેને આપ્યો ઝટકો
Image Credit: AP

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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