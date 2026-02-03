T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ક્રિકેટ જગત માટે દુ:ખદ સમાચાર, આ ક્રિકેટરે દુનિયાને કહ્યું અલવિદા
Tony Pigott Passed Away : ફર્સ્ટ ક્લાસ ડેબ્યૂમાં હેટ્રિક લેનાર ઈંગ્લેન્ડના પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ટોની પિગોટનું નિધન થયું છે. પિગોટની ક્રિકેટ કારકિર્દી બે દાયકા સુધી ચાલી હતી, જેમાં તેમણે 1,000થી વધુ વિકેટો લીધી હતી.
Tony Pigott Passed Away : ઇંગ્લેન્ડથી દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર ટોની પિગોટનું 67 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. તેમના નિધનથી ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. પિગોટે 1978માં માત્ર 20 વર્ષની ઉંમરે સસેક્સ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને પોતાના ડેબ્યૂને યાદગાર બનાવ્યું હતું અને પોતાની પ્રથમ ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચમાં જ હેટ્રિક લીધી હતી.
ટેસ્ટ ડેબ્યૂ માટે લગ્ન મુલતવી રાખ્યા હતા
ટોની પિગોટની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી ભલે ટૂંકી હોય, પરંતુ તે ખાસ હતી. તેમણે 1983-84માં ઇંગ્લેન્ડ માટે પોતાની એકમાત્ર ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તે સમયે જ્યારે ઇજાગ્રસ્ત ઇંગ્લેન્ડ ટીમને તેની જરૂર હતી ત્યારે તે ન્યુઝીલેન્ડમાં ક્લબ ક્રિકેટ રમી રહ્યો હતો. આ ટેસ્ટ મેચની ખાસ વાત એ હતી કે પિગોટે ડેબ્યૂ માટે પોતાના લગ્ન મુલતવી રાખવા હતા.
ટોની પિગોટની ક્રિકેટ કારકિર્દી કેવી રહી ?
પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર ટોની પિગોટે સસેક્સ માટે 18 વર્ષ સુધી ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ રમી હતી. તેમણે 1994માં સસેક્સ છોડી દીધું અને સરે માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું. જો કે, વારંવાર પીઠની ઇજાઓને કારણે તેઓ કાઉન્ટી ટીમ માટે વધુ રમી શક્યા નહીં અને તેમને નિવૃત્તિ લેવાની ફરજ પડી.
ટોની પિગોટે 1984માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં એન્ટ્રી કરી હતી. ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની તે ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં, તેમણે 17 ઓવરમાં 75 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. ન્યુઝીલેન્ડના બ્રુસ એડગર તેમનો પહેલો શિકાર હતા, જ્યારે તેમની બીજી વિકેટ જેરેમી કોનીની હતી. ઇંગ્લેન્ડ આ ટેસ્ટ એક ઇનિંગ અને 132 રનથી હારી ગઈ હતી.
1,000થી વધુ વિકેટો લીધી
ટોની પિગોટે 1995માં તેમની ક્રિકેટ કારકિર્દીની છેલ્લી મેચ રમી હતી. ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, તેમણે સસેક્સના સીઈઓ તરીકે પણ સેવા આપી હતી. પિગોટની ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેમણે 6,500થી વધુ રન બનાવ્યા અને 1,000થી વધુ વિકેટો લીધી. પિગોટે તેમની પ્રથમ શ્રેણીની કારકિર્દીમાં 672 અને લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં 377 વિકેટો લીધી. આ બંને ફોર્મેટમાં તેમણે કુલ 1,051 વિકેટો લીધી હતી.
ક્રિકેટ જગતે આપી શ્રદ્ધાંજલિ
2003ના વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના કેપ્ટન ક્રિસ એડમ્સે સસેક્સ વેબસાઇટ પર શ્રદ્ધાંજલિ આપતા લખ્યું, "ટોની ક્લબના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો ગેમ-ચેન્જર હતો. આ ફક્ત તેના પરિવાર માટે જ નહીં પરંતુ સમગ્ર સસેક્સ અને ક્રિકેટ સમુદાય માટે ખૂબ જ દુઃખદ દિવસ છે." એડમ્સે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ટોનીએ તેના જીવનને યોગ્ય દિશામાં ઘડવામાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી. 1998માં સસેક્સમાં જોડાવાનું મુખ્ય કારણ તે જ હતા. તે હંમેશા સકારાત્મક અને ખૂબ જ પ્રેમાળ વ્યક્તિ હતા, જેની યાદ દરેકને આવશે.
