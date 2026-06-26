/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં મોટો ઉલટફેર! ઈક્વાડોરે 4વાર ચેમ્પિયન બનેલા જર્મનીને હરાવી નોકઆઉટમાં કર્યો પ્રવેશ

ફૂટબોલનો મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે અને ગ્રુપ ઈની પોતાની અંતિમ મેચમાં ઈક્વાડોરે ગજબ પ્રદર્શન કર્યું અને જર્મનીને 2-1થી હરાવીને નોકઆઉટ માટે ક્વોલિફાય કરી લીધુ છે. મેચની શરૂઆતમાં લેરોય સાનેએ બીજી જ મિનિટમાં ગોલ કરીને જર્મનીને લીડ અપાવી હતી પરંતુ ઈક્વાડોરે નિરાશ થયા જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરવાનું ચાલું રાખ્યું અને નિલ્સન એંગુલાએ મેચની 9મી મિનિટમાં સુપર્બ ગોલ કરીને બંને ટીમોને બરાબરી પર લાવી દીધી હતી. ત્યારબાદ 77મી મિનિટમાં ગોંઝાલો પ્લાટાએ નિર્ણાયક ગોલ કર્યો અને ટીમને જીત અપાવી દીધી.
ઈક્વાડોર એક સમયે હતું નાજુક સ્થિતિમાં
આ મેચ પહેલા ઈક્વાડોરની સ્થિતિ ખુબ જ નાજુક હતી અને તે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાની સ્થિતિમાં પહોંચી ગયું હતું. પોતાની પહેલી મેચમાં આઈવરી કોસ્ટ સામે હાર્યું અને પછી કુરાકાઓ સાથે ડ્રો રમ્યા બાદ તેની પાસે ફક્ત 1 જ અંક હતો. એટલું જ નહીં તેણે પહેલી બે મેચોમાં પણ એકેય ગોલ નોંધાવ્યો નહતો. જર્મની વિરુદ્ધ આ જીત તેને 4 અંકો સુધી લઈ ગઈ અને ગ્રુપ ઈમાં પણ ત્રીજા સ્થાને રહીને આગામી દોરની ટિકિટ પણ મેળવી લીધી.
જર્મનીની તાકાત કોઈ કામ ન આવી
જર્મની જો કે પહેલેથી ગ્રુપમાં ટોચનું સ્થાન મેળવી ચૂક્યું છે. પરંતુ તેણે આમ છતાં ઈક્વાડોર સામે પોતાના મુખ્ય ખેલાડીઓને આરામ આપ્યો નહતો. કોચ જૂલિયન નગેલ્સમૈને પોતાની મુખ્ય ટીમ મેદાનમાં ઉતારી હતી જેમાં મેન્યુઅલ નુએર, જોશુઆ કિમિચ અને કાઈ હાર્વત્ઝ જેવા સિતારાઓ સામેલ હતા. જ્યારે સાનેએ જલ્દી દોલ કર્યો તો લાગ્યું કે ઈક્વાડોરની સફર અહીં પૂરી થઈ જશે. પરંતુ ઈક્વાડોરે જબરદસ્ત વાપસી કરીને ઈતિહાસ રચી નાખ્યો.
આઈવરી કોસ્ટે પણ જગ્યા પાક્કી કરી
ગ્રુપ ઈની અન્ય એક મેચમાં આઈવરી કોસ્ટે કુરાકાઓને 2-0થી હરાવીને નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં પ્રવેશ કર્યો છે. નિકોલસ પેેના બે ગોલની મદદથી આઈવરી કોસ્ટ ગ્રુપમાં જર્મની બાદ બીજા નંબરે રહ્યું. આ પરિણામ સાથે જર્મની, આઈવરી કોસ્ટ અને હવે ઈક્વાડોર ત્રણે આગામી રાઉન્ડ માટે ક્વોલિફાય થઈ ગયા છે.
સ્કોટલેન્ડ માટે ખતરાની ઘંટી
ઈક્વાડોરની આ ઐતિહાસિક 2-1થી જીતે જ્યાં તેમના પ્રશંસકોને ઉજવણીની તક આપી ત્યાં સ્કોટલેન્ડની આશાઓને મોટો ફટકો પડ્યો છે. જેનાથી સ્કોટલેન્ડ માટે આગામી રાઉન્ડમાં આગળ વધવાની સંભાવના હવે બહુ ઓછી રહી છે.