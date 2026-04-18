ICUમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે આ ક્રિકેટર, તેની બોલિંગ સામે ભલભલા બેટ્સમેનો પણ ભરતા પાણી
અફઘાનિસ્તાનના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શપૂર ઝાદરનને ગંભીર બીમારીના કારણે ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે અને તેની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. 80 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમનાર ઝાદરને ઘણા દિગ્ગજ બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા હતા.
અફઘાનિસ્તાનનો પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર શપૂર ઝાદરન એક સમયે તેની ફોસ્ટ બોલિંગ માટે જાણીતો હતો, તેની સામે ભલભલા બેટ્સમેનો પણ પાણી ભરતા હતા. હાલમાં તે જીવનની સૌથી મોટી લડાઈ લડી રહ્યો છે. 38 વર્ષીય ઝાદરનને ગંભીર બીમારીના કારણે ICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, તેની હાલત અત્યંત નાજુક છે અને ડોકટરો સતત તેનું નિરીક્ષણ કરી રહ્યા છે.
આ દરમિયાન પાકિસ્તાનના પૂર્વ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કામરાન અકમલે હોસ્પિટલમાંથી ઝાદરાનના કેટલાક ચિંતાજનક ફોટોગ્રાફ્સ શેર કર્યા છે. તેણે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું છે કે ઝાદરાન તેમના ભાઈ જેવો છે અને તેઓ તેના ઝડપી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છે. આ તસવીરો સામે આવતા ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
આ પહેલા પાકિસ્તાનના પૂર્વ કેપ્ટન શાહિદ આફ્રિદીએ પણ ઝાદરાનની હાલત અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. આફ્રિદીએ કહ્યું હતું કે તેમણે ઝાદરનના ભાઈ સાથે વાત કરી હતી, જેના દ્વારા તેને તેની સ્થિતિની ગંભીરતા વિશે જાણવા મળ્યું હતું. ઝાદરનના પરિવારે પણ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા અપડેટ્સ શેર કર્યા છે, જે પરિસ્થિતિના ગંભીર સ્વરૂપને દર્શાવે છે.
અહેવાલો અનુસાર, ઝાદરનના WBC અત્યંત નીચા સ્તરે આવી ગયા છે, જેના કારણે તેના માટે ખતરનાક પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. પરિણામે, તેની સ્થિતિ નાજુક છે અને સારવારનો આ વર્તમાન તબક્કો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
Zardan brother is like a buddy to me. I am wishing him speedy recovery. Ameen🤲 pic.twitter.com/8oGPUVwHai
— Umar Akmal (@Umar96Akmal) April 17, 2026
શપૂર ઝાદરાનની ક્રિકેટ કારકિર્દી કેવી રહી ?
શપૂર ઝાદરનની ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો શપૂર ઝાદરન અફઘાનિસ્તાનના મુખ્ય ફાસ્ટ બોલરોમાં ગણાય છે. તેણે 2009માં નેધરલેન્ડ્સ સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. તેની કારકિર્દી દરમિયાન તેણે કુલ 80 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી હતી, જેમાં 44 ODI અને 36 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચનો સમાવેશ થાય છે.
ODIમાં ઝાદરને 44 વિકેટ લીધી હતી, જેમાં તેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 4/24 હતું. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે 27 વિકેટ લીધી હતી, જેનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન 3/40 હતું. ઝાદરને ગયા વર્ષે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. તેની કારકિર્દી દરમિયાન તેણે સ્ટીવ સ્મિથ, ડેવિડ વોર્નર, કેન વિલિયમસન અને તિલકરત્ને દિલશાન જેવા બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને પોતાની એક અલગ ઓળખ બનાવી હતી. હાલમાં સમગ્ર ક્રિકેટ જગત તેને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી રહ્યું છે.
