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France Vs Paraguay: કિલિયન એમ્બાપ્પેના ગોલથી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું ફ્રાન્સ, મોરક્કો સામે ટક્કર, પેરાગ્વે બહાર

France vs Paraguay: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026ના રાઉન્ડ ઓફ 16ના મુકાબલામાં કાંટાની ટક્કર બાદ ફ્રાન્સે શાનદાર જીત મેળવી છે. મેચમાં એકમાત્ર ગોલ ફ્રાન્સના કેપ્ટન કિલિયન એમ્બાપ્પેએ પેનલ્ટી પર કર્યો હતો.
 

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 05, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:11 AM IST
France Vs Paraguay: કિલિયન એમ્બાપ્પેના ગોલથી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચ્યું ફ્રાન્સ, મોરક્કો સામે ટક્કર, પેરાગ્વે બહાર
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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