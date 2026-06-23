Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Sports
  • /France Vs Iraq: કિલિયન એમ્બાપ્પેએ 100મી મેચમાં કર્યાં 2 ગોલ, ફ્રાન્સે ઈરાકને હરાવ્યું, રાઉન્ડ-32મા કર્યો પ્રવેશ

France Vs Iraq: કિલિયન એમ્બાપ્પેએ 100મી મેચમાં કર્યાં 2 ગોલ, ફ્રાન્સે ઈરાકને હરાવ્યું, રાઉન્ડ-32મા કર્યો પ્રવેશ

France Vs Iraq: ફુટબોલ વિશ્વકપમાં મેસ્સી અને ફ્રાન્સનો કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પે ધમાલ મચાવી રહ્યાં છે. એમ્બાપ્પેએ સતત બીજી મેચમાં બે ગોલ કરી પોતાની ટીમને શાનદાર જીત અપાવી છે. હવે તેણે વિશ્વકપમાં પોતાના ગોલની સંખ્યા 16 પર પહોંચાડી દીધી છે અને તે મેસ્સીના સર્વાધિક ગોલ કરતા માત્ર બે ગોલ પાછળ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 23, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:05 AM IST
France Vs Iraq: કિલિયન એમ્બાપ્પેએ 100મી મેચમાં કર્યાં 2 ગોલ, ફ્રાન્સે ઈરાકને હરાવ્યું, રાઉન્ડ-32મા કર્યો પ્રવેશ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
France Vs Iraq: કિલિયન એમ્બાપ્પેએ 100મી મેચમાં કર્યાં 2 ગોલ, ફ્રાન્સે ઈરાકને હરાવ્યુ
fifa world cup 202616 min ago
2
Meta17 min ago
3
uddhav thackeray31 min ago
4
World Cup 202641 min ago
5
us iran war58 min ago