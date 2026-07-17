/શ્રીલંકામાં ભારતીય ક્રિકેટરની ધરપકડ, વિદેશી લીગમાં લાંચ આપવાના આરોપથી ખળભળાટ!

Jaffna Kings Co-owner: 17 જુલાઈથી શ્રીલંકામાં લંકા પ્રીમિયર લીગની શરૂઆત થઈ રહી છે. પરંતુ તે પહેલા શ્રીલંકામાં એક ભારતીય ક્રિકેટરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. શ્રીલંકાના સ્પોર્ટ્સ એન્ટી કરપ્શન યુનિટે ભારતીય ખેલાડીને કસ્ટડીમાં લીધો છે. જેનું નામ મનજોત કાલરા છે. જે લંકા પ્રીમિયર લીગની ફ્રેન્ચાઇઝી જાફના કિંગનો સહ-માલિક છે. તેના પર એક ખેલાડીને લાંચ આપવાનો આરોપ લાગ્યો હતો.
શું છે સમગ્ર મામલો?
શ્રીલંકામાં રમત સાથે જોડાયેલા ગુનાઓને રોકવા માટે એક સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન યુનિટની રચના કરવામાં આવી છે. આ યુનિટે મનજોત કાલરાની ધરપકડ કરી છે. શ્રીલંકા પોલીસનું કહેવું છે કે મનજોત કાલરાએ લંકા પ્રીમિયર લીગ શરૂ થવાના 10 દિવસ પહેલા એક ખેલાડીને લાંચ આપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ આ ખેલાડીની ફરિયાદ બાદ મનજોત પર કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
આ સિવાય પોલીસે જણાવ્યું કે શ્રીલંકાના ક્રિકેટર ભાનુકા રાજપક્ષા, અવિષ્કા ફર્નાન્ડો અને દુનિથ વેલાલાગેએ આ મામલાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ખેલાડી જાફના કિંગ્સમાં સામેલ છે. પરંતુ આ પ્રથમવાર નથી જ્યારે લંકા પ્રીમિયમ લીગ પર દાગ લાગ્યો છે. આ વર્ષે એક અન્ય ફ્રેન્ચાઇઝીના માલિક પર મેચ ફિક્સિંગના મામલામાં 4 વર્ષનો પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો હતો.
પહેલા પણ વિવાદોમાં રહી ચૂક્યો છે મનજોત કાલરા
મનજોત કાલરાએ વર્ષ 2018મા અન્ડર-19 વિશ્વકપમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. તેણે ફાઈનલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું અને સદી ફટકારી ભારતને જીત બનાવી હતી. તેના પર ઉંમરમાં છેતરપિંડીનો આરોપ લાગ્યો હતો. દિલ્હી પોલીસે ઘટનાની તપાસ કરી, જેમાં કહેવામાં આવ્યું કે તેણે એક વર્ષ પોતાની ઉંમર ઘટાડી અન્ડર-19 ટૂર્નામેન્ટ રમી છે. આ કારણે તેનું કરિયર પ્રભાવિત થયું. પરંતુ હવે તે ક્રિકેટથી દૂર થઈ ગયો છે અને આ વર્ષે જાફના કિંગ્સનો સહ-માલિક બન્યો છે.