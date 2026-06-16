/સાઉદી અરેબિયાએ સતત બીજા વર્લ્ડ કપમાં ચોંકાવ્યા, આર્જેન્ટિના બાદ હવે ઉરુગ્વેને આપ્યો ઝટકો

Saudi Arabia vs Uruguay : ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના 15મા મુકાબલામાં સાઉદી અરેબિયાએ ઉરુગ્વે સામેની મેચ ડ્રો કરી હતી. આ તેમના માટે સતત વર્લ્ડ કપમાં વધુ એક મોટો અપસેટ છે. કતાર વર્લ્ડ કપ 2022માં તેઓએ લિયોનેલ મેસ્સીની આગેવાની હેઠળની આર્જેન્ટિનાની ટીમને 2-1થી હરાવી હતી. આ વખતે તેઓ જીત મેળવી શક્યા નહોતા, પરંતુ તેઓએ દક્ષિણ અમેરિકન ટીમને સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવવાથી રોકી દીધી હતી. મિયામી સ્ટેડિયમ ખાતે બંને ટીમો વચ્ચેની આ ગ્રુપ H મેચ 1-1થી બરાબરી પર સમાપ્ત થઈ હતી.
સાઉદી અરેબિયાએ શરૂઆતની મિનિટોમાં સતત એટેક શરૂ કર્યા અને પહેલા હાફમાં લીડ મેળવી. સાઉદ અલ-મારીએ 41મી મિનિટમાં સાઉદી અરેબિયા માટે ગોલ કરીને ઉરુગ્વેની ટીમને સ્તબ્ધ કરી દીધી. બીજા હાફમાં ઉરુગ્વેએ તેના વળતા એટેકમાં મેક્સી અરાઉજોએ 80મી મિનિટમાં ગોલ કરીને મેચ 1-1થી બરાબર કરી. ત્યારબાદ બંને ટીમો ફરી ગોલ કરી શકી નહીં અને મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ.
આ વર્લ્ડ કપમાં AFC ટીમો અપરાજિત
આ વર્ષના વર્લ્ડ કપમાં AFC (એશિયન ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન) ટીમો તેમની શરૂઆતની પાંચ મેચોમાં અપરાજિત રહી છે. દક્ષિણ કોરિયા અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ વિજય મેળવ્યો, જ્યારે કતાર, જાપાન અને સાઉદી અરેબિયાએ મેચો ડ્રો કરી. પાંચેય મેચ યુરોપ અથવા દક્ષિણ અમેરિકાની ટીમો સામે હતી. નોંધનીય છે કે ઓસ્ટ્રેલિયા સત્તાવાર રીતે 2006માં ઓશનિયા ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન (OFC)માંથી એશિયન ફૂટબોલ કન્ફેડરેશન (AFC)માં ટ્રાન્સફર થયું છે.
મેચ સમાપ્ત થાય તે પહેલાં ઉરુગ્વેનો ગોલ
ઉરુગ્વેએ આખરે સાઉદી અરેબિયાના મજબૂત ડિફેન્સને તોડીને સતત દબાણ જાળવી રાખ્યા પછી ઉરુગ્વે ફરી એકવાર સાઉદી બેકલાઇનમાં પ્રવેશ કર્યો. મોહમ્મદ અલ-ઓવૈસે ફેડેરિકો વિનાસના હેડરને રોકવા માટે શાનદાર બચાવ કર્યો, પરંતુ બોલ મેક્સિમિલિઆનો અરાઉજો પર પડ્યો. ગોલ ગેપ સાથે વિંગરે કોઈ ભૂલ કરી નહીં તેણે સરળતાથી બોલને નેટમાં ફેંકી દીધો, જેનાથી ઉરુગ્વે ટીમનો સ્કોર બરાબર થઈ ગયો.
મુસ્લેરાએ ઇતિહાસ રચ્યો
39 વર્ષ અને 364 દિવસની ઉંમરે, ફર્નાન્ડો મુસ્લેરા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં ઉરુગ્વે માટે રમનાર સૌથી મોટી ઉંમરના ફૂટબોલર બન્યો છે. તેણે ડિએગો ગોડિનનો 36 વર્ષ અને 285 દિવસના રેકોર્ડને તોડ્યો છે.