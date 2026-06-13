/OMG! ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સાથે આ શું થઈ ગયું? ટ્રેનિંગ ઈક્વિપમેન્ટ ચોરાઈ ગયા, ગાડીમાં તોડફોડ!

હાલ ફૂટબોલની રમતની મોટી ઈવેન્જ ચાલુ છે. વર્લ્ડ કપ 2026 હજુ તો શરૂ જ થયો છે ત્યાં ઈંગ્લેન્ડની નેશનલ ફૂટબોલ ટીમ સાથે મોટી ઘટના ઘટી. કેનસસ સિટી પહોંચતા પહેલા જ ઈંગ્લેન્ડની ટીમનો ટ્રેનિંગનો સામાન ચોરી થઈ ગયો. આ સામાન જ્યારે વર્લ્ડ કપ બેસ પર લઈ જવાઈ રહ્યો હતો ત્યારે જ જે ગાડીમાં જતો હતો તે ગાડી તોડીને સામાન ચોરી કરાયો. સામાનને ફ્લોરિડામાં ઈંગ્લેન્ડના પ્રી ટુર્નામેન્ટ કેમ્પથી સ્વોપ સોકર વિલેજ લઈ જવાઈ રહ્યો હતો ત્યારે આ ઘટના ઘટી.
રોયટર્સના રિપોર્ટ મુજબ સ્થાનિક પોલીસે પુષ્ટિ કરી છે કે કેનસસ સિટી પહોંચતા પહેલા ઈંગ્લેન્ડની ટીમનો ટ્રેનિંગનો સામાન ચોરી થયો છે. શનિવારે કેનસસ સિટીમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમના ટ્રેનિંગ માટે પહોંચતા પહેલા ત્યાં બધી તૈયારીઓ પૂરી કરી લેવાની હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ઘટનાની આગળની તપાસ ચાલુ છે. પોલીસ જણાવ્યું કે અમે ટીમની જે ગાડી આજે સાંજે કેનસસ પહોંચવાની હતી તેમાંથી સામાન ચોરી થયાની અને તેમાંથી કયો સામાન ગાયબ થયો હતો તેની તપાસ કરી રહ્યા છીએ. આગળની તપાસ માટે બે શંકાસ્પદોની અટકાયત કરાઈ છે.
બ્રિટિશ મીડિયાનું કહેવું છે કે ચોરી થયેલી વસ્તુઓમાં બોલ અને જૂતા સામેલ હતા. ઈંગ્લેન્ડ વર્લ્ડ કપ 2026ના ગ્રુપ એલમાં રમશે જ્યં તેની સાથે ક્રોએશિયા, ઘાના અને પનામા સામેલ છે. ટીમનો લક્ષ્યાંક હાલ તો કોઈ મોટી ઈન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટની ટ્રોફી જીતવાના લાંબા દુકાળનો અંત કરવાનો છે. ઈંગ્લેન્ડે છેલ્લે 1966માં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપની ટ્રોફી જીતી હતી. ટીમ ટુર્નામેન્ટની પહેલી મેચ ભારતીય સમય મુજબ 18 જૂનના રોજ ક્રોએશિયા સામે રમશે.
થોમસ ટ્યૂશેલની ટીમ 26 ખેલાડીઓની સ્ક્વોડ સાથે આ વખતે વર્લ્ડ કપમાં ઉતરી છે. જેમાં અનુભવી અને યુવા જોશનું મિશ્રણ છે. ટીમનું નેતૃત્વ હેરી કેન સંભાળી રહ્યા છે અને તેમાં જૂડ બેલિંગહેમ અને માર્ક્સ રેશફોર્ડ જેવા મહત્વના ખેલાડીઓ પણ સામેલ છે. સ્ક્વોડમાં અનેક નવા ખેલાડીઓ પણ છે. નવ ખેલાડીઓ પહેલીવાર ઈન્ટરનેશનલ ટુર્નામેન્ટમાં રમશે. જેમાં ઈલિયટ એન્ડરસન અને મોર્ગન રોજર્સ સામેલ છે.