/Football વર્લ્ડ કપ ઈતિહાસની સૌથી લાંબી મેચ...4 કલાક બાદ આવ્યું પરિણામ, બન્યો આ રેકોર્ડ

હાલ ફૂટબોલનો મહાકુંભ ચાલી રહ્યો છે. દર 4 વર્ષે રમાતા આ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં હાલ એક પછી એક રેકોર્ડ બનતા જોવા મળી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી આપણે લિયોનલ મેસ્સી, કિલિયન એમ્બાપ્પેના રેકોર્ડ જોયા હતા પરંતુ આ વખતે એક અનોખો મામલો છે. વર્લ્ડ કપમાં નવો ઈતિહાસ બન્યો પરંતુ ફેન્સની મજા પર પાણી ફરી વળ્યું. વાત જાણે એમ છે કે ફૂટબોલના ફેન્સ જે વાતથી ડરતા હતા આખરે તે ગ્રુપ-Iમાં ફ્રાન્સ અને ઈરાક વચ્ચેની મેચમાં એવું જ જોવા મળ્યું. વર્લ્ડ કપમાં હવામાનના કારણે પહેલીવાર ખેલમાં ગંભીર વિક્ષેપ જોવા મળ્યો. જેના કારણએ મેચ બે કલાકથી વધુ સમય રોકવી પડી.
સૌથી લાંબી વર્લ્ડ કપ મેચ!
અમેરિકામાં અધિકારીઓ દ્વારા નક્કી કરાયેલા આંધી તોફાન અને વીજળી પડવા સંબંધિત નિયમોને કારણે ફિલાડેલ્ફિયામાં કુલ 131 મિનિટનો વિલંબ થયો. લિંકન ફાઈનાન્શિયલ ફિલ્ડ પર આંધી તોફાન અને વીજળી પડવાના જોખમને કારણે આયોજકોએ સુરક્ષા કારણોસર મેચ રોકવી પડી. મેચનું પરિણામ ચાર કલાક પછી આવ્યું. જેના કારણે આ મેચ ઈતિહાસની અત્યાર સુધીની સૌથી લાંબી વર્લ્ડ કપ મેચ બની ગઈ.
સ્થાનિક સમય મુજબ મેચમાં સાંજે 5:49 વાગે હાફ ટાઈમ થયો. તે સમય સુધી ફ્રાન્સની ટીમ 1-0થી આગળ હતી. પરંતુ હાફ ટાઈમ બાદ 15 મિનિટનો બ્રેક 2 કલાકના સસ્પેન્શનમાં બદલાયો કારણ કે રમત 8 વાગ્યા સુધી પણ શરૂ થઈ નહીં. તોફાન સાથે ભારે વરસાદ, ખુબ પવન અને વીજળી પડવાનું જોખમ રહ્યું. જેનાથી ફેન્સ અને ખેલાડીઓએ સુરક્ષિત જગ્યાએ જવું પડ્યું હતું.
4 કલાક બાદ આવ્યો નિર્ણય
મેચ શરૂ થયાના લગભગ ચાર કલાક બાદ પૂરી થઈ. જેમાં ફ્રાન્સે એમબાપ્પેના બે ગોલ અને ઓસ્માન ડેમ્બેલેના એક ગોલને કારણે 3-0થી શાનદાર જીત મેળવી. મેચ શરૂ થતા પહેલા વિલંબ થાય એવું અપેક્ષિત હતું. સ્થાનિક અધિકારીઓ દ્વારા બનાવવામાં આવેલા નિયમો ખુબ કડક છે. નિયમો મુજબ જો સ્ટિડેયમના આઠ મીલના દાયરામાં ગાજવીજ કે વીજળી પડવાનું જાણવા મળે તો ખેલ રોકવામાં આવશે.