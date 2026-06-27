/મોટો ઉલટફેર! કેપ વર્દે પહેલીવાર નોકઆઉટમાં પહોંચ્યું, હવે આર્જેન્ટિના સામે રમશે, બેવારનું ચેમ્પિયન ઉરુગ્વે આઉટ

શનિવારે બે અલગ અલગ મેચ રમાઈ જેમાં એક મેચ હતી હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમમાં કેપ વર્દે અને સાઉદી અરબ વચ્ચેની અને બીજી મેચ એસ્ટાડિયો ગ્વાડલજારામાં સ્પેન અને ઉરુગ્વે વચ્ચે રમાઈ હતી. જેમાં કેપ વર્દે અને સાઉદી અરબની મેચ ડ્રો ગઈ અને કેપ વર્દે નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચી ગયું જ્યારે બે વખતનું ચેમ્પિયન ઉરુગ્વે સ્પેન સામે હારી જતા ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું. હવે રાઉન્ડ 32માં કેપ વર્દેનો સામનો ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સાથે થશે અને સ્પેનનો મુકાબલો આગામી દોરમાં ગ્રુપ Jની ઉપવિજેતા ટીમ સાથે થશે.
કેપ વર્દે સાઉદી અરેબિયા વચ્ચેની મેચ ડ્રો છતાં યાદગાર બની
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026મા શનિવારે મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો. હ્રુસ્ટન સ્ટેડિયમમાં કેપ વર્દે અને સાઉદી અરબ વચ્ચે રમાયેલી મેચ 0-0થી ડ્રો થઈ. આ પરિણામ કેપ વર્દે માટે મહત્વનું સાબિત થયું અને ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચીને ઈતિહાસ રચી નાખ્યો. ટીમે ત્રણેય ગ્રુપ મેચ ડ્રો ખેલીને 3 અંક સાથે ગ્રુપમાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું. ગ્રુપ H માં બીજુ સ્થાન મેળવ્યા બાદ કેપ વર્દેનો સામનો રાઉન્ડ ઓફ 32માં ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન આર્જેન્ટિના સામે થશે. કેપ વર્દે પોતાના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ડેબ્યુમાં કોઈ પણ મેચ હાર્યા વગર રાઉન્ડ ઓફ 32માં પહોંચનારી ત્રીજી આફ્રીકી ટીમ બની છે. આ પ્રદર્શન કેપ વર્દેના ફૂટબોલ ઈતિહાસમાં એક યાદગાર પળ બની છે અને તેને એક 'ડ્રીમ રન' પણ ગણાઈ રહી છે. કેપ વર્દેએ 3 પોઈન્ટ સાથે ગ્રુપ-Hમાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું છે. જે બે વારના વિજેતા ઉરુગ્વે અને 2034ના વર્લ્ડ કપ મેજબાન સાઉદી અરેબિયા કરતા એક પોઈન્ટ વધુ છે. આ રીતે તેમણે ગ્રુપ સ્ટેજમાં કોઈ પણ હાર વગર યાદગાર પ્રદર્શન કર્યું.
આક્રમક ખેલનું કર્યું પ્રદર્શન
સાઉદી અરબ વિરુદધ મેચમાં કેપ વર્દેએ શરૂઆતથી જ ખુબ આક્રમક ખેલનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિલી સેમેડોએ અનેકવાર ગોલ કરવાની કોશિશ કરી, પરંતુ સાઉદી ગોલકીપર મોહમ્મદ અલ ઔવેસે સારું ડિફેન્સ કર્યું હતું. પહેલા હાફમાં કેપ વર્દેએ લાંબા અંતરનો શોટ માર્યો હતો. જે ટોપ કોર્નરથી થોડો બહાર જતો રહ્યો. સાઉદી અરબને મેચનો બીજો મોટો ઝટકો ત્યારે લાગ્યો જ્યારે ડિફેન્ડર હસન અલ તંબકતી કોઈ પણ અથડામણ વગર અચાનક મેદાન પર પડી ગયો. ત્યારબાદ તેને સ્ટ્રેચરની મદદથી બહાર લઈ જવાયો હતો. જેનાથી ટીમની ડિફેન્સ નબળી પડી હતી. આમ છતાં સાઉદી અરબે અંતિમ મિનિટો સુધી બચાવ કરવાની કોશિશ કરી. ગોલ કિપર અલ ઔવેસે અનેક શાનદાર સેવ કર્યા અને પોતાની ટીમની હાર ટાળવામાં સફળ રહ્યો. આખરે મેચનો અંત ડ્રોમાં થયો. ત્યારબાદ કેપ વર્દેના ચાહકો ખુશીથી ઝૂમી ઉઠ્યા અને મેચ 0-0થી ડ્રો થઈ. આ એક અંકે કેપ વર્દેને નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પહોંચાડી દીધુ.
પહેલા જ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન
લગભગ પાંચ લાખની વસ્તીવાળા નાનકડા આફ્રીકી ટાપુ દેશ કેપ વર્દેએ પોતાના પહેલા જ વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ટીમે પહેલા સ્પેનને રોક્યું, પછી ઉરુગ્વે વિરુદ્ધ 2-2થી મેચ ડ્રોમાં કાઢી અને છેલ્લે સાઉદી અરબ વિરુદ્ધ એક અંક મેળવીને ઈતિહાસ રચી નાખ્યો.
કેપ વર્દેનો મુકાબલો આર્જેન્ટિના સામે
કેપ વર્દેનો મુકાબલો હવે 3 જુલાઈના રોજ મિયામી સ્ટેડિયમમાં લિયોનલ મેસ્સીના નેતૃત્વવાળી સ્ટાર ખેલાડીઓથી ભરેલી ટીમ આર્જેન્ટિના સાથે થશે. આ કેપ વર્દેના ફૂટબોલ ઈતિહાસની સૌથી મોટી અને મહત્વની મેચ હશે.
ઉરુગ્વેની ટીમ નોકઆઉટની રેસમાંથી આઉટ
બીજી બાજુ શનિવારે 27 જૂનના રોજ એસ્ટાડિયો ગ્વાડલજારામાં આયોજિત ગ્રુપ Hની નિર્ણાયક મેચમાં બે વારનું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઉરુગ્વે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું અને સ્પેને ગ્રુપ Hમાં પહેલું સ્થાન મેળવ્યું. ઉરુગ્વેના ગોલકીપર ફર્નાન્ડો મુસ્લેરાની એક મોટી ભૂલ બાદ એલેક્સ બાએનાના 42મી મિનિટમાં કરાયેલા ગોલને કારણે સ્પેને ઉરુગ્વેને 1-0થી હરાવી દીધુ. આ હાર સાથે ઉરુગ્વેની ટીમ નોકઆઉટ રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ. ઉરુગ્વેના અનુભવી ગોલકીપર ફર્નાન્ડો મુસ્લેરાના હાથથી એક સરળ શોટ સરકીને નેટમાં જતો રહ્યો. ઉરુગ્વેના કોચ માર્સેલો બિએલ્સાએ હાફ ટાઈમમાં 40 વર્ષના ફર્નાન્ડો મુસ્લેરાની જગ્યાએ સર્જિયો રોચેટને મેદાન પર ઉતાર્યો અને બાદમાં બરાબરીનો ગોલ કરવાની કોશિશમાં ફેડેરિકો વેલવેર્ડેને પણ બહાર બોલાવી લીધો.
ખેલ ફરીથી શરૂ થયા બાદ ઉરુગ્વેના ખેલમાં સુધારો થયો પરંતુ સ્પેનના ગોલકીપર ઉનાઈ સાઈમને તેમને ગોલ કરતા રોક્યા. તેમણે મેથિયાસ ઓલિવેરા અને વિકોલસ ડેના લા ક્રૂઝના શોટ્સને શાનદાર રીતે બચાવ્યા. બીજી બાજુ સ્પેન પોતાની લીડ વધુ વધારવાની કોશિશ કરી રહ્યું હતું ત્યારે ફેરાન ટોરેસનો શોટ ક્રોસબાર સાથે અથડાયો. સ્ટોપેજ ટાઈમમાં ઉરુગ્વે રાતુચોળ થયું. કારણ કે ઓગસ્ટિન કેનોબિયોને પાઉ કુબાર્સી વિરુદ્ધ ખતરનાક રીતે ફાઉલ કરવાના કારણે મેદાનમાંથી બહાર મોકલી દેવાયો હતો.
આ સાથે જ ચેમ્પિયન ટીમના નિરાશાજનક અભિયાનનો અંત આવ્યો. ઉરુગ્વે સાઉદી અરબ અને કેપ વર્દે સાથે મેચ ડ્રો કરવા અને સ્પેન સામે હાર્યા બાદ કોઈ પણ જીત મેળવ્યા વગર ગ્રુપ સ્ટેજથી બહાર થઈ ગયું. ગ્રુપ H માં સ્પેન સાત અંક સાથે ટોચ પર રહ્યું જ્યારે ઉરુગ્વે અને સાઉદી અરબ 2-2 અંક સાથે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની બહાર થઈ ગયા છે.