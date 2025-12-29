એશિઝ સિરીઝ વચ્ચે દુઃખદ સમાચાર, ઇંગ્લેન્ડના દિગ્ગજ ક્રિકેટરનું નિધન
Hugh Morris Died : ઓસ્ટ્રેલિયામાં 2025-26 એશિઝ સિરીઝનો રોમાંચ ચાલુ છે. આ દરમિયાન દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર અને ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ના પૂર્વ CEO હ્યુ મોરિસનું નિધન થયું છે.
Hugh Morris Died : ઇંગ્લેન્ડના પૂર્વ ક્રિકેટર અને ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ના પૂર્વ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) હ્યુ મોરિસનું અવસાન થયું છે. તેઓ 62 વર્ષના હતા. વેલ્શ કાઉન્ટી ટીમ ગ્લેમોર્ગને રવિવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેમના પૂર્વ કેપ્ટન મોરિસનું છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી આંતરડાના કેન્સર સામે લડ્યા બાદ અવસાન થયું હતું. ઓપનિંગ બેટ્સમેન તરીકે મોરિસ ઇંગ્લેન્ડ માટે ત્રણ મેચ રમ્યા હતા અને 1997માં ગ્લેમોર્ગનને કાઉન્ટી ચેમ્પિયન બનાવવામાં મદદ કરી હતી.
તેમનો જન્મ 1963માં કાર્ડિફમાં થયો હતો. તેમણે 17 વર્ષની ઉંમરે ક્લબ માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 17 સીઝન રમ્યા હતા. 1997માં ગ્લેમોર્ગને કાઉન્ટી ચેમ્પિયનશિપ જીત્યા પછી તેમણે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી હતી. રવિ શાસ્ત્રી પણ ગ્લેમોર્ગનમાં હ્યુની કેપ્ટનશીપ હેઠળ રમ્યા હતા. તેમણે તેમના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર લખ્યું, "મારા સાથી અને કેપ્ટન હ્યુ મોરિસના નિધન વિશે સાંભળીને ખૂબ જ દુઃખ થયું. ભગવાન, તમારા આત્માને શાંતિ આપે. તમે જે કંઈ કર્યું, તમે પ્રામાણિકતાથી કર્યું અને તમે ખૂબ સારું કામ કર્યું." પરિવાર પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના.
હ્યુ મોરિસની કારકિર્દી
હ્યુ મોરિસએ ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં 40.29ની બેટિંગ એવરેજ સાથે 19,785 રન બનાવ્યા. પોતાની ફર્સ્ટ ક્લાસ કારકિર્દીમાં તેમણે 53 સદી ફટકારી હતી, જેમાં 98 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. લિસ્ટ A ક્રિકેટમાં તેમણે 8,606 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં આ ફોર્મેટમાં 14 સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેઓ ઇંગ્લેન્ડ માટે ODI રમ્યા નહોતા. તેમણે 2007થી 2013 સુધી ઇંગ્લેન્ડ ટીમના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર તરીકે પણ સેવા આપી હતી. આ સમયગાળા દરમિયાન ટીમે સતત ત્રણ એશિઝ શ્રેણી જીતી અને T20 વર્લ્ડ કપ પણ જીત્યો.
ત્યારબાદ તેમણે 16 વર્ષ સુધી ECBમાં વિવિધ ભૂમિકાઓ ભજવી, જેમાં CEOનો પણ સમાવેશ થાય છે. મોરિસ 2013માં CEO તરીકે ગ્લેમોર્ગનમાં પાછા ફર્યા અને ટીમને નાણાકીય મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરી. ગ્લેમોર્ગનના વર્તમાન CEO ડેન ચેરીએ કહ્યું કે મૌરિસ 'એક મહાન ખેલાડી, અથાક વહીવટકર્તા અને અપાર ગૌરવ અને પ્રામાણિકતા ધરાવતા એક અદ્ભુત માનવી હતા.'
