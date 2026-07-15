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ફ્રાન્સનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર... પણ ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં હજી છે એમબાપ્પે, કેમ તેને વધુ એક મેચ રમવાની મળી તક ?

Football World Cup 2026: ફ્રાન્સનું ત્રીજી વખત ટાઇટલ જીતવાનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર થઈ ગયું છે, પરંતુ એમબાપ્પે પાસે હજુ પણ ગોલ્ડન બૂટ જીતવાની સુવર્ણ તક છે. હકીકતમાં, ફ્રાન્સ આ વર્લ્ડ કપમાં બીજી મેચ રમશે, અને જો એમબાપ્પે પોતાના ગોલ ટેલીમાં વધારો કરે છે, તો તે 2026માં પણ ગોલ્ડન બૂટ જીતી શકે છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 15, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:05 AM IST
ફ્રાન્સનું સ્વપ્ન ચકનાચૂર... પણ ગોલ્ડન બૂટની રેસમાં હજી છે એમબાપ્પે, કેમ તેને વધુ એક મેચ રમવાની મળી તક ?

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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