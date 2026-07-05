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ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં લાગ્યો ગ્લેમરસનો તડકો! કોણ છે કાયલિયન એમબાપ્પેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ? કરોડો દિલો પર કરે છે રાજ

Kylian Mbappe Girlfriend: ફ્રાન્સે ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કરી લીધું છે. રાઉન્ડ ઓફ 16માં, ફ્રાન્સે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને પેરાગ્વેને 1-0થી હરાવ્યું. ફ્રાન્સની જીતનો હીરો કાયલિયન એમબાપ્પે હતો.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 05, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 01:53 PM IST
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં લાગ્યો ગ્લેમરસનો તડકો! કોણ છે કાયલિયન એમબાપ્પેની કથિત ગર્લફ્રેન્ડ? કરોડો દિલો પર કરે છે રાજ
Source: Bureau

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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