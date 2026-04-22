પંડ્યા બ્રધર્સ વચ્ચે 'તિરાડ'... કૃણાલ પંડ્યાએ સવાલ પર આપ્યું આવું રિએક્શન, અટપટો અંદાજ થયો વાયરલ
Pandya Brothers: હાર્દિક પંડ્યા અને કૃણાલ પંડ્યા, બન્ને આઈપીએલમાં જ્યારે પણ સામસામે આવતા ત્યારે મોજ-મસ્તીથી ભરપૂર ટક્કર જોવા મળતી હતી. પરંતુ આ વખતે બન્નેના સંબંધોમાં તિરાડ હોવાની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. હાર્દિક તરફથી આ બાબતે કોઈ રિએક્શન જોવા મળી નથી, પરંતુ કૃણાલ પંડ્યાએ આ પ્રશ્ન પર રિએક્શન આપ્યું છે.
સામે આવી નારાજગી
RCB અને મુંબઈ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન પંડ્યા બ્રધર્સને મેદાન પર એકબીજાનો સામનો કરવાની તક મળી હતી, પરંતુ તેમના હાવભાવમાં એક પ્રકારની કડવાશ અથવા નારાજગી જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચી ગયો. ફેન્સ બન્નેમાંથી કોઈ એકના રિએક્શનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ હવે આ રાહનો અંત આવ્યો છે. કૃણાલ પંડ્યાએ હાર્દિક સાથેની કથિત "લડાઈ"ના પ્રશ્ન પર જે અટપટું રિએક્શન આપ્યું છે તે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.
કૃણાલે આપ્યું આ રિએક્શન
દાનિશ સૈત સાથેના RCB પોડકાસ્ટમાં સામેલ થયેલા કૃણાલને રમુજી અંદાજમાં પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેની અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન વચ્ચે બધું બરાબર છે? જ્યારે દાનિશ દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું કે, 'ત્યાં બધું બરાબર છે કે કોઈ લડાઈ-ઝગડો ચાલી રહ્યો છે?', ત્યારે કૃણાલે હસતા હસતા આ પ્રશ્નથી બચવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જ્યારબાદ હોસ્ટે ટિપ્પણી કરી કે, 'કેન અને અંડરટેકર પણ ક્યારેક ક્યારેક લડતા હોય છે.' ફરીથી પૂછવામાં આવ્યું કે, "બધું બરાબર છે?", ત્યારે કૃણાલે જવાબ આપ્યો, "બધું બરાબર છે."
𝗔𝘂𝗿𝗮 + 𝗩𝗶𝗯𝗲𝘀: 𝗞𝗿𝘂𝗻𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗱𝘆𝗮 🤝 𝗠𝗿. 𝗡𝗮𝗴𝘀 😂🥶✌️
Krunal’s hairstyles, business ventures, on field tactics & antics, and some personal life secrets - Mr. Nags bowls bouncers to Krunal Pandya on this latest episode of @bigbasket_com presents RCB Insider.… pic.twitter.com/iI4U3KofMI
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 22, 2026
શું કૃણાલે મુકુલને સ્લેજ કર્યો?
વીડિયોમાં આગળ કૃણાલે એ આરોપો પર પણ વાત કરી જેમાં કહેવાયું હતું કે, તેમણે લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સના યુવા ખેલાડી મુકુલ ચૌધરીને 'સ્લેજ' કર્યો હતો. કૃણાલે કહ્યું કે, 'મેં તેને બોલિંગ કરી, પહેલા જ બોલ પર તેમણે પેડલ શોટ રમ્યો. મેં તેને સ્લેજ નહોતો કર્યો, બસ એટલું જ કહ્યું કે, "મુકુલ, તું એક યુવા ખેલાડી છે, તું લોંગ-ઓન કે લોંગ-ઓફ ઉપરથી સિક્સર મારી શકે છે, મને ત્યાં માર." તે હસી રહ્યો હતો, આ માત્ર એક મજાક હતી. મારી હેરસ્ટાઇલના કારણે લોકોને લાગે છે કે હું ખૂબ જ ગંભીર અને ગુસ્સાવાળો છું, પણ હું એવો નથી.'
