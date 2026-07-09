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ફૂટબોલમાં સેન્સર, બેટરી અને પાકિસ્તાનનું કનેક્શન! હાઈ-ટેક બોલનું ચોંકાવનારું રહસ્ય

રાઉન્ડ ઓફ 16 પૂરા થયા અને હવે કવાર્ટર ફાઈનલની મેચો શરૂ થશે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે વર્લ્ડ  કપમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ફૂટબોલમાં સેન્સર અને બેટરી ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે અને તેનું કનેક્શન પાકિસ્તાન સાથે છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 09, 2026, 12:21 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:24 PM IST
ફૂટબોલમાં સેન્સર, બેટરી અને પાકિસ્તાનનું કનેક્શન! હાઈ-ટેક બોલનું ચોંકાવનારું રહસ્ય
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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