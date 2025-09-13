Prev
ક્રિકેટરની શરમજનક હરકત ! હાઇ પ્રોફાઇલ પબમાં 2 મહિલાઓને ચૂપચાપ ડ્રગ્સ આપ્યું અને પછી...

એક 40 વર્ષીય પૂર્વ ક્રિકેટર પોલીસ તપાસના દાયરામાં આવ્યો છે. એવો આરોપ છે કે તેણે એક પબમાં બે મહિલાઓ સાથે ડ્રગ્સનો નશો કર્યો હતો અને તેમાંથી એક પર જાતીય હુમલો કર્યો હતો. જે પબમાં આ ઘટના બની હતી તે જાણીતા ક્રિકેટરોની માલિકીની છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:50 PM IST

ક્રિકેટની દુનિયામાં જાતીય શોષણનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. એક પૂર્વ ક્રિકેટર પર બે મહિલાઓ સાથે જાતીય શોષણ અને ડ્રગ્સનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. પોલીસે આ કેસમાં તપાસ શરૂ કરી છે, જેના સમાચારથી ક્રિકેટ જગતમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

આ ઘટના લંડનના ચેલ્સીમાં 'ધ બાઉન્ડ્રી' નામના પબમાં બની હતી. આ પબ ઇંગ્લેન્ડના જાણીતા ક્રિકેટરોની માલિકીની છે, જેમાં બ્રેન્ડન મેક્કુલમ (ઇંગ્લેન્ડના મુખ્ય કોચ), જોસ બટલર, ઇયોન મોર્ગન અને સેમ બિલિંગ્સ જેવા દિગ્ગજ ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. એવો આરોપ છે કે 22 મેના રોજ, આ પબમાં બે મહિલાઓને ડ્રગ્સ ભેળવેલું પીણું આપવામાં આવ્યું હતું અને તેમાંથી એક પર પણ જાતીય હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો.

પોલીસે પૂછપરછ કરી, કોઈ ધરપકડ નહીં

લંડનની મેટ્રોપોલિટન પોલીસે 'ધ ડેઇલી ટેલિગ્રાફ'ને આપેલા નિવેદનમાં આ સમાચારની પુષ્ટિ કરી છે. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે જૂનમાં આ કેસના સંદર્ભમાં 40 વર્ષીય પુરુષની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. જોકે, આ કેસમાં હજુ સુધી કોઈ ધરપકડ કરવામાં આવી નથી અને તપાસ ચાલુ છે.

ECB ક્રિકેટ બોર્ડ સામે પ્રશ્નાર્થ

આ ઘટનાએ ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB)ને પણ પ્રશ્નાર્થમાં લાવી દીધું છે, કારણ કે તેઓ પહેલાથી જ આ બાબતથી વાકેફ હતા, પરંતુ તેઓએ તેના પર મૌન ધારણ કર્યું છે. આ કેસ એવા સમયે આવ્યો છે જ્યારે ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ પહેલાથી જ જાતીય ગેરવર્તણૂકના ઘણા કેસોથી ઝઝૂમી રહ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં એક ભૂતપૂર્વ કાઉન્ટી કોચ અને એક વ્યાવસાયિક કોચ પર પણ આવા જ આરોપો લાગ્યા છે, જેના પછી તેમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

એકંદરે, આ ઘટના ઇંગ્લેન્ડ ક્રિકેટ માટે વધુ એક શરમજનક પ્રકરણ છે, જે ખેલાડીઓના વર્તન અને સંસ્થાકીય જવાબદારી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. આવી સ્થિતિમાં એ જોવાનું રહેશે કે ઇંગ્લેન્ડના આ ક્રિકેટર સામે શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

ડ્રગ સ્પાઇકિંગ શું છે ?

ડ્રગ સ્પાઇકિંગનો અર્થ એ છે કે જાણ વગર કોઈ વ્યક્તિના પીણામાં નશાકારક અથવા માનસિક અસર ધરાવતું ડ્રગ (ડ્રગ્સ) ભેળવવામાં આવે છે, જેમાં આરોપી બીજી વ્યક્તિ પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, ઘણીવાર બીજી વ્યક્તિને બેભાન બનાવીને, તેમની સંમતિ વિના વ્યક્તિને નિયંત્રિત કરવા અથવા તેમના પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.

Former England cricketerEngland cricketer investigationsexual assault claimsdrug spiking pub

