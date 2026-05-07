/ગંભીર બીમારીથી પિડાઈ રહ્યો છે પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર, હોસ્પિટલમાં ચાલી રહી છે સારવાર

પૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર સલિલ અંકોલા ડિપ્રેશન સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે અને પુણે નજીકના માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લઈ રહ્યો છે. તેની પત્ની રિયા અંકોલાએ ખુલાસો કર્યો કે 2024માં તેની માતાના અવસાન પછી તે ભાંગી પડ્યો હતો. અંકોલા હવે ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. ક્રિકેટ ઉપરાંત તેણે CID અને ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું છે.
પૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર સલિલ અંકોલા ડિપ્રેશન સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે. 58 વર્ષીય અંકોલાની હાલ પુણે નજીકના માનસિક સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર ચાલી રહી છે. અંકોલાએ 1989માં પાકિસ્તાન સામે કરાચી ટેસ્ટમાં સચિન તેંડુલકર સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. તેણે વનડેમાં પણ તે જ વર્ષે ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
સલિલ અંકોલાની પત્ની રિયા અંકોલાએ જણાવ્યું હતું કે ઓક્ટોબર 2024માં તેની માતાના અવસાન પછી તે માનસિક રીતે ખૂબ જ પરેશાન રહેવા લાગ્યો હતો. તે ડિપ્રેશનથી બહાર નીકળી શકતો નહોતો અને વારંવાર બીમાર પણ પડતો હતો. પરિણામે તેણે સારવાર લેવાનું નક્કી કર્યું. રિયાએ જણાવ્યું હતું કે પરિવાર ખુશ છે કે સલિલે સમયસર વિરામ લેવાનું અને તેની સુખાકારીને પ્રાથમિકતા આપવાનું નક્કી કર્યું. તેણે ઉલ્લેખ કર્યો કે અંકોલા હવે ઝડપથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે અને તેણે તેની નિયમિત વર્કઆઉટ પણ ફરી શરૂ કરી દીધી છે.
ક્રિકેટ હંમેશા તેનો પહેલો પ્રેમ રહ્યો છે
રિયા અંકોલાના મતે, ક્રિકેટ હંમેશા તેનો પહેલો પ્રેમ રહ્યો છે. તે હંમેશા ફાઇટર રહ્યો છે અને દરેક પડકારમાંથી પહેલા કરતા વધુ મજબૂત રીતે બહાર આવ્યો છે. તેણીએ એમ પણ ઉમેર્યું કે ક્રિકેટ જગતે સલીલના નિર્ણયને સંપૂર્ણ ટેકો આપ્યો છે. લગભગ બે દાયકા પહેલા, સલીલ અંકોલાએ દારૂના વ્યસન સામે લડત આપી હતી અને પુનર્વસન કેન્દ્રમાં સારવાર લીધી હતી. જોકે, અહેવાલો અનુસાર, તેની હાલની માનસિક સ્વાસ્થ્ય સ્થિતિ દારૂ સાથે સંબંધિત નથી, કારણ કે તેણે ઘણા સમય પહેલા દારૂ પીવાનું છોડી દીધું હતું.
સલિલ અંકોલા નેશનલ સિલેક્ટર પણ રહી ચૂક્યો છે
સલિલ અંકોલાએ જાન્યુઆરી 2023થી ઓગસ્ટ 2024 સુધી ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે નેશનલ સિલેક્ટર તરીકે સેવા આપી હતી. આ પહેલા, તેણે 2021થી 2023 સુધી મુંબઈ ક્રિકેટ ટીમ માટે મુખ્ય સિલેક્ટરનું પદ પણ સંભાળ્યું હતું.
સલિલ અંકોલાની ક્રિકેટ કારકિર્દી
તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, અંકોલાએ 1989માં પાકિસ્તાન સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. કરાચી ટેસ્ટમાં તેણે બંને ઇનિંગમાં એક એક વિકેટ લીધી હતી. જોકે, તે મેચ પછી તેને ક્યારેય ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમવાની બીજી તક મળી નહોતી. થોડા અઠવાડિયા પછી તેણે વન ડે ઇન્ટરનેશનલ (ODI) ડેબ્યૂ કર્યું.
તેણે ભારત માટે 20 ODI મેચ રમી, જેમાં 13 વિકેટ લીધી. સ્થાનિક ક્રિકેટમાં તેનો રેકોર્ડ પ્રભાવશાળી હતો. તેણે 54 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 181 વિકેટ અને 75 લિસ્ટ-એ મેચોમાં 70 વિકેટ ઝડપી હતી.
CID અને ફિલ્મોમાં પણ કામ કર્યું
ક્રિકેટ કારકિર્દી પછી સલિલ અંકોલાએ મનોરંજન જગતમાં પણ પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું. તે લોકપ્રિય ટીવી શો CIDમાં દેખાયો અને અસંખ્ય ફિલ્મો અને ટેલિવિઝન સિરિયલોમાં અભિનય કર્યો. લોકોએ તેના અભિનયની પ્રશંસા કરી. હવે ચાહકો અને ક્રિકેટ જગત બંનેને આશા છે કે સલિલ અંકોલા ટૂંક સમયમાં સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થઈને પોતાના જૂના ફોર્મમાં પાછો ફરશે.
સલિલ અંકોલાએ જે ફિલ્મોમાં કામ કર્યું છે, તેમાં કુરુક્ષેત્ર, પિતા, ચુરા લિયા હૈ તુમને, રિવાયત, તેરા ઈન્તેઝાર, એકતા, ધ પાવર જેવી ફિલ્મોનો સમાવેશ થાય છે.