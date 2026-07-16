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મેસ્સીએ છેલ્લી 7 મિનિટમાં બાજી પલટી, ઇંગ્લેન્ડના હાથમાંથી જીત છીનવી આર્જેન્ટીના પહોંચ્યું ફાઈનલમાં

 Argentina vs England: આર્જેન્ટીનાએ સેમી ફાઈનલમાં આર્જેન્ટીનાએ એક રોમાંચક મેચમાં ઈંગ્લેન્ડને 2-1થી હરાવીને વર્લ્ડ કપની ફાઈનલમાં આન, બાન અને શાન સાથે પ્રવેશ કર્યો છે. હવે ફાઈનલમાં તેનો મુકાબલો સ્પેન સામે થશે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 16, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:09 AM IST
મેસ્સીએ છેલ્લી 7 મિનિટમાં બાજી પલટી, ઇંગ્લેન્ડના હાથમાંથી જીત છીનવી આર્જેન્ટીના પહોંચ્યું ફાઈનલમાં
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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