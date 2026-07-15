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ડિફેન્સમાં દીવાલ, એટેકમાં તોફાન! સ્પેને ફ્રાન્સને આપી ધોબીપછાડ, આ 3 ખેલાડી બન્યા જીતના હીરો

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની ક્વાર્ટર ફાઈનલ સુધી તો ફ્રાન્સની ટીમ ખિતાબ જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાતી હતી. પરંતુ સ્પેને સેમીફાઈનલમાં પૂરેપૂરી તાકાત વાપરીને ફ્રાન્સને ટુર્નામેન્ટમાંથી જ બહાર કરી નાખ્યું. ટુર્નામેન્ટમાં 8 ગોલ કરનારા સ્ટાર ફ્રેન્ચ ખેલાડી કિલિયન એમ્બાપ્પે આ મેચમાં કશું કરી શક્યા નહીં. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 15, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:09 AM IST
ડિફેન્સમાં દીવાલ, એટેકમાં તોફાન! સ્પેને ફ્રાન્સને આપી ધોબીપછાડ, આ 3 ખેલાડી બન્યા જીતના હીરો
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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