Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /OMG! ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સાથે આ શું થઈ ગયું? ટ્રેનિંગ ઈક્વિપમેન્ટ ચોરાઈ ગયા, ગાડીમાં તોડફોડ!

OMG! ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સાથે આ શું થઈ ગયું? ટ્રેનિંગ ઈક્વિપમેન્ટ ચોરાઈ ગયા, ગાડીમાં તોડફોડ!

Football World Cup: ફૂટબોલના રસિયાઓને તો હાલ મજા પડી ગઈ છે કારણ કે વર્લ્ડ કપ ચાલુ છે. જો કે આ ટુર્નામેન્ટમાં ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સાથે એક દુર્ઘટના ઘટી ગઈ. તેમનો ટ્રેનિંગનો સામાન ચોરાયો હોવાના સમાચાર સામે આવ્યા છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 13, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:07 PM IST
OMG! ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સાથે આ શું થઈ ગયું? ટ્રેનિંગ ઈક્વિપમેન્ટ ચોરાઈ ગયા, ગાડીમાં તોડફોડ!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
OMG! ઈંગ્લેન્ડની ટીમ સાથે આ શું થઈ ગયું? ટ્રેનિંગ ઈક્વિપમેન્ટ ચોરાઈ ગયા
fifa world cup 20263 min ago
2
belly fat22 min ago
3
Harsh Sanghavi31 min ago
4
radhika merchant1 hr ago
5
સ્કિન કેર1 hr ago