/ક્રિકેટ જગત માટે દુઃખદ સમાચાર, આ દિગ્ગજ ક્રિકેટરનું બર્થ ડેના દિવસે જ નિધન

Bob Blair Death : ન્યૂઝીલેન્ડના દિગ્ગજ ફાસ્ટ બોલર બોબ બ્લેરનું અવસાન થયું છે. તેમણે તેમના 94મા જન્મદિવસે અંતિમ શ્વાસ લીધા. બ્લેરે 1952 થી 1964 દરમિયાન ન્યૂઝીલેન્ડ માટે 19 ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, જેમાં 35ની સરેરાશથી 43 વિકેટ લીધી હતી. તેમણે સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, 59 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચોમાં 15ની સરેરાશથી 330 વિકેટ લીધી હતી. તેઓ મુખ્યત્વે વેલિંગ્ટન માટે રમ્યા હતા, તો તેમણે એક સમયગાળા માટે સેન્ટ્રલ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સનું પ્રતિનિધિત્વ પણ કર્યું હતું.
બે વાર એક જ ઇનિંગમાં નવ વિકેટ લીધી
બ્લેરની શ્રેષ્ઠ સીઝન 1956-57 હતી, જે દરમિયાન તેમણે માત્ર 9ની સરેરાશથી 46 વિકેટ લીધી હતી. તે સીઝનમાં તેમણે બે વાર એક જ ઇનિંગમાં નવ વિકેટ લેવાની નોંધપાત્ર સિદ્ધિ હાંસલ કરી હતી. જો કે, તેમને કદાચ 1953ના દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ માટે સૌથી વધુ યાદ કરવામાં આવે છે. એલિસ પાર્ક ખાતેની બીજી ટેસ્ટ દરમિયાન, તેમને દુ:ખદ સમાચાર મળ્યા કે તેમની મંગેતર, નેરિસા લવ, તાંગીવાઈ રેલ દુર્ઘટનામાં મૃત્યુ પામેલા 151 લોકોમાં સામેલ હતી. આ દુ:ખદ સમાચાર છતાં તેમણે મેચમાં રમવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું.
બીજા દિવસે જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડની 9મી વિકેટ પડી, ત્યારે બોબ બ્લેર ઈજાગ્રસ્ત બર્ટ સટક્લિફ સાથે બેટિંગ કરવા માટે મેદાનમાં આવ્યા. બંનેએ સાથે મળીને છેલ્લી વિકેટ માટે 33 રન ઉમેર્યા. આ દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકાના સ્પિનર હ્યુ ટેફિલ્ડ દ્વારા ફેંકવામાં આવેલી એક ઓવરમાં 25 રન આવ્યા. જે તે સમયે એક વિશ્વ રેકોર્ડ હતો.
દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેમની છેલ્લી ટેસ્ટ રમી
બોબ બ્લેરની આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી તે ઘટનાથી આગળ વધી. તેમણે 1964માં ઓકલેન્ડમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેમની છેલ્લી ટેસ્ટ રમી. આ મેચમાં સાત વિકેટ લઈને યાદગાર વિદાય લીધી. નિવૃત્તિ લીધા પછી પણ બ્લેર ક્રિકેટમાં સંકળાયેલા રહ્યા. તેમણે 60 વર્ષની ઉંમર સુધી રમવાનું ચાલુ રાખ્યું અને બાદમાં ક્વીન્સલેન્ડ, ઝિમ્બાબ્વે, દક્ષિણ આફ્રિકા, ઉત્તરી આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સહિત વિવિધ સ્થળોએ કોચિંગ આપ્યું. આખરે તેઓ તેમની પત્ની બાર્બરા સાથે ચેશાયરમાં સ્થાયી થયા અને જીવનભર ક્રિકેટ સાથે જોડાયેલા રહ્યા. તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ ઇંગ્લેન્ડ સામેની ત્રીજી ટેસ્ટના પહેલા દિવસે કાળી પટ્ટી બાંધીને મેદાનમાં ઉતરશે.