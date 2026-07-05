/France Vs Paraguay: કિલિયન એમ્બાપ્પેના ગોલથી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું ફ્રાન્સ, મોરક્કો સામે ટક્કર, પેરાગ્વે બહાર

France vs Paraguay (FRA vs PAR): ફૂટબોલ વિશ્વકપ 2026ની પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલ (રાઉન્ડ ઓફ 16) માં ફ્રાન્સે પેરાગ્વેને 1-0થી પરાજય આપ્યો છે. હ્યુસ્ટન સ્ટેડિયમમાં ફ્રાન્સની ટીમ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવવા માટે ઉતરી હતી અને તેને પેરાગ્વેએ જોરદાર ટક્કર આપી હતી. ફ્રાન્સની ટીમ મેચમાં પેનલ્ટી પર ગોલ કરી વિજેતા બની હતી. જર્મનીને રાઉન્ડ ઓફ 32મા હરાવી બધાને ચોંકાવનારી પેરાગ્વેએ ફ્રાન્સને મજબૂત ટક્કર આપી, પરંતુ એટેકમાં કમીને કારણે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. પ્રથમ હાફમાં બંને ટીમ ગોલ કરી શકી નહીં અને બીજા હાફમાં પણ સતત દબાવ બનાવી રાખ્યો. પરંતુ 70મી મિનિટે પેરાગ્વેના ખેલાડીની ભૂલ બાદ ફ્રાન્સને પેનલ્ટી મળી અને એમ્બાપ્પેએ ગોલ કરી ટીમને લીડ અપાવી હતી.
ફ્રાન્સની ટીમ હવે ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં મોરક્કો સામે ટકરાશે. આ મેચ ભારતીય સમયાનુસાર ગુરૂવાર (9 જુલાઈ) મોડી રાત્રે 1.30 કલાકે રમાશે. મોક્કોએ પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સહ-યજમાન કેનેડાને 3-0થી હરાવી અંતિમ-8મા જગ્યા બનાવી છે. તો તે વિશ્વકપમાં બે વખત ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ આફ્રિકી ટીમ બની છે.
ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં આગળ નીકળ્યો એમ્બાપ્પે
કિલિયન એમ્બાપ્પેએ વર્તમાન વિશ્વકપમાં પોતાનો સાતમો ગોલ કર્યો. હવે તે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં લિયોનેલ મેસ્સીથી આગળ નીકળી ગયો છે. મેસ્સીના પણ સાત ગોલ છે, પરંતુ તે આ વિશ્વકપમાં કોઈ અસિસ્ટ કરી શક્યો નથી. એમ્બાપ્પેના નામે બે અસિસ્ટ છે. તેવામાં તેણે ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં પ્રથમ સ્થાન હાસિલ કર્યું છે. એમ્બાપ્પેનો આ વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં 19મો ગોલ હતો. તે વિશ્વકપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરવાના મામલામાં હવે મેસ્સીથી માત્ર એક ગોલ પાછળ છે. મેસ્સીના વિશ્વકપ ઈતિહાસમાં 20 ગોલ છે.
એમ્બાપ્પેના હુમલાને પેરાગ્વેના ગોલકીપરે રોક્યા
મેચના અંતિમ સમયમાં એમ્બાપ્પે બીજો ગોલ કરવાથી થોડો દૂર હતો. માઇકલ ઓલિસે ડેસિરે ડૂએને એક શાનદાર થ્રૂ હોલ આપ્યો, ત્યારબાદ વિંગરે બોક્સના કિનારાથી એમ્બાપ્પેને હુમલો કરવા માટે તૈયાર કર્યો. પેરાગ્વેના ગોલકીપર ઓરલેન્ડો ગિલે એક ચમત્કારી ડબલ બચાવ કર્યો. તેણે એમ્બાપ્પેના હુમલા રોકી ટીમની આશા જીવંત રાખી હતી. પરંતુ અંતમાં પેરાગ્વેએ હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.