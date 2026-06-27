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મોટો ઉલટફેર! કેપ વર્દે પહેલીવાર નોકઆઉટમાં પહોંચ્યું, હવે આર્જેન્ટિના સામે રમશે, બેવારનું ચેમ્પિયન ઉરુગ્વે આઉટ

Football World Cup 2026: ફૂટબોલના મહાકુંભમાં જે વિચાર્યું પણ ન હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. શનિવારે વર્લ્ડ કપમાં સૌથી મોટો ઉલટફેર જોવા મળ્યો. કેપ વર્દેએ ઈતિહાસ રચતા રાઉન્ડ ઓફ 32માં શાનદાર રીતે જગ્યા બનાવી છે અને બે વારનું વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ઉરુગ્વે ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર ફેંકાઈ ગયું છે. જાણો કઈ રીતે. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 27, 2026, 02:08 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:08 PM IST
મોટો ઉલટફેર! કેપ વર્દે પહેલીવાર નોકઆઉટમાં પહોંચ્યું, હવે આર્જેન્ટિના સામે રમશે, બેવારનું ચેમ્પિયન ઉરુગ્વે આઉટ
Source: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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