/ફૂટબોલમાં સેન્સર, બેટરી અને પાકિસ્તાનનું કનેક્શન! હાઈ-ટેક બોલનું ચોંકાવનારું રહસ્ય

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપનો રોમાંચ પરાકાષ્ઠાએ પહોંચ્યો છે. હવે ક્વાર્ટર ફાઈનલનો તબક્કો શરૂ થઈ રહ્યો છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે કે વર્લ્ડ કપમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ફૂટબોલમાં સેન્સર અને બેટરી ટેક્નોલોજી છે અને તેનું કનેક્શન પાકિસ્તાન સાથે છે. આજે અમે તમને ફૂટબોલના આ રોચક તથ્યો વિશે જણાવીશું. વર્લ્ડ કપમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ફૂટબોલ ટ્રિયોન્ડાનું નિર્માણ પાકિસ્તાનના સિયાલકોટમાં થાય છે. રસપ્રદ વાત એ છે કે આ કોઈ સાધારણ બોલ નથી નથી પરંતુ અત્યાર સુધીના સૌથી એડવાન્સ્ડ અને સ્માર્ટ ફૂટબોલ છે.
સિયાલકોટને દુનિયાની ફૂટબોલ રાજધાની તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જ્યાં બે તૃતિયાંશથી વધુ બોલ બને છે. તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ ફૂટબોલમાં 500 હર્ટ્ઝ સેન્સર લાગેલા છે. જે દરેક સેકન્ડમાં 500 વાર બોલની દરેક મૂવમેન્ટ સ્પીન ટચ અને શોર્ટને રેકોર્ડ કરે છે. તમામ ડેટા તરત વીએઆર અને આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સને મોકલવામાં આવે છે. જેની મદદથી જ પ્લેયર્સની પોઝીશન જાણી શકાય છે અને રેફરી સેકન્ડ્સમાં યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકે છે.
મેચ પહેલા થાય છે ચાર્જ, કિંમત પણ જાણો
સ્પેસમાં થઈ ચૂક્યો છે ટેસ્ટ
ખેલાડીઓમાં જબરદસ્ત કંટ્રોલ
ઓછા પેનલવાળો આ ફૂટબોલ પ્લેયર્સને ગજબ કંટ્રોલ આપે છે અને હવામાં સારી રીતે ઘૂમે છે. સિયાલકોટમાં બનતા હોવાના કારણે ફૂટબોલ જગતમાં પાકિસ્તાનનો ભલે દબદબો લાગે પરંતુ બાકી મામલાઓમાં પાકિસ્તાનની બત્તી ગુલ થઈ જાય છે. ક્રિકેટ જેવા ખેલોમાં પાકિસ્તાનનો ગ્રાફ સતત પડતો જોવા મળી રહ્યો છે. પાકિસ્તાન ક્રિકેટમાં લાજ બચાવવા માટે દરેક કોશિશ કરી રહ્યું છે.