/ફ્રાન્સનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર... પણ ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં હજી છે એમબાપ્પે, કેમ તેને વધુ એક મેચ રમવાની મળી તક ?

Football World Cup 2026: ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની પહેલી સેમિફાઇનલમાં, સ્પેને ફ્રાન્સને 2-0થી હરાવીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન પાક્કું કર્યું. ટૂર્નામેન્ટમાં આઠ ગોલ કરનાર સ્ટાર ખેલાડી કાયલિયન એમબાપ્પે આ મહત્વપૂર્ણ મેચમાં પોતાનો જાદુ બતાવવામાં નિષ્ફળ ગયો. ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં તે આર્જેન્ટિનાના સુપરસ્ટાર લિયોનેલ મેસ્સી સાથે પ્રથમ સ્થાન માટે બરાબર છે, પરંતુ મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું એમબાપ્પેને સેમિફાઇનલમાં ફ્રાન્સની હાર છતાં આ વર્લ્ડ કપમાં ગોલ કરવાની તક મળશે?
આ પ્રશ્નનો જવાબ છે: હા. ભલે ફ્રાન્સનું ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું હોય, એમબાપ્પે પાસે હજુ પણ સતત બીજી વખત ગોલ્ડન બૂટ જીતવાની સુવર્ણ તક છે. હકીકતમાં, ફ્રેન્ચ ટીમ આ વર્લ્ડ કપમાં બીજી મેચ રમવા માટે તૈયાર છે, જેમાં, જો એમબાપ્પે પોતાના ગોલ ટેલી વધારશે, તો તે 2026માં પણ ગોલ્ડન બૂટ જીતી શકે છે.
ટ્રોફીનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર, હવે ગોલ્ડન બૂટ ટારગેટ
27 વર્ષીય કાયલિયન એમબાપ્પે એક વખત વર્લ્ડ કપ (2018) અને એક વખત ગોલ્ડન બૂટ (2022) જીત્યો છે. સ્પેન સામેની સેમિફાઇનલ સિવાય, 2026 વર્લ્ડ કપમાં ફ્રેન્ચ કેપ્ટનનું પ્રદર્શન પણ પ્રભાવશાળી હતું. તેણે ટુર્નામેન્ટમાં આઠ ગોલ કર્યા છે અને ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં મેસ્સીને સારી લડાઈ આપી રહ્યો છે.
ફ્રેન્ચ ટીમ હવે 19 જુલાઈએ ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 બ્રોન્ઝ મેડલ મેચ (જેને ત્રીજા સ્થાનની મેચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) માટે મેદાનમાં ઉતરશે. તેઓ આર્જેન્ટિના અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની બીજી સેમિફાઇનલની હારેલી ટીમનો સામનો કરશે. ગોલ્ડન બૂટ માટે નામાંકિત કાયલિયન એમબાપ્પે, ટુર્નામેન્ટના સર્વકાલીન અગ્રણી ગોલસ્કોરર યાદીમાં ટોચ પર પહોંચવાનો પ્રયાસ કરશે. ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના એક જ આવૃત્તિમાં સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડીને ગોલ્ડન બૂટ આપવામાં આવે છે.
ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં કોણ છે?
કાયલિયન એમબાપ્પે (ફ્રાન્સ): 8 ગોલ
લિયોનેલ મેસ્સી (આર્જેન્ટિના) - 8 ગોલ
એર્લિંગ હાલેન્ડ (નોર્વે) - 7 ગોલ
હેરી કેન (ઇંગ્લેન્ડ) - 6 ગોલ
જુડ બેલિંગહામ (ઇંગ્લેન્ડ) - 5 ગોલ
ફ્રાન્સ વિરુદ્ધ સ્પેન સેમિફાઇનલ મેચમાં શું થયું?
20મી મિનિટે, એક ફ્રેન્ચ ડિફેન્ડરે મોટી ભૂલ કરી અને તેને પેનલ્ટી મળી
22મી મિનિટે, મિકેલ ઓયાર્ઝાબાલે પેનલ્ટીમાં રૂપાંતર કરીને સ્પેનને 1-0ની લીડ અપાવી
હાફટાઇમ સ્કોર: સ્પેન 1-0 ફ્રાન્સ
58મી મિનિટે, પેડ્રો પોરોએ શાનદાર ફિનિશિંગ સાથે સ્પેનને 2-0ની લીડ અપાવી, ફ્રાન્સની હાર પર મહોર લગાવી
61મી મિનિટે, લેમિન યામાલે સ્પેન માટે 3-0ની સરસાઈ બનાવવાની લગભગ તૈયારી કરી લીધી હતી, પરંતુ રેફરીએ તેને ઓફસાઇડ ગણાવ્યો અને ગોલ નામંજૂર કરવામાં આવ્યો.
ફાઇનલ સ્કોર: સ્પેન 2-0 ફ્રાન્સ