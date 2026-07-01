/ફૂટબોલ ઈતિહાસની સૌથી મોટી જંગ! ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં મેસ્સીથી આગળ નીકળ્યો એમ્બાપ્પે

ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026માં નોકઆઉટ રાઉન્ડ શરૂ થઈ ગયો છે. જેમાં સ્ટાર ખેલાડીઓનો જલવો જોવા મળી રહ્યો છે. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સતત સમીકરણો બદલાઈ રહ્યા છે. અત્રે જણાવવાનું કે વર્લ્ડ કપમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનારા ખેલાડીને ગોલ્ડન બૂટ પુરસ્કાર મળે છે. નિયમ મુજબ જો બે કે બેથી વધુ ખેલાડીઓના ગોલની સંખ્યા બરાબર હોય તો 'આસિસ્ટ'નો ઉપયોગ ટાઈબ્રેકર તરીકે કરાય છે જેથી કરીને વિજેતાનો નિર્ણય થઈ શકે.
એમ્બામ્પેએ કર્યો કમાલ
ફ્રાન્સના સ્ટાર ખેલાડી એમ્બાપ્પેએ સેનેગલ અને ઈરાક વિરુદ્ધ બે-બે ગોલ કર્યા બાદ હવે સ્વીડન સામે રાઉન્ડ ઓફ 32ની મેચમાં વધુ એક શાનદાર બ્રેસ (2 ગોલ) કર્યા. જો કે આ ગોલના મામલે મેસીની બરાબરીમાં છે પરંતુ પોતાના બે અસિસ્ટના કારણે તે હાલ ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં સૌથી આગળ છે.
મેસી ફરી બની શકશે નંબર વન?
લિયોન મેસ્સીએ ગત શનિવારની રાતે ગ્રુપ સ્ટેજના અંતમાં બોક્સની બહાર એક શાનદાર ફ્રી કિક મારીને પોતાના ગોલની સંખ્યા વધારી હતી. અલ્જીરિયા વિરુદ્ધ હેટ્રિક અને ઓસ્ટ્રિયા વિરુદ્ધ બે ગોલ બાદ આ ટુર્નામેન્ટમાં તેમનો આ છઠ્ઠો ગોલ હતો. મેસ્સી પાસે શુક્રવારે કેપ વર્દે વિરુદ્ધ થનારી મેચમાં પોતાની લીડ ફરી મેળવવાની શાનદાર તક રહેશે.
Kylian Mbappé becomes the top European goalscorer in #FIFAWorldCup history 🌟 pic.twitter.com/96wJcfhip1
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 1, 2026
મેસ્સીનો આ રેકોર્ડ જોખમમાં
ગ્રુપ સ્ટેજ પૂરું થયું ત્યારે ફક્ત 5 ખેલાડીઓ એવા હતા જેમણે ચાર કે તેનાથી વધુ ગોલ કર્યા હતા. એમ્બાપ્પેએ સ્વીડન વિરુદ્ધ જોરદાર પ્રદર્શન કરીને ફ્રાન્સને અંતિમ 16માં પહોંચાડવાની સાથે વર્લ્ડ કપ નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં સૌથી વધુ 10 ગોલ કરવાનો નવો રેકોર્ડ પણ બનાવ્યો. તેના હવે હવે વર્લ્ડ કપ કરિયરમાં કુલ 18 ગોલ થયા છે જે મેસ્સીના 19 ગોલના સર્વાધિક રેકોર્ડથી માત્ર એક ગોલ ઓછો છે.
એલિંગ હોલેન્ડ પણ પાછળ નથી
નોર્વેના સ્ટાર સ્ટ્રાઈકર એલિંગ હોલેન્ડે આઈવરી કોસ્ટ સામે રાઉન્ડ ઓફ 32 મેચમાં એક શાનદાર ગોલ કર્યો. તેના હવે 3 મેચમાં 5 ગોલ થયા છે. હોલેન્ડે આ અગાઉ ઈરાક વિરુદ્ધ ગ્રુપ રાઉન્ડની પહેલી મેચમાં બે અને સેનેગલ વિરુદ્ધ બે ગોલ કર્યા હતા. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં તે ત્રીજા નંબરે છે. ફ્રાન્સના ઓસ્માન ડેમ્બેલે અને બ્રાઝીલના વિનિસિયસ જૂનિયર પણ 4-4 ગોલ સાથે રેસમાં છે.
|રેંક
|ખેલાડી
|દેશ
|ગોલ
|1.
|કિલિયન એમ્બાપ્પે
|ફ્રાન્સ
|6 (2 આસિસ્ટ)
|2.
|લિયોનલ મેસ્સી
|આર્જેન્ટિના
|6
|3.
|એર્લિંગ હોલેન્ડ
|નોર્વે
|5
|4.
|ઓસ્માન ડેમ્બેલે
|ફ્રાન્સ
|4 (1 આસિસ્ટ)
|5.
|વિનિશિયસ જૂનિયર
|બ્રાઝિલ
|4 (1 આસિસ્ટ)
|6.
|જોહાન મંઝામ્બી
|સ્વિટ્ઝરલેન્ડ
|3 (1 આસિસ્ટ)
|7.
|ઈસ્માઈલા સાર
|સેનેગલ
|3 (1 આસિસ્ટ)
|8.
|ઈસ્માઈલ સૈબારી
|મોકક્કો
|3
|9.
|જોનાથન ડેવિડ
|કેનેડા
|3
|10.
|મેથિયસ કુન્હા
|બ્રાઝિલ
|3
|11.
|હૈરી કેન
|ઈંગ્લેન્ડ
|3