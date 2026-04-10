IPL 2026 વચ્ચે આવ્યા દુખદ સમાચાર, પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરનું નિધન, BCCI અધ્યક્ષે આપી શ્રદ્ધાંજલિ
CD Gopinath: ભારતીય ક્રિકેટમાં આઈપીએલનો રોમાંચ ચાલી રહ્યો છે. આ વચ્ચે એક પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરનું નિધન થયું હતું. સીડી ગોપીનાથે 96 વર્ષની ઉંમરે ચેન્નઈમાં અંતિમ શ્વાસ લીધો છે. તેઓ ઈંગ્લેન્ડ સામે ભારતની પ્રથમ ટેસ્ટ જીતેલી ટીમના સભ્ય હતા.
- પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સીડી ગોપીનાથનું નિધન
- 96 વર્ષની ઉંમરે ચેન્નઈમાં લીધા અંતિમ શ્વાસ
- ભારત માટે રમ્યા હતા 9 ટેસ્ટ મેચ
પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ચિંગલપુત દોરાઇકન્નુ ગોપીનાથ (CD Gopinath) નું 96 વર્ષની ઉંમરે નિધન થયું છે. તેઓ 1952મા ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ભારતની પ્રથમ ટેસ્ટ જીતના છેલ્લા જીવિત ખેલાડી હતા. ક્રિકેટર બાદ તેમણે પસંદગીકાર અને મેનેજરના રૂપમાં ટીમની સેવા કરી હતી. સીડી ગોપીનાથનું નિધન ચેન્નીના અડ્યારમાં તેમના દીકરીના નિવાસ્થાને થયું છે.
સી.ડી. ગોપીનાથે 1951-1952મા ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં અણનમ 50 અને 42 રન બનાવી શાનદાર પર્દાપણ કર્યું હતું. તેમણે 1960મા અંતિમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી. 9 વર્ષના કરિયરમાં તેમણે 9 ટેસ્ટ મેચ રમી, જેમાં 242 રન બનાવ્યા અને એક વિકેટ ઝડપી હતી. આ સિવાય તેમણે 83 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચોમાં 4259 રન બનાવ્યા, જેમાં 9 સદી અને 23 અડધી સદી સામેલ છે. ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં તેમના નામે 14 વિકેટ નોંધાયેલી છે.
ગોપીનાથે ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ચેન્નઈમાં ભારતની ઐતિહાસિક જીતમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે 35 રન બનાવ્યા હતા અને વીનૂ માંકડની ઓવરમાં બ્રાયન સ્ટેથમનો મહત્વનો કેસ લીધો હતો. મુકાબલામાં માંકડે પ્રથમ ઈનિંગમાં 8 વિકેટ અને બીજી ઈનિંગમાં 4 વિકેટ ઝડપી હતી.
BCCI અધ્યક્ષે આપી શ્રદ્ધાંજલિ
બીસીસીઆઈ અધ્યક્ષ મિથુન મન્હાસે સી.ડી. ગોપીનાથને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. તેમણે એક્સ પર લખ્યું- સીડી ગોપીનાથ તે સમયનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા હતા, જ્યારે ભારતીય ક્રિકેટે આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર પોતાની ઓળખ બનાવવાની શરૂ કરી હતી. તેમણે ન માત્ર ભારત માટે યોગદાન આપ્યું, પરંતુ મદ્રાસની શરૂઆતી સફળતાઓમાં પણ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી. પસંદગી સમિતિના અધ્યક્ષ અને ટીમ મેનેજર તરીકે તેઓ સતત રમત સાથે જોડાયેલા હતા. અમે તેમના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરીએ છીએ અને તેમના પરિવાર તથા પ્રિયજનો પ્રત્યે અમારી હાર્દિક સંવેદનાઓ વ્યક્ત કરીએ છીએ.
Mr C.D. Gopinath represented an era when Indian cricket was beginning to establish itself on the international stage. Not only did he contribute for India, but he also played a key role in Madras’ early successes. His continued association with the game as chairman of the… pic.twitter.com/NevLKHAKv8
— MithunManhas5 (@MithunManhas) April 9, 2026
તમિલનાડુ ક્રિકેટ એસોસિએશને શોક વ્યક્ત કરતા એક્સ પર લખ્યું 'રેસ્ટ ઈન પીસ, સી.ડી. ગોપીનાથ! ભારતીય ક્રિકેટના એક સાચા અગ્રદૂત અને તે ઐતિહાસિક ટીમના અંતિમ જીવિત સભ્ય, જેણે ભારતની પ્રથમ ટેસ્ટ જીતની ગાથા લખી હતી. તમારો વારસો આ રમતના સમૃદ્ધ ઈતિહાસમાં હંમેશા અંકિત રહેશે.'
