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શ્રીલંકામાં ભારતીય ક્રિકેટરની ધરપકડ, વિદેશી લીગમાં લાંચ આપવાના આરોપથી ખળભળાટ!

Jaffna Kings Co-owner: શ્રીલંકા પ્રીમિયર લીગની ફ્રેન્ચાઇઝી જાફના કિંગ્સના સહ-માલિકની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેનો સહ-માલિક અન્ય કોઈ નહીં પરંતુ વર્ષ 2018મા ભારતને અન્ડર-19 વિશ્વકપ ચેમ્પિયન બનાવનાર સ્ટાર ખેલાડી છે.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 17, 2026, 05:31 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 05:31 PM IST
શ્રીલંકામાં ભારતીય ક્રિકેટરની ધરપકડ, વિદેશી લીગમાં લાંચ આપવાના આરોપથી ખળભળાટ!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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