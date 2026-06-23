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Football વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસની સૌથી લાંબી મેચ...4 કલાક બાદ આવ્યું પરિણામ, બન્યો આ રેકોર્ડ

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં રેકોર્ડ પર રેકોર્ડ જોવા મળે છે. અત્યાર સુધી મેસ્સી, એમ્બાપ્પેના રેકોર્ડ જોયા પરંતુ આ જે એક નવો ઈતિહાસ બન્યો છે તે જાણીને તમે પણ નવાઈ પામશો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 23, 2026, 11:29 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:35 AM IST
Football વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસની સૌથી લાંબી મેચ...4 કલાક બાદ આવ્યું પરિણામ, બન્યો આ રેકોર્ડ
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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