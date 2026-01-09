Prev
મેચ દરમિયાન દુ:ખદ અકસ્માત, પેવેલિયન પરત ફરતી વખતે આ ભારતીય ક્રિકેટરનું હૃદયરોગના હુમલાથી નિધન

 Former Ranji Trophy Cricketer Died: પૂર્વ રણજી ક્રિકેટર કે. લાલરેમરૂઆટા બેટિંગ બાદ પેવેલિયન પરત ફરી રહ્યો હતો. ત્યારે અચાનક તેની તબીયત લથડતા મેદાન પર પડી ગયા હતા. ત્યારબાદ તેનું નિધન થયું છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 09, 2026, 11:05 AM IST

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય ક્રિકેટ જગતમાં એક દુખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. મિઝોરમના પૂર્વ રણજી ક્રિકેટર કે. લાલરેમરૂઆટાનું ગુરૂવારે મેદાન પર નિધન થઈ ગયું. સ્થાનિક ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન હાર્ટ એટેક આવવાને કારણે તેમણે જીવ ગુમાવ્યો છે. આ ઘટનાથી ન માત્ર મિઝોરમ પરંતુ ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર છવાઈ છે.

બેટિંગ બાદ બગડી તબીયત
38 વર્ષીય કે. લાલરેમરૂઆટા એક સ્થાનિક સેકેન્ડ ડિવિઝન ટૂર્નામેન્ટમાં વેંગનુઆઇ રેડર્સ ક્રિકેટ ક્લબ તરફથી રમી રહ્યો હતો. જાણકારી બાદ તે બેટિંગ કરી પેવેલિયન પરત ફરી રહ્યો હતો, ત્યારે અચાનક તબીયત બગડી હતી. મેદાન પર તે પડી ગયો. ત્યારબાદ તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. શરૂઆતી જાણકારીમાં સામે આવ્યું કે તેનું મોત હાર્ટ એટેકને કારણે થયું છે.

મિઝોરમ ક્રિકેટ માટે મોટો ઝટકો
કે. લાલરેમરૂઆટા મિઝોરમ ક્રિકેટમાં જાણીતું નામ હતું. તેમણે બે વખત રણજી ટ્રોફીમાં મિઝોરમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. આ સિવાય તે સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં પણ સાત મેચ રમી ચૂક્યો છે. ઘરેલું ક્રિકેટની સાથે તે સ્થાનિક ક્લબ તરફથી રમી રહ્યો હતો અને યુવાઓને પ્રેરણા આપી રહ્યો હતો.

મિઝોરમ ક્રિકેટ સંઘે દુખ વ્યક્ત કર્યુ
મિઝોરમ ક્રિકેટ સંઘ (MCA) એ તેમના નિધન પર દુખની લાગણી વ્યક્ત કરી છે. સંઘે પોતાના નિવેદનમાં કહ્યુ કે આ મિઝોરમ ક્રિકેટ માટે અપૂર્ણીય ક્ષતિ છે. MCA એ કહ્યુ- અમે કે. લાલરેમરૂઆટાના પરિવાર પ્રત્યે શોકની લાગણી વ્યક્ત કરીએ છીએ. ઈશ્વર તેમને આ દુખ સહન કરવાની શક્તિ આપે. સંઘ અનુસાર લાલરેમરૂ આટા હંમેશા સમર્પિત ખેલાડી રહ્યો છે.

મંત્રી અને ખેલ જગતની પ્રતિક્રિયા
મિઝોરમના ખેલ અને યુવા સેવા મંત્રી લાલધિંગલોવા હમારે પણ આ ઘટના પર શોક વ્યક્ત કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે મેચ દરમિયાન લાલરેમરૂઆટાને શ્વાસ લેવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી હતી અને ત્યારબાદ તેઓ પડી ગયા. મંત્રીએ કહ્યુ- એક ક્રિકેટ મેચ દરમિયાન આ રીતે ખેલાડીને ગુમાવવો દુખદ છે. મારી સંવેદનાઓ તેમના પરિવાર, મિત્રો અને ક્રિકેટ સમુદાય સાથે છે.
 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે.

