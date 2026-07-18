/જાદુઈ જેકેટનો અંધવિશ્વાસ કે અતૂટ વિશ્વાસ? ફાઇનલ જોવા નહીં જાય આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિ

ફીફા વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઈનલ આર્જેન્ટીના અને સ્પેન વચ્ચે રમાશે. પરંતુ શું અંધવિશ્વાસ કોઈ દેશના રાષ્ટ્રપતિને વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ જોતા અટકાવી શકે ખરા? સાંભળવામાં અટપટું લાગે પરંતુ આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિ ઝેવિયર મિલેઈ સાથે આવું જ બન્યું છે. તેઓ સ્પેન વિરુદ્ધ આર્જેન્ટીનાની મેચ જોવા માટે સ્ટેડિયમમાં નહીં જાય. તેની પાછળનું કારણ કોઈ રાજકીય વ્યસ્તતા કે કૂટનીતિક નથી પરંતુ તેમની તે 'જાદુઈ જેકેટ' અને છેલ્લા 36 વર્ષથી ચાલી રહેલો એક 'ટુચકો છે, જેને તેઓ પોતાની ટીમની જીતની ગેરંટી ગણી ચૂક્યા છે. 55 વર્ષના રાષ્ટ્રપતિ મિલેઈએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે તેઓ ફાઈનલના દિવસે પોતાના સરકારી આવાસ 'ઓલિવોસ'માં જ રહેશે.
17 જુલાઈના રોજ બ્યૂનસ આયર્સના એક સ્થાનિક રેડિયો સ્ટેશન સાથે વાત કરતા રાષ્ટ્રપતિએ પોતાના ઈરાદા સ્પષ્ટ કર્યા. તેમણે કહ્યું કે, તેઓ સ્ટેડિયમમાં અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને ફીફા અધ્યક્ષ જિયાની ઈન્ફેન્ટિનો સાથે વીઆઈપી બોક્સમાં બેસે એવું બિલકુલ નહીં બને. તેમના માટે ટીમની જીત વધુ મહત્વની છે અને તેઓ ઘરે રહીને જ આ ટુચકાને ચાલુ રાખશે.
જ્યારે જેકેટ ઉતારતા જ થઈ ગયો હતો ગોલ?
વાત જાણે એમ છે કે રાષ્ટ્રપતિ મિલેઈએ હાલમાં જ એક રેડિયો ઈન્ટરવ્યુમાં પોતાના આ અનોખા ટુચકાનો ખુલાસો કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ ઠંડીના કારણે એક ઓઈલ કંપનીના લોગોવાળું જેકેટ પહેરે છે. ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સ્વિટ્ઝરલેન્ડ વિરુદ્ધ મેચ દરમિયાન તેમને ગરમી લાગી અને જેકેટ ઉતારી નાખ્યું. જેવું તેમણે જેકેટ ઉતાર્યું કે વિપક્ષી ટીમે આર્જેન્ટીના વિરુદ્ધ ગોલ કરી નાખ્યો. આ ઘટનાથી ડરીને તેમણે તરત જ જેકેટ ફરી પહેરી લીધુ હતું. તેમણે ટુર્નામેન્ટમાં ક્યારેય પોતાનું જેકેટ ઉતાર્યું નહતું. તેમણે ટુર્નામેન્ટની તમામ સાત મેચ ઘર પર આ જેકેટ પહેરીને જોઈ હતી. આ મેચોમાં ટીમને જીત મળી હતી.
અંધવિશ્વાસમાં ડૂબ્યો આખો દેશ?
આર્જેન્ટીનામાં આવા ટોટકા કે ટુચકા અને અંધવિશ્વાસનો ખેલ ફક્ત રાષ્ટ્રપતિ સુધી સીમિત નથી, પરંતુ આખો દેશ આ રંગે રંગાયેલો છે. દેશના મોટા ભાગના લોકો આખી ટુર્નામેન્ટમાં ટીમની જીત બાદ પોતાની જર્સી ધોતા નથી અને દરેક મેચમાં એક જ કપડાં પહેરે છે. અનેક ફેન્સ દરેક મેચને એક જ જગ્યાએ બેસીને જુએ છે. જો આર્જેન્ટીનાએ ગોલ કર્યો હોય ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ વોશરૂમમાં હોય તો અંધવિશ્વાસના કારણે તેને બાકીની મેચ જોતા રોકવામાં આવે છે જેથી કરીને ભાગ્યનું કનેકશન તૂટે નહીં.
1990થી આર્જેન્ટીનામાં ચાલે છે આ 'ટુચકો'!
આર્જેન્ટીનાના રાષ્ટ્રપતિઓનો આ વર્લ્ડ કપ મેચોથી દૂર રહેવાનો સિલસિલો કોઈ નવો નથી. આ ડર છેલ્લા 36 વર્ષથી ચાલ્યો આવે છે. વર્ષ 1990ના વર્લ્ડ કપમાં તત્કાલિન રાષ્ટ્રપતિ કાર્લોસ મેનેમ પોતાની ટીમને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા. ત્યારબાદ તરત આર્જેન્ટીનાએ કેમરૂન વિરુદ્ધ ખુબ જ ચોંકાવનારી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ હાર બાદથી આર્જેન્ટીનાના કોઈ પણ વર્તમાન રાષ્ટ્રપતિ સ્ટેડિયમમાં જઈને પોતાની ટીમની મેચ જોતા નથી. બધાને ડર રહે છે કે ક્યાંક તેમની હાજરી ટીમ માટે 'પનોતી' ન બની જાય.
મેસીની સેના ઈતિહાસ રચવાની અણી પર
આર્જેન્ટીના આ વખતે ટુર્નામેન્ટમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે. સેમીફાઈનલમાં ઈંગ્લેન્ડને હરાવીને ફાઈનલની ટિકિટ પાક્કી કરી હતી. હવે ખિતાબી જંગમાં મજબૂત ટીમ સ્પેન સામે રમશે. સ્પેને મજબૂત ટીમ ફ્રાન્સને સેમી ફાઈનલમાં હરાવી હતી. સતત બીજો વર્લ્ડ કપ જીતવાના ઈરાદે મેદાન પર ઉતરનારી આર્જેન્ટીના પાસે હવે ઈતિહાસ રચવાની તક છે. જો ટીમ સ્પેનને હરાવી દે તો તે સતત બેવાર વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતનારી દુનિયાની ત્રીજી ટીમ બનશે.
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