/જાદુઈ જેકેટનો અંધવિશ્વાસ કે અતૂટ વિશ્વાસ? ફાઇનલ જોવા નહીં જાય આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિ

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'જાદુઈ જેકેટ'નો અંધવિશ્વાસ કે અતૂટ વિશ્વાસ? ફાઇનલ જોવા નહીં જાય આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિ

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ આર્જેન્ટીના અને સ્પેન વચ્ચે રમાશે. આ મેચને જોવા માટે દુનિયાભરના દિગ્ગજો અમેરિકાના ન્યૂજર્સીમાં ભેગા થશે. પરંતુ આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિ ઝેવિયર મિલેઈ નહીં આવે. તેમણે પોતાના અંધવિશ્વાસના પગલે ઘરેથી જ ટીમને સપોર્ટ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 18, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:54 AM IST
'જાદુઈ જેકેટ'નો અંધવિશ્વાસ કે અતૂટ વિશ્વાસ? ફાઇનલ જોવા નહીં જાય આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિ

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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