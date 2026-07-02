/સગીર છોકરી સાથે જાતીય શોષણ, કોર્ટમાં કબૂલ્યો ગુનો... હવે પૂર્વ ક્રિકેટરને જવું પડશે જેલ

Aaron Summers : ઓસ્ટ્રેલિયાની બિગ બેશ લીગ (BBL)માં રમનાર પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર એરોન વિલિયમ સમર્સ હાલમાં ચર્ચામાં છે. એક સગીર છોકરીના જાતીય શોષણ અને ગ્રુમિંગના કેસ બાદ તેને જેલમાં મોકલવામાં આવશે. હોબાર્ટ હરિકેન્સના પૂર્વ ખેલાડીએ તાસ્માનિયાની સુપ્રીમ કોર્ટમાં છોકરીના જાતીય શોષણ સંબંધિત ગંભીર આરોપોનો ગુનો સ્વીકારીને પોતાની અરજી બદલી નાખી. કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે તેને તાત્કાલિક કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો. તાસ્માનિયાની સુપ્રીમ કોર્ટ હવે ઓગસ્ટમાં તેની અંતિમ સજા જાહેર કરવાની છે.
આ ઘટના જાન્યુઆરી 2018ની છે, જ્યારે સમર્સ હોબાર્ટ હરિકેન્સની ટીમનો ભાગ હતો. જોકે તેણે શરૂઆતમાં ગત સપ્ટેમ્બરમાં દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી હતી, પરંતુ તેણે જૂનના છેલ્લા અઠવાડિયા દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ પોતાનો ગુનો સ્વીકાર્યો હતો.
સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સંપર્ક અને સ્કૂલમાં જાતીય શોષણ
કોર્ટમાં રજૂ કરાયેલી સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, આ ઘટના 16 જાન્યુઆરી, 2018ના રોજ હોબાર્ટમાં બની હતી. તે સમયે 21 વર્ષીય ફાસ્ટ બોલર સમર્સે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા 15 વર્ષની સગીર છોકરી સાથે સંપર્ક કર્યો હતો. ત્યારબાદ તે રાત્રે તેને તેના ઘર નજીક તેની કારમાં લઈ ગયો અને સ્થાનિક સ્કૂલમાં લઈ ગયો, જ્યાં તેણે તેનું જાતીય શોષણ કર્યું. જાન્યુઆરી 2021 સુધી સોશિયલ મીડિયા પર પીડિતા સાથે સતત સંપર્કને કારણે તેના પર ગ્રૂમિંગ એટલે કે જાતીય શોષણ અથવા અન્ય ગુનાઓ માટે સગીરને તૈયાર કરવાના કૃત્યનો પણ આરોપ સાબિત થાય છે.
પહેલા પણ ભોગવી ચૂક્યો છે જેલની સજા
આ પહેલીવાર નથી જ્યારે એરોન સમર્સ બાળકો સાથે સંકળાયેલા જાતીય ગુનાઓમાં દોષિત ઠર્યો હોય. અગાઉ મે 2021માં, ઓસ્ટ્રેલિયન ફેડરલ પોલીસે (AFP) તેની ઉત્તરી પ્રદેશમાં ધરપકડ કરી હતી. તે સમયે તેના પર બાળ શોષણ કન્ટેનેટ રાખવા અને વિતરણ કરવાનો અને 12 અને 13 વર્ષના બે સગીર છોકરાઓને જાતીય પ્રવૃત્તિ માટે આગ્રહ કરવાનો આરોપ હતો. તે કેસમાં તે પહેલાથી જ ત્રણ વર્ષ અને અગિયાર મહિનાની જેલની સજા ભોગવી ચૂક્યો હતો. તેની મુક્તિ પછી તાસ્માનિયા પોલીસે વર્તમાન મામલાના સંદર્ભમાં તેની ધરપકડ કરી.
ક્રિકેટ કારકિર્દી
એરોન સમર્સે 2017ના અંતમાં બિગ બેશ લીગમાં હોબાર્ટ હરિકેન્સ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારબાદ 2018માં તેણે તાસ્માનિયા ટાઇગર્સ માટે ત્રણ વન-ડે મેચ રમી હતી. તે ટૂંકા ગાળાના કરાર પર વિદેશી લીગમાં પણ દેખાયો હતો, જેમાં પાકિસ્તાન સુપર લીગ (PSL)માં બે મેચનો સમાવેશ થાય છે. તે ઈંગ્લિશ સ્થાનિક ક્રિકેટ રમવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે આવી.