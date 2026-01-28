વડોદરામાં નશામાં ધૂત પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે સર્જ્યો અકસ્માત, ત્રણ કારને મારી ટક્કર, પોલીસે કરી ધરપકડ
પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર જેકબ માર્ટિનની વડોદરામાં દારૂ પીને ગાડી ચલાવવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની એસયુવીએ અકોટા વિસ્તારમાં પાર્ક કરેલી ત્રણ કારને ટક્કર મારી હતી. પોલીસે વાહન જપ્ત કર્યું હતું અને આઈપીસીની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો હતો.
Trending Photos
દારૂના નશામાં ધૂત એક પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટરે તેની SUVથી ત્રણ અન્ય કારને ટક્કર મારી હતી, જે બાદ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે. આ પૂર્વ ક્રિકેટર બીજું કોઈ નહીં પણ જેકબ માર્ટિન છે. જેકબ માર્ટિને નશામાં 27 જાન્યુઆરી, મંગળવારની સવારે વડોદરામાં પોતાની લક્ઝરી SUV કારથી પાર્ક કરેલી ત્રણ કારને ટક્કર મારી હતી. પોલીસે જણાવ્યું કે અકસ્માતના થોડા કલાકો પછી 53 વર્ષીય માર્ટિનને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસે જણાવ્યું હતું કે બરોડાના પૂર્વ બેટ્સમેન માર્ટિન રાત્રે લગભગ 2:30 વાગ્યે અકોટા વિસ્તારમાં પુનીત નગર સોસાયટી પાસે પોતાની લક્ઝરી SUV ચલાવી રહ્યો હતો, ત્યારે દારૂના નશામાં તેણે વાહન પરનો કાબુ ગુમાવ્યો અને કાર એક ઘરની બહાર પાર્ક કરેલી ત્રણ કાર સાથે અથડાઈ અને અકસ્માત સર્જાયો હતો, જે બાદ કાર માલિકે ફરિયાદ નોંધાવતા જેકબની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
અકોટા પોલીસ સ્ટેશનના એક અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ પહેલીવાર નથી, જ્યારે કોઈ કેસમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હોય, અગાઉ પણ તેની માનવ તસ્કરી કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ત્યારે ફરી એકવાર જેકબ માર્ટિન પોલીસના હાથે ઝડપાયો છે.
જેકબ માર્ટિનની ક્રિકેટ કારકિર્દી ?
માર્ટિને ભારત માટે વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમી છે. તેણે 1999માં વેસ્ટઈન્ડિઝ સામેની વનડે મેચ દ્વારા ભારત માટે ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે 1999 થી 2001 દરમિયાન ભારત માટે 10 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો રમી હતી. જેમાં તેનું પ્રદર્સન કંઈ ખાસ રહ્યું નથી. તે 10 મેચોમાં માત્ર 158 રન જ બનાવી શક્યો છે. તેણે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં નોંધપાત્ર નામના મેળવી હતી. તેણે લાંબા સમય સુધી બરોડા માટે ઘરેલુ ક્રિકેટ રમી હતી. તે રણજી ટીમનો કેપ્ટન પણ હતો. જેકબે 138 ફર્સ્ટ ક્લાસ મેચોમાં 9192 રન બનાવ્યા છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે