/IPL 2026 વચ્ચે દુ:ખદ સમાચાર... વિરાટ કોહલીના સાથી ખેલાડીનું નિધન, કોહલીએ શેર કરી ભાવુક પોસ્ટ

Amanpreet Singh Death : IPL 2026 વચ્ચે દુ:ખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. પંજાબના પૂર્વ ક્રિકેટર અમનપ્રીત સિંહ ગિલનું 36 વર્ષની વયે ચંદીગઢમાં અવસાન થયું છે. ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર વિરાટ કોહલીના અંડર-19 સાથી ખેલાડીના નિધનના સમાચારથી ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. આ સમાચાર સાંભળીને વિરાટ પોતે પણ સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો.
અમનપ્રીત સિંહ ગિલના નિધન બાદ કોહલીએ ભાવુક પોસ્ટ પણ શેર કરી છે. ઈન્ડિયા અંડર-19 અને પંજાબના પૂર્વ મિડિયમ પેસર બોલર ગિલનું બુધવારે ચંદીગઢમાં નિધન થયું હતું. અમનપ્રીત સિંહે ગિલે ઘણા દિગ્ગજ ભારતીય ક્રિકેટરો સાથે ક્રિકેટ રમી હતી.
કોહલીએ X પર ભાવુક પોસ્ટ શેર કરતાં લખ્યું હતું કે, અમનપ્રીત ગિલના નિધન વિશે સાંભળીને આઘાત અને દુઃખ થયું છે. તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનોને પ્રત્યે મારી પ્રાર્થના અને સંવેદના છે. તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ.
Shocked and saddened to hear about Amanpreet Gill’s passing. Sending prayers and strength to his family and loved ones. Rest in peace. Om Shanti 🙏
— Virat Kohli (@imVkohli) May 7, 2026
કેવી રહી અમનપ્રીત સિંહ ગિલની કારકિર્દી ?
અમનપ્રીત સિંહ ગિલે પંજાબ માટે છ ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી અને 11 વિકેટો લીધી હતી. તે આઈપીએલની શરૂઆતની સીઝન દરમિયાન કિંગ્સ ઈલેવન પંજાબ ટીમનો સભ્ય પણ હતો અને બાદમાં પંજાબની સિનિયર પસંદગી સમિતિના સભ્ય તરીકે પણ સેવા આપી હતી. ગિલે 2007માં ભારત માટે પાંચ યુવા ODI અને એક યુવા ટેસ્ટ મેચ રમી હતી.
Deeply saddened to hear about Amanpreet Singh Gill’s passing. Shared the dressing room in our early days, he was a quiet, hardworking cricketer who loved the game. My heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace 🙏🏻 Om Shanti#AmanpreetSinghGill@pcacricket
— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) May 6, 2026
યુવરાજ સિંહે પણ શ્રદ્ધાંજલિ આપી
બે વખતના વર્લ્ડ કપ વિજેતા ભારતીય ટીમના ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહે પણ ગિલને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. યુવરાજ સિંહે કહ્યું કે, અમનપ્રીત સિંહ ગિલના નિધનના સમાચાર સાંભળીને ખૂબ દુઃખ થયું. અમે શરૂઆતના દિવસોમાં ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરતા હતા. તે એક શાંત, મહેનતુ ક્રિકેટર હતો જેને રમત પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ હતો. તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનો પ્રત્યે મારી હૃદયપૂર્વકની સંવેદના. તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ."