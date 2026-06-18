/Explained: રોનાલ્ડોના કરિયરનો સૌથી મોટો ફ્લોપ શો! ટીમ માટે બન્યો બોજ, ટાર્ગેટ પર 0 શોટ

Portugal vs DR Congo, Cristiano Ronaldo: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026મા પોર્ટુગલના મહાન ફુટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો માટે શરૂઆત શરમજનક રહી. તેની ટીમને ગ્રુપ Kની મેચમાં કાંગોએ 1-1ની બરોબરી પર રોકી લીધી હતી. હ્યુસ્ટનના એનઆરજી સ્ટેડિયમમાં બોલ પર પડક હોવા છતાં પોર્ટુગલને કાંગોના શાનદાર ડિફેન્સ અને જબરદસ્ત રણનીતિની સામે ડ્રોથી સંતોષ કરવો પડ્યો. રોનાલ્ડો આ મેચમાં ગોલ તો છોડો, એક પણ શોટ ટાર્ગેટ પર ન રાખી શક્યો. આ કારણે તેની જોરદાર આલોચના થઈ રહી છે. ત્યાં સુધી કે તેને ટીમમાં એક પેસેન્જર કહેવામાં આવી રહ્યો છે.
મેચ બાદ દિગ્ગજ ખેલાડી રોનાલ્ડોએ સોશિયલ મીડિયા પર નિરાશા વ્યક્ત કરી, પરંતુ તેણે આગામી મેચ પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કરવાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. તેણે પોસ્ટ કરી 'તેવી શરૂઆત ન રહી જેવી અમે ઈચ્છતા હતા. પરંતુ હજુ બધુ ખતમ થયું નથી. માથુ ઊંચુ રાખો અને આગામી મેચ પર ધ્યાન આપો.'
0 - Cristiano Ronaldo has now gone 10 consecutive major tournament games without scoring for Portugal (FIFA World Cup/EURO):
33 shots
11 on target
0 goals
Drought. pic.twitter.com/PYQIHPgCkM
— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
રોનાલ્ડોના શરમજનક આંકડા
આ મેચમાં રોનાલ્ડોએ માત્ર 25 ટચ લીધા, 3 શોટ માર્યા (જેમાંથી કોઈ ટાર્ગેટ પર નહોતો). આ તેના વિશ્વકપ કરિયરમાં કોઈપણ મેચની શરૂઆતમાં લેવામાં આવેલા બીજા સૌથી ઓછા ટચ છે.
Cristiano Ronaldo is goalless in his last 10 Portugal games at major tournaments:
𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩:
❌ vs. Uruguay
❌ vs. South Korea
❌ vs. Switzerland
❌ vs. Morocco
𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐬:
❌ vs. Czechia
❌ vs. Türkiye
❌ vs. Georgia
❌ vs. Slovenia
❌ vs. France… pic.twitter.com/sWQnSYh7uO
— B/R Football (@brfootball) June 17, 2026
સતત 10 મેચમાં ગોલ નહીં
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છેલ્લી 10 મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ (2022 વર્લ્ડકપ, 2024 યુરો અને હવે 2026 વિશ્વકપ) માં પોર્ટુગલ માટે ગોલ કરી શક્યો નથી. પરંતુ 41 વર્ષ અને 132 દિવસની ઉંમરમાં મેદાન પર ઉતરી તે વિશ્વકપ મેચ રમનાર સૌથી મોટી ઉંમરનો આઉટફીલ્ડ ખેલાડી બની ગયો છે. આ સિવાય તે છ વિશ્વકપ રમનાર બીજો ખેલાડી બની ગયો છે. આ મામલામાં તેણે મેસ્સીની બરોબરી કરી છે. રોનાલ્ડોએ આ સિદ્ધિ હાસિલ કરી, પરંતુ તે મેસ્સી જેવું પ્રદર્શન ન કરી શક્યો. મેસ્સીએ ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચમાં ત્રણ ગોલ કર્યાં હતા.
થિયરી હેનરીએ પણ રોનાલ્ડોની ટીકા કરી
ફ્રાન્સના પૂર્વ દિગ્ગજ સ્ટ્રાઇકર થિયરી હેનરીએ પણ રોનાલ્ડોના પ્રદર્શનનું વિશ્લેષણ કર્યું. ફોક્સ સ્પોર્ટ્સ સાથે વાત કરતા હેનરીએ કહ્યું- ઘરે બેઠેલા લોકો એક વાત સમજે. ટીમે ગોલ કરવાની જરૂર છે, ન તમારે. હેનરીનું માનવું છે કે રોનાલ્ડોની ખુદ ગોલ કરવાની ઈચ્છા પોર્ટુગલ માટે નુકસાનકારક સાબિત થઈ અને તેણે ટીમનો તાલમેલ બગાડી દીધો.
બ્રૂનો ફર્નાન્સિડના રસ્તામાં આવી ગયો રોનાલ્ડો
હેનરીએ એક વિશેષ ક્ષણનું ઉદાહરણ આપતા જણાવ્યું કે કઈ રીતે રોનાલ્ડો મેદાન પર બ્રૂનો ફર્નાન્ડિસની રમતમાં વિઘ્ન બન્યો. તેણે કહ્યું- પોર્ટુગલની પાસે બોલ હતો અને જોઆઓ કેન્સોલોનો પાસ મળવાનો હતો. રોનાલ્ડો આવી સ્થિતિમાં ઘણીવાર રહ્યો છે. જો તે યોગ્ય રીતે દોડ્યો હોત તો ડિફેન્ડરે મજબૂરીમાં પાછળ હટવું પડ્યું હોત. પરંતુ તે ખુદ ગોલ કરવા ઈચ્છતો હતો, તે બ્રૂનો ફર્નાન્ડિસના રસ્તામાં આવી ગયો. જો તે ગોલ પોસ્ટની પાસે જગ્યા બનાવત તો બ્રૂનો માટે આ સરળ ગોલ હોત. પરંતુ રોનાલ્ડોની હાજરીએ વિરોધી ટીમ માટે બચાવ કરવાનું સરળ બનાવી દીધું.
ભારતમાં ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026 કઈ રીતે જોઈ શકાય
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2026ની તમામ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ અને નોકઆઉટ મેચ Zee5 અને વેબસાઈટ પર જોઈ શકાશે.