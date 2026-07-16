/મેસ્સીએ છેલ્લી 7 મિનિટમાં બાજી પલટી, ઇંગ્લેન્ડના હાથમાંથી જીત છીનવી આર્જેન્ટીના પહોંચ્યું ફાઈનલમાં

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી સેમીફાઈનલ આર્જેન્ટીના અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે રમાઈ. આ મેચના રોમાંચે ફેન્સના હ્રદયના ધબકારા વધારી દીધા હતા. મેસ્સીની આર્જેન્ટીનાએ ઈંગ્લેન્ડને એક રોમાંચક મેચમાં 2-1થી હરાવીને ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલમાં પ્રવેશ કર્યો. એક તબક્કે એવું લાગતું હતું કે આર્જેન્ટીના હારી જશે પરંતુ ત્યારપછી તો ટીમે જે વાપસી કરી તે જોતા એવું લાગ્યું કે મેસ્સી છે ત્યાં સુધી કશું અશક્ય નથી. છેલ્લી 7 મિનિટમાં બાજી પલટાઈ ગઈ.
તમને આર્જેન્ટીનાના સ્કોરલાઈનમાં ભલે ગોલ કરનારામાં મેસ્સીનું નામ જોવા નહીં મળે પંરતુ આર્જેન્ટીનાની ટીમે કરેલા બે ગોલમાં મેસ્સીનો સિંહફાળો રહ્યો. 85મી મિનિટમાં મેસ્સીએ શાનદાર આસિસ્ટ કર્યું અને એન્જો ફર્નાન્ડીઝે ગોલ કરીને પાછળ રહેલી આર્જેન્ટીનાનો સ્કોર બરાબરી પર લાવીને મૂકી દીધો. ત્યારબાદ 90+2 મિનિટમાં મેસ્સીનો વધુ એક આસિસ્ટ આવ્યો અને આ વખતે માર્ટિનેઝે ગોલ કરીને આર્જેન્ટીનાને 2-1ની લીડ અપાવી અને ઈંગ્લેન્ડનું સપનું રોળાઈ ગયું.
છેલ્લી 7 મિનિટનો રોમાંચ
પહેલા હાફમાં બંને ટીમો તરફથી કોઈ ગોલ થયો નહતો. ત્યારબાદ બીજા હાફમાં એન્થની ગાર્ડને 55મી મિનિટમાં ગોલ કરીને ઈંગ્લેન્ડને શાનદાર લીડ અપાવી. ઈંગ્લેન્ડ તરફથી એક ગોલની લીડ હોવા છતાં આર્જેન્ટીનાએ હાર ન માની. 85મી મિનિટમાં લિયોનેલ મેસ્સીએ બોક્સની બહાર ઊભેલા એન્જો ફર્નાન્ડીઝને શાનદાર પાસ આપ્યું. ફર્નાન્ડીઝે સમય ગુમાવ્યા વગર શોટ લગાવ્યો અને બોલ ગોલકિપર પિકફોર્ડને ચકમો આપીને નેટમાં પહોંચી ગયો. આ ગોલે મેચનું પાસું પલટી નાખ્યું અને ઈંગ્લેન્ડની લીડ ખતમ થઈ ગઈ. બરાબરી બાદ આર્જેન્ટીનાએ આક્રમણમાં વધારો કર્યો. મેચના અંતિમ પળોમાં જે ઉત્કૃષ્ટ રમત જોવા મળી તેણે આર્જેન્ટીનાને ફાઈનલની ટિકિટ અપાવી દીધી.
ઈન્જરી ટાઈમના બીજા મિનિટમાં મેસ્સીએ જમણી બાજુથી સટીક ક્રોસ મોકલ્યું જેના પર સબસ્ટીટ્યૂટ ખેલાડી લોટારો માર્ટિનેઝે શાનદાર હેડર લગાવીને આર્જેન્ટીનાને 2-1ની લીડ અપાવી. અંતિમ સીટી વાગતા જ આર્જેન્ટીનાના ખેલાડીઓ ઉજવણીમાં લાગી ગયા. જ્યારે ઈંગ્લેન્ડના ખેલાડીઓ નિરાશ થઈને બેસી ગયા હતા.
ઈંગ્લેન્ડનું સપનું રોળાયું
ઈંગ્લેન્ડ માટે આ હાર કોઈ મોટા ઝટકાથી જરાય કમ નહતી. જૂડ બેલિંઘમ અને કેપ્ટન હેરી કેન જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓ નિર્ણાયક ઘડીએ અસર છોડી શક્યા નહીં. ગાર્ડનના ગોલ બાદ ટીમે આક્રમક ખેલ ચાલુ રાખવાની જગ્યાએ લીડ બચાવવાની કોશિશ કરી જેનો આર્જેન્ટીનાની ટીમે ભરપૂર ફાયદો ઉઠાવ્યો. ઈંગ્લેન્ડનું 1966 બાદ વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ રમવાનું સપનું પણ રોળાઈ ગયું. થોમસ ટ્યૂશેલની ટીમ હવે ત્રીજા સ્થાન માટે ફ્રાન્સ સામે મેચ રમશે. પરંતુ સેમીફાઈનલની આ અંતિમ મિનિટો તેમની યાદમાં લાંબા સમય સુધી આઘાતની પળો બની રહેશે.
બીજી બાજુ આર્જેન્ટીનાની ટીમે એકવાર ફરીથી સાબિત કર્યું કે આ ટીમ ફક્ત મેસ્સીના ગોલ પર નિર્ભર નથી. મેસ્સીએ ગોલ ભલે ન કર્યો પરંતુ બંને ગોલમાં આસિસ્ટ આપીને મેચના સૌથી મોટા નાયક બનીને ઊભર્યા. એન્જો ફર્નાન્ડીઝ, લોટારો માર્ટિનેઝ, રોડ્રિગો ડી પોલ અને એલિક્સિસ મેક એલિસ્ટરે પણ મહત્વની તકો પર શાનદાર યોગદાન આપ્યું.
આર્જેન્ટીના અને સ્પેન વચ્ચે રમાશે ફાઈનલ
આ જીત સાથે ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટીના સતત બીજીવાર વિશ્વ કપની ફાઈનલમાં પહોંચી ગયું છે. હવે રવિવારે ન્યૂ જર્સીના મેટલાઈફ સ્ટેડિયમમાં યુરોપીયન ચેમ્પિયન ટીમ સ્પેન સામે ટકરાશે. જો આર્જેન્ટીના આ ફાઈનલ જીતી જશે તો 1962 બાદ પહેલી એવી ટીમ બનશે જે સતત બેવાર ફીફા વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ પોતાના નામે કરશે. જ્યારે 39 વર્ષના લિયોનેલ મેસ્સી પોતાની કરિયરની ત્રીજી વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ રમશે અને એક વધુ ઐતિહાસિક સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની અણી પર હશે.