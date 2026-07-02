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સગીર છોકરી સાથે જાતીય શોષણ, કોર્ટમાં કબૂલ્યો ગુનો... હવે પૂર્વ ક્રિકેટરને જવું પડશે જેલ

Aaron Summers : હોબાર્ટ હરિકેન્સના પૂર્વ ક્રિકેટર એરોન વિલિયમ સમર્સ એક સગીર છોકરીના જાતીય શોષણના આરોપોમાં દોષિત સાબિત થયો છે. સમર્સે અગાઉ ગત સપ્ટેમ્બરમાં દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી હતી, પરંતુ શુક્રવારે બપોરે, તેણે હોબાર્ટ સુપ્રીમ કોર્ટમાં પોતાની અરજી બદલી જાતીય શોષણના બે ગુના અને એક ગ્રુમિંગનો આરોપ સ્વીકાર્યો.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jul 02, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 05:05 PM IST
સગીર છોકરી સાથે જાતીય શોષણ, કોર્ટમાં કબૂલ્યો ગુનો... હવે પૂર્વ ક્રિકેટરને જવું પડશે જેલ
Source: Bureau

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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