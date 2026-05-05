/રાજકીય પીચ પર કરોડપતિ ક્રિકેટરની એન્ટ્રી... 16,241 મતોથી જીતી ચૂંટણી, હવે બનશે રમતગમત મંત્રી ?

Ashok Dinda : 4 મેના રોજ પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026ના પરિણામો જાહેર થયા, જેમાં ભાજપ TMCને હરાવીને પહેલીવાર સત્તામાં આવી. માત્ર 10 વર્ષમાં પાર્ટી 3 બેઠકોથી વધીને 206 બેઠકો પર પહોંચી ગઈ છે. આ ચૂંટણીમાં એક કરોડપતિ પૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર ભાજપની ટિકિટ પર ધારાસભ્ય તરીકે ચૂંટાયો હતો. હવે તેને રમતગમત મંત્રીની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે.
Ashok Dinda : પૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અશોક ડિંડા જેણે એક સમયે ક્રિકેટના મેદાન પર પોતાની સ્પીડ અને અનોખી બોલિંગ એક્શનથી બેટ્સમેનોને હંફાવ્યા હતા, જે હાલમાં ચર્ચામાં છે. ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી ડિંડા હવે રાજકીય પીચ પર પણ 'મેચ-વિનર' સાબિત થયો છે. 2026ની પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામોમાં ડિંડાએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે.
ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકિટ પર ચૂંટણી લડીને, તેણે સતત બીજી વખત મોયના મતવિસ્તારમાંથી સફળતાપૂર્વક વિજય મેળવ્યો છે. અશોક ડિંડા માટે આ જીત દર્શાવે છે કે બંગાળના લોકોએ ફરી એકવાર તેના 'મોયના મોડેલ' અને ભાજપની નીતિઓ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે.
અશોક ડિંડાની સતત બીજી જીત
4 મેના રોજ જાહેર થયેલા બંગાળ ચૂંટણી પરિણામોમાં ભાજપે ઐતિહાસિક વિજય મેળવ્યો, 293 બેઠકોમાંથી 206 બેઠકો જીતી. અશોક ડિંડાએ સતત બીજા કાર્યકાળ માટે મોયના વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી સફળતાપૂર્વક વિજયનો ધ્વજ લહેરાવ્યો. ડિંડાએ તેના હરીફ ચંદન મંડલને 16,241 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા. અશોક ડિંડાને કુલ 1,27,166 મત મળ્યા, જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ચંદન મંડલને 1,10,925 મત મળ્યા
છેલ્લી ચૂંટણીમાં અશોક ડિંડા કેટલા મતોથી જીત્યો હતો ?
2021ની બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અશોક ડિંડાએ ઓલ ઈન્ડિયા તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સંગ્રામ દોલુઈને 1260 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા હતા. તે વખતે પણ કાંટાની ટક્કરમાં અશોક ડિંડાએ બાજી મારી હતી અને જીત નોંધાવી હતી.
શું હવે તે રમતગમત મંત્રી બનશે ?
હવે રાજકારણના ક્ષેત્રમાં એક અનુભવી ખેલાડી ડિંડા વિધાનસભામાં પોતાની નવી ઇનિંગ્સને વધુ જોશ સાથે આગળ વધારવા માટે તૈયાર છે. તેને રમતગમત મંત્રી પદ માટે પણ એક મજબૂત દાવેદાર માનવામાં આવી રહ્યો છે. ભાજપની ઐતિહાસિક જીત બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે કે શું ભાજપ તેની નવી સરકારમાં અશોક ડિંડાને રમતગમત મંત્રાલયની મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી સોંપી શકે છે.
સતત બીજી વખત ચૂંટણી જીતીને ડિંડાએ માત્ર તેની લોકપ્રિયતા જ સાબિત કરી નથી પરંતુ પોતાને એક પરિપક્વ રાજકારણી તરીકે પણ સ્થાપિત કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટર તરીકેનો તેનો અનુભવ, રમતગમતની સૂક્ષ્મતાઓની તેમની ઊંડી સમજણ સાથે તેમને રમતગમત મંત્રી પદ માટે સૌથી મજબૂત દાવેદાર બનાવે છે.
અશોક ડિંડાની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી કેવી રહી ?
અશોક ડિંડા ભારતનો પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર છે. તેણે ડિસેમ્બર 2009માં શ્રીલંકા સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા માટે રમતા તેમણે 21 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં કુલ 29 વિકેટો લીધી. વન ડે ઈન્ટરનેશનલ (ODI)માં, ડિંડાએ 12 વિકેટો લીધી. દરમિયાન T20 ઈન્ટરનેશનલમાં તેના નામે 14.41ની સરેરાશથી 17 વિકેટો છે.
IPLએ તેને કરોડપતિ બનાવ્યો
ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે પોતાની ઓળખ બનાવતા પહેલા અશોક ડિંડાએ ટીમ ઈન્ડિયા અને પાંચ અલગ અલગ IPL ફ્રેન્ચાઇઝી માટે ક્રિકેટ રમી હતી. તેણે IPLમાંથી ₹7 કરોડથી વધુની કમાણી કરી હતી. કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ, RCB અને દિલ્હી કેપિટલ્સ સહિત પાંચ મુખ્ય ટીમો માટે રમીને તેણે ટુર્નામેન્ટમાં 78 મેચોમાં 69 વિકેટો લીધી. ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી ડિંડાએ રાજકીય મેદાન પર પગ મૂક્યો અને અત્યાર સુધી તે હિટ સાબિત થયો છે.