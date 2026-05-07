Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /ગંભીર બીમારીથી પિડાઈ રહ્યો છે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર, હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે સારવાર

ગંભીર બીમારીથી પિડાઈ રહ્યો છે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર, હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે સારવાર

પૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર સલિલ અંકોલા ડિપ્રેશન સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે અને પુણે નજીકના માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લઈ રહ્યો છે. તેની પત્ની રિયા અંકોલાએ ખુલાસો કર્યો કે 2024માં તેની માતાના અવસાન પછી તે ભાંગી પડ્યો હતો. અંકોલા હવે ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. ક્રિકેટ ઉપરાંત તેણે CID અને ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે.

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 07, 2026, 12:39 PM IST|Updated: May 07, 2026, 12:39 PM IST
ગંભીર બીમારીથી પિડાઈ રહ્યો છે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર, હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે સારવાર

About the Author

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
માત્ર 4 દિવસમાં 49%ની તોફાની તેજી, રોકેટની જેમ ઉડી રહ્યો છે આ શેર, કંપનીને મળી મોટી

માત્ર 4 દિવસમાં 49%ની તોફાની તેજી, રોકેટની જેમ ઉડી રહ્યો છે આ શેર, કંપનીને મળી મોટી

Embassy Developments Share price22 min ago
2

સોહરાબુદ્દીન એન્કાઉન્ટર કેસમાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે તમામ 22 આરોપીને નિર્દોષ જાહેર કર્યા

sohrabuddin encounter case24 min ago
3

મોંઘવારી વચ્ચે બદલાઈ ગયા LPG સિલિન્ડરના ભાવ ? જાણો તમારા શહેરમાં શું છે આજનો ભાવ

lpg25 min ago
4

ધોરણ 12 પછી શું કરવું? સાયન્સ, કોમર્સ અને આર્ટ્સના વિદ્યાર્થીઓ માટે આ છે બેસ્ટ ઓપ્શન

Gujarat Board result 20261 hr ago
5

ચંદ્રનાથ રથથી કોને હતો ડર? કયા દસ્તાવેજો હતા જેનાથી ખૂલી જાત તૃણમૂલ કોંગ્રેસની પોલ..

west bengal news1 hr ago