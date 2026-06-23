/France Vs Iraq: કિલિયન એમ્બાપ્પેએ 100મી મેચમાં કર્યાં 2 ગોલ, ફ્રાન્સે ઈરાકને હરાવ્યું, રાઉન્ડ-32મા કર્યો પ્રવેશ

Football World Cup 2026 France Vs Iraq (FRA vs IRQ): ફુટબોલ વિશ્વકપ ગ્રુપ I ની મહત્વની મેચમાં ફ્રાન્સે ઈરાકને 3-0થી પરાજય આપ્યો છે. આ જીતની સાથે ફ્રાન્સ રાઉન્ડ ઓફ 32મા પહોંચી ગયું છે. આ મેચમાં ફ્રાન્સે કમાલનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ફ્રાન્સ માટે કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પેએ બે ગોલ કર્યાં હતા. આ ફ્રાન્સની ટીમ માટે તેની 100મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હતી.
એમ્બાપ્પેએ મેચમાં બે ગોલ કરી પોતાની 100મી મેચ યાદગાર બનાવી હતી. ટૂર્નામેન્ટમાં અત્યાર સુધી તેણે ચાર ગોલ કર્યાં છે. તે સૌથી વધુ ગોલ કરવાના મામલામાં લિયોનલ મેસ્સીથી પાછળ છે. મેસ્સીએ બે મેચમાં પાંચ ગોલ કર્યાંછે. ફ્રાન્સ માટે માઇકલ ઓલિસેએ બે અસિસ્ટ કર્યાં અને ઉસ્માન ડેમ્બેલેલે એક ગોલ અને એક અસિસ્ટ કર્યો. આ રીતે ફ્રાન્સે શાનદાર અંદાજમાં નોકઆઉટ સ્ટેજમાં પોતાની જગ્યા પાક્કી કરી છે.
એમ્બાપ્પેએ કરી લીધી ક્લોઝની બરોબરી
એમ્બાપ્પેએ બે ગોલની મદદથી ફુટબોલ વિશ્વકપ ઈતિહાસમાં પોતાના ગોલની સંખ્યા 16 સુધી પહોંચાડી દીધી છે. તે સૌથી વધુ ગોલ કરવાના મામલામાં જર્મનીના મિરોસ્લાવ ક્લોઝની સાથે સંયુક્ત રૂપે બીજા સ્થાને છે. સંયોગની વાત છે કે ક્લોઝનો રેકોર્ડ થોડી કલાકો પહેલા આર્જેન્ટીનાના મહાન ખેલાડી લિયોનલ મેસ્સીએ તોડ્યો હતો. તેણે ઓસ્ટ્રિયા સામે બે ગોલ કરી પોતાના વિશ્વકપ ગોલનો આંકડો 18 સુધી પહોંચાડ્યો છે. હવે એમ્બાપ્પેની નજર તેના આ રેકોર્ડ પર છે. વર્તમાન વિશ્વકપમાં આ ખેલાડીઓ વચ્ચે આ રસપ્રદ જંગ જોવા મળવાનો છે.
વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં સર્વાધિક ગોલ
18- લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટીના)
16- કિલિયન એમ્બાપ્પે (ફ્રાન્સ)
16- મિરોસ્લાવ ક્લોઝ (જર્મની)
15- રોનાલ્ડો (બ્રાઝિલ)
14- ગર્ડ મુલર (જર્મની)
13- જસ્ટ ફોન્ટેન (ફ્રાન્સ)
12- પેલે (બ્રાઝિલ)
ફ્રાન્સે જીતી હતી પ્રથમ મેચ
ગ્રુપની પ્રથમ મેચમાં ફ્રાન્સે મજબૂત સેનેગલને 3-1થી પરાજય આપ્યો હતો. તે મેચમાં પણ કેપ્ટન એમ્બાપ્પેએ બે ગોલ કર્યાં હતા. એમ્બાપ્પે 58 આંતરરાષ્ટ્રીય ગોલની સાથે પોતાના દેશ માટે સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની ગયો છે. બીજીતરફ ઇરાક માટે ટૂર્નામેન્ટની શરૂઆત મુશ્કેલ રહી અને ટીમે સતત બીજી હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.
Link: https://www.zee5.com/