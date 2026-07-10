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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: એમ્બાપ્પેનો જાદુ, ડેમ્બેલેનો ફિનિશિંગ ટચ; ફ્રાન્સે મોરક્કોને કરી દીધું બહાર!

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઈનલ મુકાબલા શરૂ થઈ ગયા છે. પહેલી મેચમાં ફ્રાન્સે મોરક્કોને 2-0થી હરાવીને સેમીફાઈનલમાં જગ્ગા પાક્કી કરી છે. ફ્રાન્સ તરફથી કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પે અને ડેમ્બેલેએ 1-1 ગોલ કર્યા. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 10, 2026, 08:47 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:04 AM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: એમ્બાપ્પેનો જાદુ, ડેમ્બેલેનો ફિનિશિંગ ટચ; ફ્રાન્સે મોરક્કોને કરી દીધું બહાર!
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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