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ક્રિકેટ જગત માટે દુઃખદ સમાચાર, આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરનું બર્થ ડેના દિવસે જ નિધન

Bob Blair Death : ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટે જાહેરાત કરી હતી કે પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર બોબ બ્લેરનું તેમના 94મા જન્મદિવસે જ ઇંગ્લેન્ડમાં અવસાન થયું છે. બોબ બ્લેરે 1953 થી 1964 દરમિયાન 19 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તેમણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું.

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 24, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 04:12 PM IST
ક્રિકેટ જગત માટે દુઃખદ સમાચાર, આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરનું બર્થ ડેના દિવસે જ નિધન

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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