ગુજરાતી ન્યૂઝSportsપંડ્યા બ્રધર્સ વચ્ચે તિરાડ... કૃણાલ પંડ્યાએ સવાલ પર આપ્યું આવું રિએક્શન, અટપટો અંદાજ થયો વાયરલ

પંડ્યા બ્રધર્સ વચ્ચે 'તિરાડ'... કૃણાલ પંડ્યાએ સવાલ પર આપ્યું આવું રિએક્શન, અટપટો અંદાજ થયો વાયરલ

Pandya Brothers: હાર્દિક પંડ્યા અને કૃણાલ પંડ્યા, બન્ને આઈપીએલમાં જ્યારે પણ સામસામે આવતા ત્યારે મોજ-મસ્તીથી ભરપૂર ટક્કર જોવા મળતી હતી. પરંતુ આ વખતે બન્નેના સંબંધોમાં તિરાડ હોવાની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. હાર્દિક તરફથી આ બાબતે કોઈ રિએક્શન જોવા મળી નથી, પરંતુ કૃણાલ પંડ્યાએ આ પ્રશ્ન પર રિએક્શન આપ્યું છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 22, 2026, 04:51 PM IST
  • પંડ્યા બ્રધર્સના ઝઘડાની અફવાઓ પર કૃણાલ પંડ્યાનું મોટું નિવેદન
  • કૃણાલ પંડ્યાના રિએક્શનથી સોશિયલ મીડિયામાં હલચલ
  • દાનિશ સૈતના પ્રશ્ન પર કૃણાલ પંડ્યાએ આપ્યું મજેદાર રિએક્શન
     

પંડ્યા બ્રધર્સ વચ્ચે 'તિરાડ'... કૃણાલ પંડ્યાએ સવાલ પર આપ્યું આવું રિએક્શન, અટપટો અંદાજ થયો વાયરલ

Pandya Brothers: હાર્દિક પંડ્યા અને કૃણાલ પંડ્યા, બન્ને આઈપીએલમાં જ્યારે પણ સામસામે આવતા ત્યારે મોજ-મસ્તીથી ભરપૂર ટક્કર જોવા મળતી હતી. પરંતુ આ વખતે બન્નેના સંબંધોમાં તિરાડ હોવાની ચર્ચાઓ જોરશોરથી ચાલી રહી છે. હાર્દિક તરફથી આ બાબતે કોઈ રિએક્શન જોવા મળી નથી, પરંતુ કૃણાલ પંડ્યાએ આ પ્રશ્ન પર રિએક્શન આપ્યું છે. ઓલરાઉન્ડર કૃણાલ પાંડ્યા લાંબા સમયથી આ અફવાઓના કેન્દ્રમાં છે કે તેમની અને તેના ભાઈ હાર્દિક વચ્ચે બધું બરાબર નથી.

સામે આવી નારાજગી
RCB અને મુંબઈ વચ્ચેની મેચ દરમિયાન પંડ્યા બ્રધર્સને મેદાન પર એકબીજાનો સામનો કરવાની તક મળી હતી, પરંતુ તેમના હાવભાવમાં એક પ્રકારની કડવાશ અથવા નારાજગી જોવા મળી હતી. ત્યારબાદ સોશિયલ મીડિયા પર હોબાળો મચી ગયો. ફેન્સ બન્નેમાંથી કોઈ એકના રિએક્શનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, પરંતુ હવે આ રાહનો અંત આવ્યો છે. કૃણાલ પંડ્યાએ હાર્દિક સાથેની કથિત "લડાઈ"ના પ્રશ્ન પર જે અટપટું રિએક્શન આપ્યું છે તે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યું છે.

કૃણાલે આપ્યું આ રિએક્શન
દાનિશ સૈત સાથેના RCB પોડકાસ્ટમાં સામેલ થયેલા કૃણાલને રમુજી અંદાજમાં પૂછવામાં આવ્યું કે, શું તેની અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન વચ્ચે બધું બરાબર છે? જ્યારે દાનિશ દ્વારા પૂછવામાં આવ્યું કે, 'ત્યાં બધું બરાબર છે કે કોઈ લડાઈ-ઝગડો ચાલી રહ્યો છે?', ત્યારે કૃણાલે હસતા હસતા આ પ્રશ્નથી બચવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. જ્યારબાદ હોસ્ટે ટિપ્પણી કરી કે, 'કેન અને અંડરટેકર પણ ક્યારેક ક્યારેક લડતા હોય છે.' ફરીથી પૂછવામાં આવ્યું કે, "બધું બરાબર છે?", ત્યારે કૃણાલે જવાબ આપ્યો, "બધું બરાબર છે."

Krunal’s hairstyles, business ventures, on field tactics & antics, and some personal life secrets - Mr. Nags bowls bouncers to Krunal Pandya on this latest episode of @bigbasket_com presents RCB Insider.… pic.twitter.com/iI4U3KofMI

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) April 22, 2026

શું કૃણાલે મુકુલને સ્લેજ કર્યો?
વીડિયોમાં આગળ કૃણાલે એ આરોપો પર પણ વાત કરી જેમાં કહેવાયું હતું કે, તેમણે લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સના યુવા ખેલાડી મુકુલ ચૌધરીને 'સ્લેજ' કર્યો હતો. કૃણાલે કહ્યું કે, 'મેં તેને બોલિંગ કરી, પહેલા જ બોલ પર તેમણે પેડલ શોટ રમ્યો. મેં તેને સ્લેજ નહોતો કર્યો, બસ એટલું જ કહ્યું કે, "મુકુલ, તું એક યુવા ખેલાડી છે, તું લોંગ-ઓન કે લોંગ-ઓફ ઉપરથી સિક્સર મારી શકે છે, મને ત્યાં માર." તે હસી રહ્યો હતો, આ માત્ર એક મજાક હતી. મારી હેરસ્ટાઇલના કારણે લોકોને લાગે છે કે હું ખૂબ જ ગંભીર અને ગુસ્સાવાળો છું, પણ હું એવો નથી.'

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

