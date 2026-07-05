/ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં લાગ્યો ગ્લેમરસનો તડકો! કોણ છે કાયલિયન એમબાપ્પેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ? કરોડો દિલો પર કરે છે રાજ

Kylian Mbappe Girlfriend: ફ્રાન્સે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. રાઉન્ડ ઓફ 16માં, ફ્રાન્સે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પેરાગ્વેને 1-0થી હરાવ્યું. કાયલિયન એમબાપ્પે ફ્રાન્સની જીતનો હીરો હતો. તેણે મેચનો એકમાત્ર ગોલ કર્યો. કાયલિયન એમબાપ્પે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં સારા ફોર્મમાં છે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં ગોલ્ડન બૂટ માટેની રેસમાં કાયલિયન એમબાપ્પે આગળ છે.
કાયલિયન એમબાપ્પે અને લિયોનેલ મેસ્સીએ 7-7 ગોલ કર્યા છે. સહાયમાં કાયલિયન એમબાપ્પે લિયોનેલ મેસ્સીથી આગળ છે. 2026 ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં કાયલિયન મ્બાપ્પેએ બે આસિસ્ટ પણ આપ્યા છે, જ્યારે લિયોનેલ મેસ્સીએ એક પણ આસિસ્ટ નથી આપ્યો. લિયોનેલ મેસ્સી હાલમાં ગોલ્ડન બૂટ રેસમાં બીજા સ્થાને છે. કાયલિયન મ્બાપ્પેએ મોટાભાગે પોતાનું અંગત જીવન પ્રકાશથી દૂર રાખ્યું છે, પરંતુ તાજેતરના મહિનાઓમાં, તે સ્પેનિશ અભિનેત્રી એસ્થર એક્સપોસિટો સાથે જોડાયો છે.
કાયલિયન મ્બાપ્પેની ગર્લફ્રેન્ડ કોણ છે?
સ્પેનિશ અભિનેત્રી એસ્થર એક્સપોસિટોએ હિટ નેટફ્લિક્સ સિરીઝ એલાઇટમાં તેની ભૂમિકા માટે વિશ્વભરમાં ઓળખ મેળવી. ત્યારથી, તેણીએ ટેલિવિઝન અને ફિલ્મોમાં તેની કારકિર્દીનો વિસ્તાર કર્યો છે અને મુખ્ય લક્ઝરી ફેશન ઝુંબેશમાં પણ એક જાણીતો ચહેરો બની છે. અભિનય ઉપરાંત, એસ્થર એક્સપોસિટોએ સોશિયલ મીડિયા પર પણ મોટી ચાહક ફોલોઇંગ એકઠી કરી છે, જેના કારણે તે સ્પેનના સૌથી લોકપ્રિય મનોરંજન સ્ટાર્સમાંની એક બની છે.
લાખો હૃદય પર રાજ કરે છે એસ્થર એક્સપોસિટો
જો કે કાયલિયન મ્બાપ્પે કે એસ્થર એક્સપોસિટો બંનેમાંથી કોઈએ જાહેરમાં ડેટિંગનો સ્વીકાર કર્યો નથી, તેઓ ઘણી વખત સાથે જોવા મળ્યા છે, જેના કારણે તેમની વચ્ચે રોમાંસની અટકળોને વેગ મળ્યો છે. કાયલિયન એમબાપ્પેના પ્રભાવશાળી વર્લ્ડ કપ અભિયાન વચ્ચે, તેમના કથિત સંબંધોમાં રસ ફરી ઉભરી આવ્યો છે. જો કે, એસ્થર એક્સપોસિટો હજુ સુધી કોઈપણ વર્લ્ડ કપ મેચ અથવા ટુર્નામેન્ટ-સંબંધિત ઇવેન્ટ્સમાં જાહેરમાં જોવા મળ્યા નથી.
એક્સોસિટોની તાજેતરની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ
સ્પેનિશ અભિનેત્રી એસ્થર એક્સપોસિટોની તાજેતરની ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ, જે થોડા દિવસો પહેલા શેર કરવામાં આવી હતી, તે તેના આગામી પ્રોજેક્ટ્સમાંથી એકના પ્રમોશનલ ફોટોશૂટમાંથી હોય તેવું લાગે છે. તેણીએ તેને કેપ્શન આપ્યું હતું, સપ્ટેમ્બરમાં મળીશું @primevideo. 26 વર્ષીય અભિનેત્રી ડ્રોન ટુગેધરમાં પણ જોવા મળી હતી, જે 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રાઇમ વિડીયો પર પ્રીમિયર થાય છે.
આ પોસ્ટનો વર્લ્ડ કપ સાથે કોઈ સંબંધ નથી
ફ્રાન્સ અને પેરાગ્વે વચ્ચેના રાઉન્ડ ઓફ 16 મેચના થોડા કલાકો પહેલા એસ્થર એક્સપોસિટોએ એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પણ પોસ્ટ કરી હતી, જેમાં તેણીને ગુલાબી ટોપ પહેરીને પાછળની તરફ મોઢું રાખીને તળાવ કિનારે બેઠેલી બતાવવામાં આવી હતી. આ પોસ્ટનો વર્લ્ડ કપ સાથે કોઈ સંબંધ ન હતો, ન તો તે સંકેત આપતી હતી કે તે મેચ જોવા જઈ રહી છે. વર્લ્ડ કપમાં હાજર ન હોવા છતાં, એસ્થર એક્સપોસિટોએ ગયા મહિને એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ શેર કરી હતી જેમાં દર્શાવવામાં આવ્યું હતું કે તે લોસ એન્જલસમાં છે.
સંબંધ વિશેની અટકળો ક્યારે તીવ્ર બની?
એસ્થર એક્સપોસિટોની પોસ્ટે પણ ધ્યાન ખેંચ્યું જ્યારે કાયલિયન એમબાપ્પેએ કમેન્ટમાં હૃદયનું ઇમોજી પોસ્ટ કર્યું, જેનાથી તેમના કથિત સંબંધ વિશેની અટકળોને વધુ વેગ મળ્યો. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, એક્સપોસિટોને ફેસ્ટિવલ ટીવી મોન્ટે-કાર્લો ખાતે મોસ્ટ પ્રોમિસિંગ ટેલેન્ટ માટે ઇન્ટરનેશનલ ગોલ્ડન નિમ્ફ એવોર્ડ મળ્યો, જે તેની કારકિર્દીની એક મોટી સિદ્ધિ હતી.