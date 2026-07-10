/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026: એમ્બાપ્પેનો જાદુ, ડેમ્બેલેનો ફિનિશિંગ ટચ; ફ્રાન્સે મોરક્કોને કરી દીધું બહાર!

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી ક્વાર્ટર ફાઈનલ મેચ બોસ્ટન સ્ટેડિયમમાં ફ્રાન્સ અને મોરક્કો વચ્ચે રમાઈ. જેમાં ફ્રાન્સે મોરક્કોને 2-0થી હરાવીને સેમીફાઈનલમાં જગ્યા મેળવી. ફ્રાન્સની આ જીતમાં કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પે અને ડેમ્બેલેનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું. બંનેએ 1-1 ગોલ કર્યા. મોરક્કોની ટીમ આખી મેચ દરમિયાન બેકફૂટ પર જોવા મળી અને મેચમાં ક્યાંય પણ ફાન્સને કાંટાની ટક્કર આપતી જોવા ન મળી. એમ્બાપ્પેના નેતૃત્વ હેઠળ ફ્રાન્સની આ ટીમ વર્લ્ડ કપ જીતવા માટે પ્રબળ દાવેદાર ગણાઈ રહી છે. ગત વર્ષે 2022ની ફાઈનલમાં ફ્રાન્સ આર્જેન્ટીના સામે હારી ગયું હતું.
સતત ત્રીજીવાર સેમી ફાઈનલમાં પહોંચ્યું ફ્રાન્સ
ફ્રાન્સે સતત ત્રીજીવાર ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની સેમીફાઈનલની ટિકિટ મેળવી છે. 2018માં ટીમ ચેમ્પિયન બની હતી. 2022માં કતારમાં રમાયેલી ટુર્નામેન્ટમાં આર્જેન્ટીનાએ ફ્રાન્સને હરાવી દીધુ હતું. અત્રે જણાવવાનું કે સતત બીજા વર્લ્ડ કપમાં ફ્રાન્સે મોરક્કોનું સપનું ચકનાચૂર કર્યું છે. 4 વર્ષ પહેલા કતારમાં પણ આ જ રીતે સેમીફાઈનલમાં બંનેનો આમનો સામનો થયો હતો. ત્યારે પણ ફ્રાન્સે 2-0થી મોરક્કોને હરાવ્યું હતું.
🇫🇷 France have qualified for the Semi-finals!#FIFAWorldCup
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 9, 2026
એમ્બાપ્પે-ડેમ્બેલેના ગોલ
ફ્રાન્સને સેમીફાઈનલમાં પહોંચાડવામાં તેમના સૌથી મોટા સ્ટાર કિલિયન એમ્બાપ્પે અને ડેમ્બેલેનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું. 26મી મિનિટમાં ભલે એમ્બાપ્પે પેનલ્ટીને ગોલમાં ફેરવવાની તક ચૂકી ગયો પરંતુ મેચની 60મી મિનિટમાં શાનદાર ગોલ કરીને તેણે તેની ભરપાઈ કરી નાખી. ત્યારબાદ 6 મિનિટ પછી એટલે કે 66મી મિનિટમાં ડેમ્બેલે એક્શનમાં આવ્યો અને ગોલ કરીને લીડ વધારી. બે ગોલથી પાછળ રહ્યા બાદ મોરક્કોનો જુસ્સો પણ તૂટતો જોવા મળ્યો અને ફ્રાન્સે સરળતાથી આ મેચ જીતી લીધી.
Mbappé and Dembélé running the show 😮💨#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vBy4x8r40C
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 10, 2026
સેમીફાઈનલમાં કોની સામે રમશે ફ્રાન્સ?
કિલિયન એમ્બાપ્પેની આ ફ્રેન્ચ ટીમને જોતા એવું લાગે છે કે રોકવી મુશ્કેલ છે. તેણે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં શાનદાર જીત મેળવીને સેમી ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી છે. 1998, 2018 બાદ ત્રીજીવાર ચેમ્પિયન બનવા માટે ટીમ આતુર છે. વર્લ્ડ કપ 2026ની બીજી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં બેલ્જિયમ અને સ્પેન વચ્ચે મેચ શનિવારે ભારતીય સમય મુજબ મોડી રાતે 12.30 કલાકે શરૂ થશે. આ મેચમાં જે જીતશે તે વિજેતા ટીમ સેમીફાઈનલમાં ફ્રાન્સ સામે રમશે.