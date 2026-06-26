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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં મોટો ઉલટફેર! ઈક્વાડોરે 4વાર ચેમ્પિયન બનેલા જર્મનીને હરાવી નોકઆઉટમાં કર્યો પ્રવેશ

Ecuador beats Germany: હાલ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ ચાલે છે. ગ્રુપ ઈની ઈક્વાડોર અને જર્મની સાથેની મેચમાં ઈક્વાડોરે ઈતિહાસ રચતા જર્મનીને 2-1થી હરાવી દીધુ અને નોકઆઉટ માટે જગ્યા પાક્કી કરી લીધી. એક સમયે એવું લાગતું હતું કે જર્મની મેચ જીતી જશે પરંતુ ઈક્વાડોરે મેચમાં એવી વાપસી કરી કે ઈતિહાસ રચાઈ ગયો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 26, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 10:03 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં મોટો ઉલટફેર! ઈક્વાડોરે 4વાર ચેમ્પિયન બનેલા જર્મનીને હરાવી નોકઆઉટમાં કર્યો પ્રવેશ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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