ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ T20 સિરીઝ વચ્ચે આવ્યા દુ:ખદ સમાચાર, આ દિગ્ગજ ખેલાડીનું અચાનક નિધન
Inderjit Singh Bindra passed away : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી વચ્ચે એક દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડના પૂર્વ ચેરમેન ઈન્દરજીત સિંહ બિન્દ્રાનું રવિવારે 84 વર્ષની વયે નિધન થયું છે.
Trending Photos
Inderjit Singh Bindra passed away : ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે હાલમાં પાંચ મેચની ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી ચાલી રહી છે. રવિવારે ત્રીજી ટી20Iમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને 8 વિકેટથી હરાવ્યું અને શ્રેણી 3-0થી જીતી લીધી. આ દરમિયાન એક દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ઇન્દ્રજીત સિંહ બિન્દ્રાનું રવિવારે 84 વર્ષની વયે નિધન થયું. ICCના અધ્યક્ષ જય શાહે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ જાહેરાત કરી છે.
આ દિગ્ગજનું અચાનક નિધન
ઇન્દ્રજીત સિંહ બિન્દ્રા લાંબા સમયથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. તેમણે દિલ્હી સ્થિત તેમના નિવાસસ્થાને અંતિમ શ્વાસ લીધા. ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC)ના ચેરમેન જય શાહે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર લખ્યું, "BCCIના પૂર્વ ચેરમેન અને ભારતીય ક્રિકેટના દિગ્ગજ I.S. બિન્દ્રાના નિધન પર ઊંડી સંવેદના. તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ."
BCCIના પૂર્વ ચેરમેન
ઈન્દ્રજીત સિંહ બિન્દ્રાએ 1993થી 1996 સુધી BCCIના ચેરમેન તરીકે સેવા આપી હતી. તેઓ ભારતીય ક્રિકેટ વહીવટમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ હતા અને ઘણા વર્ષો સુધી પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશન (PCA)નું નેતૃત્વ કર્યું હતું. PCA સાથે તેમનો જોડાણ ત્રણ દાયકાથી વધુ (1978થી 2014) સુધી ચાલ્યું. તેમની વહીવટી ભૂમિકાઓમાં બિન્દ્રાએ પ્રદેશ અને વિદેશમાં ક્રિકેટ વ્યવસ્થાપન અને માળખાગત સુવિધાઓમાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું હતું, જેના માટે તેમને 2015માં સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા અને ક્રિકેટમાં તેમના યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે મોહાલીના PCA સ્ટેડિયમનું નામ બદલીને IS બિન્દ્રા સ્ટેડિયમ રાખવામાં આવ્યું હતું.
વિશ્વ ક્રિકેટમાં ભારતની મજબૂત સ્થિતિ સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી
વરિષ્ઠ અમલદાર તરીકે બિન્દ્રાએ 1990ના દાયકામાં જગમોહન દાલમિયા સાથે મળીને વિશ્વ ક્રિકેટમાં ભારતની મજબૂત સ્થિતિ સ્થાપિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે ટેલિવિઝન અધિકારોમાં વ્યાપારી તકોને ઓળખી, જેના કારણે પ્રાઈવેટ બ્રોડકાસ્ટરની એન્ટ્રી થઈ. આનાથી ક્રિકેટના નાણાકીય માળખામાં સંપૂર્ણપણે પરિવર્તન આવ્યું અને વૈશ્વિક સ્તરે ભારતનો પ્રભાવ નોંધપાત્ર રીતે વધ્યો.
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે બિન્દ્રાએ ભારતમાં મોટી ઇવેન્ટ્સનું આયોજન કરવાના ICC અધિકારો મેળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. ત્યારબાદ તેમણે ICC ચેરમેનના મુખ્ય સલાહકારોમાંના એક તરીકે સેવા આપી હતી. પ્રશાસક તરીકેની તેમની ભૂમિકા ઉપરાંત બિન્દ્રા ભારતીય ક્રિકેટ વહીવટ પર તેમના સ્પષ્ટ મંતવ્યો માટે પણ જાણીતા હતા. ખાસ કરીને તેમણે IPL 2013 ભ્રષ્ટાચાર કૌભાંડમાં પારદર્શિતા અને જવાબદારીના અભાવ અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા હતા.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે