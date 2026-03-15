દોસ્ત દોસ્ત ના રહા ! રોહિત શર્મા નથી બેસ્ટ, વિરાટ કોહલીનું ચોંકાવનારું નિવેદન સામે આવ્યું, જાણો સંપૂર્ણ વાર્તા
Virat Kohli Statment: વિરાટ કોહલીના મતે, રોહિત શર્મા T20 ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ બેટ્સમેન નથી. તેણે સચિન તેંડુલકરને પણ અવગણ્યો હતો.
Virat Kohli Statment: રોહિત શર્મા T20 ક્રિકેટમાં શ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ બેટ્સમેન નથી. આ વાત તેના સારા મિત્ર વિરાટ કોહલીએ કહી હતી. તમે સાચું અનુમાન લગાવ્યું છે, વિરાટ કોહલી રોહિતને શ્રેષ્ઠ T20 ઓપનર માનતો નથી. તેણે રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર ખાતેના તેના ભૂતપૂર્વ ઓપનિંગ પાર્ટનર ક્રિસ ગેલને શ્રેષ્ઠ T20 ઓપનિંગ બેટ્સમેન ગણાવ્યો છે.
રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરે તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા પર એક વિડીયો શેર કર્યો છે જેમાં વિરાટ કોહલીએ 'ધીસ ઓર ધેટ' ચેલેન્જમાં ભાગ લીધો હતો. તેને બે ખેલાડીઓમાંથી એક પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું, અને તેણે જે પણ ખેલાડી પસંદ કર્યો તેની સરખામણી બીજા ખેલાડી સાથે કરવામાં આવી હતી. ચેલેન્જના અંતે, તેણે ક્રિસ ગેલને T20નો શ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ બેટ્સમેન જાહેર કર્યો.
ક્રિસ ગેલે વીરેન્દ્ર સેહવાગ પર જીત મેળવી
પહેલા સુનીલ નારાયણ અને એડમ ગિલક્રિસ્ટમાંથી એક પસંદ કરવાનું કહેવામાં આવ્યું, વિરાટે ગિલક્રિસ્ટને પસંદ કર્યો, પછી ટ્રેવિસ હેડને. તેણે હેડને અવગણીને વીરેન્દ્ર સેહવાગને પસંદ કર્યો, ત્યારબાદ બીજા ઘણા નામો સામે આવ્યા, પરંતુ કોહલી સેહવાગના નામ પર અડગ રહ્યો. જો કે, જ્યારે ક્રિસ ગેઇલનું નામ સામે આવ્યું ત્યારે તેણે સેહવાગનો ત્યાગ કર્યો. વિરાટે તો સેહવાગને T20માં સચિન તેંડુલકર કરતા સારો ઓપનિંગ બેટ્સમેન ગણાવ્યો.
રોહિત નહીં, નંબર 1
અંતે, વિરાટ કોહલીને ક્રિસ ગેઇલ અને રોહિત શર્મામાંથી એક પસંદ કરવાનું હતું. T20 માં શ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ બેટ્સમેન માટે, તેણે રોહિત શર્માને અવગણીને ક્રિસ ગેઇલને પસંદ કર્યો.
Best T20 opener according to Virat Kohli? 👀
Watch This or That ft. Virat, on Emmvee presents RCB Shorts. 📹#PlayBold #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/JlEGDcwcYm
— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) March 15, 2026
આંતરરાષ્ટ્રીય T20 ક્રિકેટમાં ઓપનર તરીકે રોહિત શર્મા અને ક્રિસ ગેઇલના આંકડાઓની તુલના કરીએ તો, રોહિત ઘણો આગળ છે. તેની T20 કારકિર્દીમાં, રોહિતે ભારત માટે 124 મેચોમાં ઓપનિંગ કરી, 32.61 ની સરેરાશ અને 143.02 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 3750 રન બનાવ્યા. બીજી તરફ, ગેઇલે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ માટે ઓપનર તરીકે 59 T20I રમ્યા, 31.32 ની સરેરાશ અને 141.76 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 1660 રન બનાવ્યા.
