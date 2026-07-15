/ડિફેન્સમાં દીવાલ, એટેકમાં તોફાન! સ્પેને ફ્રાન્સને આપી ધોબીપછાડ, આ 3 ખેલાડી બન્યા જીતના હીરો

ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમીફાઈનલના પરિણામે ફ્રાન્સને મોટો આઘાત આપ્યો કારણ કે સ્પેને ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવીને ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી. આ ટુર્નામેન્ટમાં 8 ગોલ કરનારા સ્ટાર ખેલાડી કિલિયન એમ્બાપ્પે આ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ મેચમાં પોતાનો જાદુ દેખાડી શક્યા નહીં. જો કે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં હજુ પણ તેઓ આર્જેન્ટીનાના સુપરસ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સીને ટક્કર આપી રહ્યા છે. ફ્રાન્સની ટીમ આ વખતે ટુર્નામેન્ટમાં ખિતાબ જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાતી હતી. પરંતુ હવે તેનું સપનું ચકનાચૂર થઈ ગયું છે.
સ્પેન તરફથી પહેલો ગોલ 22મી મિનિટમાં થયો. ઓયારઝાબલે પેનલ્ટીને ગોલમાં ફેરવીને પોતાની ટીમને મહત્વની લીડ અપાવી દીધી. ત્યારબાદ બીજા હાફમાં સ્પેને ફ્રાન્સ પર બીજો પ્રહાર કર્યો. 58મી મિનિટમાં પેડ્રો પોરોએ ગોલ કરીને ફ્રાન્સને બીજો મોટો આઘાત આપી દીધો. ફાઈનલ સિટી વાગી ત્યાં સુધીમાં સ્પેનની ટીમ 2-0થી આગળ હતી. ફ્રાન્સના કેપ્ટન અને સ્ટાર ફેલાડી કિલિયન એમ્બાપ્પે આ મુકાબલામાં કશું ઉકાળી શક્યા નહીં. આખી મેચ દરમિયાન સ્પેનનો દબદબો જોવા મળ્યો.
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં સ્પેન બીજીવાર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું છે. પહેલીવાર સ્પેન 2010માં પહોંચ્યું હતું અને ત્યારે તેમણે નેધરલેન્ડ્સને વધારાના સમયમાં 1-0થી હરાવીને પોતાનો પહેલો અને એકમાત્ર વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. ફ્રાન્સનું સતત બીજીવાર વિશ્વ કપ જીતવાનું સપનું રોળાયું. 2022માં ફ્રાન્સ ફાઈનલમાં પહોંચ્યું હતું. પરંતુ આર્જેન્ટીનાએ તેને હરાવી દીધુ. આ વખતે સેમીફાઈનલમાં જ ફ્રાન્સની સફર સમાપ્ત થઈ ગઈ. વર્લ્ડ કપના ઈતિહાસમાં ચોથીવાર ફ્રાન્સ સેમીફાઈનલમાં પહોંચીને બહાર નીકળી ગયું. ફ્રાન્સ બેવાર (1998 અને 2018) ટ્રોફી જીતવામાં સફળ રહ્યું છે.
સ્પેનની જીતના હીરો રહ્યા આ 3 ખેલાડી
સ્પેનની ટીમ આ મહત્વના મુકાબલામાં પૂરેપૂરી તૈયારી સાથે ઉતરી હતી. તેમની ડિફેન્સ તો પહેલેથી જ મજબૂત હતી. ફ્રાન્સ વિરુદ્ધ સેમીફાઈનલમાં સ્પેને શાનદાર એટેક પણ દેખાડ્યો. સ્પેનિશ ટીમ સતત પ્રહાર કરતી રહી અને ફ્રાન્સ પાસે તેને રોકવા માટે કોઈ પ્લાન પણ ન દેખાયો. સ્પેનને વર્લ્ડ કપમાં બીજીવાર ફાઈનલમાં પહોંચાડવામાં આ 3 ખેલાડીઓનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું.
લામિન યમાલ
લામિન યમાલે જે કહ્યું હતું તે કરી દેખાડ્યું. 18 વર્ષના આ ખેલાડીએ મોટી મેચ પહેલા જ ફ્રાન્સને ધમકાવ્યું હતું કે આ મેચમાં તો બાજી અમે જ મારીશું. બન્યું પણ એવું જ. જો તમે સ્કોર જોશો તો તેમાં લામિન યમાલનું નામ ક્યાંય દેખાશે નહીં પરંતુ 18 વર્ષના આ યુવા ખેલાડીએ 90 મિનિટ સુધી મિડફિલ્ડમાં જે શાનદાર ખેલ દેખાડ્યો તે અદભૂત હતો. યમાલે ગોલ કરવા માટે અનેક તક ઊભી કરી. સ્પેનનો પહેલો પણ તેના કારણે જ આવ્યો. 20મી મિનિટમાં તેણે ફ્રાન્સના ડિફેન્ડર પાસે મોટી ભૂલ કરાવી અને પેનલ્ટી જીતવામાં સફળ રહ્યો. બીજા ગોલમાં પણ યમાલની ભૂમિકા રહી. તેણે અંતિમ મિનિટોમાં એક શાનદાર ગોલ પણ કર્યો પરંતુ ઓફસાઈડ હોવાના કારણે તેને રદ કરી દેવાયો.
મિકેલ ઓયારજાબલ
ફ્રાન્સ વિરુદ્ધ સેમીફાઈનલમાં મિકેલ ઓયારજાબલે ગોલ કરતાની સાથે જ સ્પેનની મેચમાં મજબૂત પકડ થઈ. 22મી મિનિટમાં પેનલ્ટીને ગોલમાં ફેરવીને તેણે સ્પેનને 1-0ની લીડ અપાવી. આ ટુર્નામેન્ટમાં જોવા મળ્યું છે કે અનેક મોટા ધૂરંધરો પણ પેનલ્ટી ચૂકી ગયા છે. પરંતુ ઓયારજાબલે પોતાના શાંત મગજથી શાનદાર ગોલ કરીને ફ્રાન્સને જોરદાર ઝટકો આપ્યો. ઓયારજાબલે પોતાના વર્લ્ડ કપ કરિયરનો 5મો ગોલ કર્યો.
પેડ્રો પોરો
58મી મિનિટમાં પેડ્રો પોરોએ શાનદાર ફિનિશ કરીને સ્પેનને 2-0થી આગળ કરી દીધુ અને ફ્રાન્સની હાર લગભગ નક્કી થઈ ગઈ હતી. સ્પેનની આ જીતમાં પેડ્રો પોરોનું યોગદાન મહત્વનું રહ્યું. તેણે અનેકવાર ટાર્ગેટ પર હિટ કર્યું અને ગોલ કરવાની તક બનાવી.