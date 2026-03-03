T20 વર્લ્ડ કપ વચ્ચે દુ:ખદ સમાચાર, વધુ એક ખેલાડીના પિતાનું નિધન
Kumar Sangakkara Father Passed Away : શ્રીલંકાના પૂર્વ ક્રિકેટર કુમાર સંગાકારાના પિતાનું નિધન થયું છે. તેના પિતા એક આદરણીય વકીલ હતા. તેઓ કુમાર સંગાકારાના પહેલા કોચ પણ હતા અને તેમના પુત્રની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. હવે તેમણે વિદાય લીધી છે, ત્યારે ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
- શ્રીલંકાના ક્રિકેટ દિગ્ગજ કુમાર સંગાકારા માટે દુ:ખદ સમાચાર
- સંગાકારાના પિતા ક્ષેમા સંગાકારાનું નિધન
- સંગકારાની સફળતામાં તેના પિતાએ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી
Kumar Sangakkara Father Passed Away : શ્રીલંકાના ક્રિકેટ દિગ્ગજ કુમાર સંગાકારા માટે દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. તેના પિતા ક્ષેમા સંગાકારાનું અવસાન થયું છે. ક્ષેમા એક જાણીતા વકીલ હતા. તેમણે ક્રિકેટ જગત અને શ્રીલંકાને મહાન ક્રિકેટરોમાંના એક કુમાર સંગાકારાને આપ્યો. સંગાકારાના પરિવારે આ દુઃખદ સમાચાર ચાહકો સાથે શેર કર્યા અને જાહેરાત કરી કે તેમના અંતિમ સંસ્કાર 4 માર્ચે થશે.
કુમાર સંગાકારાના પિતાનું નિધન
કુમાર સંગાકારાના પિતા ક્ષેમા કેન્ડી શહેરના એક આદરણીય નાગરિક હતા. વ્યાવસાયિક ક્રિકેટર ન હોવા છતાં તેઓ કુમારના પહેલા કોચ હતા. તેઓ તેમના પુત્ર પ્રત્યે ખૂબ જ શિસ્તબદ્ધ હતા, દરરોજ કલાકો સુધી સંગાકારા અને તેના ભાઈઓને કોચિંગ આપવામાં વિતાવતા હતા.
કુમાર સંગાકારાના પરિવારે તેમના નિધનની પુષ્ટિ કરી. તેઓએ એક નિવેદનમાં લખ્યું, "વકીલ ક્ષેમા સંગાકારાના નિધનની જાહેરાત કરતાં અમને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે. તેઓ કુમારીના પતિ અને તુષારી, વેમિન્દ્ર, સારંગા અને કુમારના પ્રિય પિતા હતા." તેમના સમગ્ર પરિવાર, મિત્રો, સાથી ખેલાડીઓ અને તેમને ઓળખતા બધા લોકોને તેમની ખોટ સાલશે.
સંગકારાના પિતાએ તેની સફળતામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી
શ્રીલંકાના ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં કુમાર સંગાકારાને મહાન ખેલાડી બનાવવામાં તેના પિતાએ મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. સંગાકારાએ તેના નિવૃત્તિ ભાષણમાં તેના પિતાનો પણ આભાર માન્યો હતો. કુમાર સંગાકાર હાલમાં IPL ટીમ રાજસ્થાન રોયલ્સના મુખ્ય કોચ અને ડિરેક્ટર તરીકે સેવા આપે છે. કુમાર સંગાકારાના પિતાના અવસાનથી સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોમાં શોકની લાગણી ફેલાઈ છે.
