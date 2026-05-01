દુનિયાનો એકમાત્ર ક્રિકેટર જેને મળી ફાંસી, પોલીસકર્મીની દીકરી સાથે લગ્ન અને જીવનનો દર્દનાક અંત
Leslie Hylton hanged for murder: ક્રિકેટની દુનિયામાં એક ખેલાડી એવો હતો, જેને ફાંસી પર લટકાવવામાં આવ્યો. તેને પત્નીની હત્યા કેસમાં ફાંસી આપવામાં આવી હતી. આ ક્રિકેટરે પત્નીને સાત ગોળી મારી જેનાથી તેનું મોત થયું હતું.
- વેસ્ટ ઈન્ડિઝ માટે 6 ટેસ્ટ મેચ રમ્યો હતો હિલ્ટન
- પોલીસકર્મીની દીકરી સાથે કર્યાં હતા લગ્ન
- પત્નીની હત્યામાં દોષિ સાબિત થયા બાદ મળી ફાંસી
Leslie Hylton hanged for murder: ક્રિકેટની દુનિયામાં ખેલાડી પોતાના રેકોર્ડ્સના દમ પર મહાન બન્યા. તેને સન્માન, પૈસા અને પ્રતિષ્ઠા બધુ મળ્યું. આ રમતમાં ઘણા એવા ક્રિકેટર પણ આવ્યા, જે વિવાદોને કારણે ચર્ચામાં રહ્યાં. કેટલાક તો કોઈ ગુનાને કારણે જેલ ગયા, પરંતુ શું તમે જાણો છો એક ક્રિકેટર એવો હતો, જેને ફાંસી આપવામાં આવી. સાંભળવામાં ભલે આ વિચિત્ર લાગે પરંતુ આ થઈ ગયું છે. ફર્શથી અર્શ સુધીની સફર કરનાર આ ક્રિકેટરના જીવનનનો ખતરનાક અંત થયો હતો.
આ તે ખેલાડી હતો જેનું બાળપણ ગરીબીમાં પસાર થયું. તેણે ક્યારેય પોતાના પિતાનો ચહેરો જોયો નહીં. બાળપણમાં માતા પણ ગુમાવી દીધા. પછી તેના કાકીએ તેને સંભાળ્યો. પરંતુ જ્યારે તે કિશોરાવસ્થામાં પહોંચ્યા તો તેના કાકીનું પણ નિધન થઈ ગયું. બે ટંકના ભોજન માટે તેણે દરજી કામ કરવાથી લઈને મજૂરી સુધી, તે દરેક કામ કર્યાં, જેનાથી સાંજનું ભોજન મળી શકે. સંઘર્ષ કરીને તેમે ક્રિકેટમાં નામ બનાવ્યું અને રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે પર્દાપણ કર્યું. પછી પોલીસકર્મીની દીકરી સાથે પ્રેમ અને લગ્ન થયો, પરંતુ ત્યારબાદ એવું બન્યું, જેનાથી તેના જીવનનો દર્દનાક અંત થયો.
Leslie Hylton (29 Mar 1905 – 17 May 1955), #Jamaican cricketer; played six Tests for #WestIndies 1935-39, born 121 years ago today, in #Kingston. Tragic figure, hanged 1955 for murder of his wife; shot in a jealous rage a year earlier. The only Test Cricketer ever to have been… pic.twitter.com/8HU1BrWpyu
— Wayne Chen (@wcchen) March 29, 2026
જે ક્રિકેટની અમે વાત કરી રહ્યાં છીએ તે વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો પૂર્વ ફાસ્ટ બોલર લેસ્લી હિલ્ટન છે. મે 1905મા જમૈકામાં તેનો જન્મ થયો હતો. તેના પિતા કોણ હતો, તે આજીવન અજાણ રહ્યો. 3 વર્ષની ઉંમરે તેના માતાનું નિધન થઈ ગયું હતું. બાળપણમાં હિલ્ટને ખુબ સંઘર્ષ કર્યો. તેણે દરજી કામ અને મજૂરી પણ કરી હતી.
કામની સાથે તે ક્રિકેટ રમી રહ્યો હતો. ત્યારે એક લોકલ ક્લબે તેની પ્રતિભાને ઓળખી અને તેને ક્રિકેટમાં આગળ વધવા માટે સાથ આપ્યો. આ રીતે તે ક્રિકેટની દુનિયામાં આગળ વધ્યો. શરૂઆતમાં તે બેટિંગ સિવાય ફાસ્ટ બોલિંગ પણ કરતો હતો. ખુબ મહેનત કરી તેણે અંતમાં 1935મા ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ ટેસ્ટમાં પર્દાપણ કર્યું.
પોલીસકર્મીની દીકરી સાથે પ્રેમ અને લગ્ન
ક્રિકેટમાં સફળતા હાસિલ કર્યાં બાદ લેસ્લી એક પોલીસકર્મીની દીકરીના પ્રેમમાં પડ્યો, જેનું નામ હતું લાર્લિન રોઝ. રોઝના પિતા જમૈકામાં ઈન્સ્પેક્ટર હતા. બંનેએ 1942મા લગ્ન કર્યા હતા. અહીં એક પુત્રનો જન્મ થયો. પરંતુ ત્યારબાદ સ્થિતિ ખરાબ થવા લાગી હતી.
એક અજાણ્યા પત્રથી સ્થિતિ ખરાબ થઈ
મીડિયા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે બિઝનેસના કામથી લર્લિન રોઝ હંમેશા ન્યૂયોર્ક જતી હતી. આ દરમિયાન હિલ્ટનને એક અજાણ્યો પત્ર મળ્યો, જેમાં લખ્યું કે તેની પત્નીને કોઈ સાથે વિવાદિત સંબંધ છે. આ વાતથી હિલ્ટન અંદર સુધી હચમચી ગયો હતો. પરંતુ રોઝના ના પાડ્યા બાદ આ મામલો ઠંડો પડી ગયો, પરંતુ લેસ્લી હિલ્ટનના જીવનમાં કંઈક અલગ લખ્યું હતું.
પત્નીને મારી હતી સાત ગોળીઓ
થોડા દિવસ બાદ હિલ્ટનને તે પત્રો મળ્યા, જે તેની પત્ની લર્લિન રોઝે ફ્રાન્સિસને મોકલી હતી. ફ્રાન્સિસ સાથે તેના અફેરની વાત હતી. ત્યારબાદ તેણે ગુસ્સામાં આવી એક દિવસ તેની પત્નીને સાત ગોળીઓ મારી. જેનાથી રોઝનું મોત થઈ ગયું હતું. પત્નીની હત્યામાં દોષિ સાબિત થયા બાદ તેને 17 મે 1995મા ફાંસી આપવામાં આવી હતી. આ રીતે તેના જીવનનો ખતરનાક અંત થયો હતો.
કેવું રહ્યું લેસ્લી હિલ્ટનનું ક્રિકેટ કરિયર?
લેસ્લી હિલ્ટને ક્રિકેટ કરિયરની વાત કરીએ તો તેણે વેસ્ટઈન્ડિઝ માટે 1935થી 1339 વચ્ચે છ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. 1935મા ઈંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ બ્રિઝટાઉનમાં પર્દાપણ કર્યું હતું. 6 ટેસ્ટ મેચની 12 ઈનિંગમાં તેણે 16 વિકેટ લીધી હતી. જ્યારે ફર્સ્ટ ક્લાસ ક્રિકેટમાં હિલ્ટને 40 મેચમાં 25.63ની એવરેજથી 120 વિકેટ લીધી હતી.
