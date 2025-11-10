ક્રિકેટ જગત માટે ખરાબ સમાચાર ! હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યો છે આ ક્રિકેટર
બાંગ્લાદેશના પૂર્વ કેપ્ટન અને વર્તમાન બીસીબીના ઉપપ્રમુખ ફારુક અહેમદને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમને હૃદયરોગનો હુમલો આવ્યો હતો અને તેમને ઢાકાની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.
Trending Photos
બાંગ્લાદેશના પૂર્વ કેપ્ટન ફારુક અહેમદને હાર્ટ એટેક આવ્યા બાદ ઢાકામાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ફારુક હાલમાં બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડના મુખ્ય સભ્ય છે, જ્યાં તેઓ ઉપપ્રમુખ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટના વિકાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે. જોકે, 9 નવેમ્બરના રોજ તેમને હાર્ટ એટેક આવ્યો અને તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. તેમણે 15 વર્ષ સુધી બાંગ્લાદેશ માટે ક્રિકેટ રમ્યા અને ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું. તેઓ હાલમાં જીવન મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે.
બાંગ્લાદેશના પૂર્વ કેપ્ટન હોસ્પિટલમાં દાખલ
બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે ક્રિકબઝને જણાવ્યું હતું કે 9 નવેમ્બરના રોજ ફારુક અહેમદને અચાનક છાતીમાં દુખાવો થયો અને તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. ડોક્ટરોએ તાત્કાલિક એન્જીયોગ્રાફી કરી અને તેમની નસોમાં બ્લોકેજ જોવા મળ્યું. સ્ટેન્ટ દાખલ કરવામાં આવ્યું અને તેઓ હાલમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. ડોક્ટરો તેમની નજીકથી દેખરેખ રાખી રહ્યા છે. બીસીબીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, "તેઓ ગઈ રાતથી જ અસ્વસ્થ હતા." તેમને બપોરે હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, અને એન્જીયોગ્રાફી પછી જાણવા મળ્યું કે તેમને હાર્ટ બ્લોકેજ છે અને ડોક્ટરોએ એક રિંગ દાખલ કરી. તેઓ હાલમાં ICUમાં છે.
હાલમાં તેઓ BCBના ઉપપ્રમુખ છે
ફારુક અહેમદનો જન્મ 1966માં ઢાકામાં થયો હતો. તેમણે 1984થી 1999 સુધી બાંગ્લાદેશ રાષ્ટ્રીય ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું. તેમણે આ સમયગાળા દરમિયાન ટીમનું નેતૃત્વ પણ કર્યું અને નિવૃત્તિ પછી તેમણે બે વાર નેશનલ સિલેક્ટર તરીકે સેવા આપી. ઓગસ્ટ 2024માં નઝમુલ હસનના રાજીનામા બાદ અહેમદને BCBના વચગાળાના પ્રમુખ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
તેમણે નવ મહિના સુધી આ પદ સંભાળ્યું અને પછી અમીનુલ ઇસ્લામ બુલબુલને તેમના સ્થાને લેવામાં આવ્યા. તેઓ હાલમાં BCBના ઉપપ્રમુખ છે. આશા છે કે તેઓ ટૂંક સમયમાં સ્વસ્થ થઈ જશે અને બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટને આગળ વધારવાના તેમના ટાર્ગેટને ચાલુ રાખશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે