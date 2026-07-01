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ફૂટબોલ ઈતિહાસની સૌથી મોટી જંગ! ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં મેસ્સીથી આગળ નીકળ્યો એમ્બાપ્પે

France Vs Sweden: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના નોકઆઉટ રાઉન્ડમાં ફ્રાન્સે સ્વીડનને 3-0થી હરાવીને રાઉન્ડ ઓફ 16માં પ્રવેશ કર્યો છે. કિલિયન એમ્બાપ્પેએ બે ગોલ કરીને નોકઆઉટ મેચોના ઐતિહાસિક રેકોર્ડને તોડ્યો અને હવે તે ગોલ્ડન  બૂટની રેસમાં મેસ્સીની હરોળમાં પહોંચી ગયો છે. ફ્રાન્સની ટીમ હવે આગામી રાઉન્ડમાં પેરાગ્વેનો સામનો કરશે. પેરાગ્વે એ જ ટીમ છે જેણે જર્મનીને હરાવીને મોટો ઉલટફેર કર્યો હતો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 01, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:38 AM IST
ફૂટબોલ ઈતિહાસની સૌથી મોટી જંગ! ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં મેસ્સીથી આગળ નીકળ્યો એમ્બાપ્પે
Image Credit: APSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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