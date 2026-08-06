/કેએલ રાહુલથી ઈશાન કિશન સુધી... ટીમ ઈન્ડિયાના આ 5 ખેલાડીઓ કરી રહ્યા છે સરકારી નોકરી

ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશન તાજેતરમાં ક્રિકેટમાં બ્રેક દરમિયાન મેદાનની બહાર સત્તાવાર જવાબદારીઓ નિભાવવા માટે ચર્ચમાં રહ્યો છે. આ એવા ખેલાડીઓ છે, જેમની મુખ્ય ભૂમિકા ક્રિકેટમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની હોય છે. જો કે, તેમને તેમના યોગદાન બદલ સરકાર નોકરી પણ આપે છે.
ઉમેશ યાદવ
મહારાષ્ટ્રના નાગપુરના વતની સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર ઉમેશ યાદવને જુલાઈ 2017માં રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (RBI)ના નાગપુર શાખામાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેણે સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેઠળ આ પદ મેળવ્યું હતું. નોકરીની ઓફર અને કરાર મળ્યા પછી તેણે ભારતના શ્રીલંકા પ્રવાસ પહેલા જોડાવાની ઔપચારિકતાઓ પૂર્ણ કરી. બહુ ઓછા લોકો જાણે છે કે ઉમેશને એર ઈન્ડિયા સાથે પણ કામ કરવાની તક મળી હતી. કમનસીબે તે ભૂમિકા કાયમી કોન્ટ્રાક્ટમાં પરિણમી ન હતી. ઉમેશ યાદવે છેલ્લે 2023માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ રમ્યું હતું અને ત્યારથી તે નેશનલ ટીમની બહાર છે.
કેએલ રાહુલ
ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના વાઈસ-કેપ્ટન કેએલ રાહુલ પણ 2018થી બેંગલુરુ (કર્ણાટક)માં આરબીઆઈના પ્રાદેશિક કાર્યાલયમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે સેવા આપી રહ્યો છે. ઉમેશ યાદવની જેમ રાહુલે પણ સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા દ્વારા આ પદ મેળવ્યું હતું. તેની નિમણૂક જાણીતા ખેલાડીઓનું સન્માન કરવા માટે આરબીઆઈની પહેલનો એક ભાગ હતી. તે હાલમાં 15 ઓગસ્ટથી શરૂ થતી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમ ઈન્ડિયા સાથે શ્રીલંકામાં છે. રાહુલ ભારતીય બેટિંગ લાઈનઅપનો એક મુખ્ય ખેલાડી છે.
યુઝવેન્દ્ર ચહલ
ભારતીય ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે પ્રયત્નશીલ સ્ટાર સ્પિનર યુઝવેન્દ્ર ચહલને 2018માં સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેઠળ આવકવેરા અધિકારી તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તે ભારત સરકારના આવકવેરા વિભાગમાં આવકવેરા નિરીક્ષક તરીકે પણ સેવા આપે છે. ચહલ હાલમાં ઇંગ્લેન્ડમાં વન-ડે કપમાં રમી રહ્યો છે. તે છેલ્લે 2023માં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની T20 મેચમાં ભારતીય ટીમ માટે રમ્યો હતો. તે સ્થાનિક ક્રિકેટ અને IPLમાં નિયમિતપણે રમે છે. ચહલ IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ પણ ધરાવે છે.
મોહમ્મદ સિરાજ
ટીમ ઈન્ડિયાના સિનિયર બોલર મોહમ્મદ સિરાજે ઓક્ટોબર 2024માં તેલંગાણા પોલીસ સાથે ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ (DSP) (ગ્રુપ-I કેડર)ની ભૂમિકા સત્તાવાર રીતે સંભાળી હતી. 2024 T20 વર્લ્ડ કપમાં જીત બાદ તેને આ પદ આપવામાં આવ્યું હતું, જેને રાજ્ય તરફથી પાત્રતા માપદંડ અંગે ખાસ છૂટ મળી હતી. સિરાજે તેલંગાણાના ડિરેક્ટર જનરલ ઓફ પોલીસ (DGP) અને અન્ય અધિકારીઓની હાજરીમાં તેના કાર્યાલયનો હવાલો સંભાળ્યો. તે ટૂંક સમયમાં શ્રીલંકા સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી દરમિયાન એક્શનમાં જોવા મળશે, જ્યાં તે જસપ્રીત બુમરાહની ગેરહાજરીમાં પેસ આક્રમણનું નેતૃત્વ કરશે.
ઈશાન કિશન
છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી વિસ્ફોટક ફોર્મમાં રહેલો ઈશાન કિશન RBIમાં આસિસ્ટન્ટ મેનેજર તરીકે પણ કામ કરે છે. સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાંથી વિરામ લેતા તેણે પટના ઓફિસમાં પોતાની ફરજો સંભાળી છે. કિશન તાજેતરમાં આયર્લેન્ડ, ઈંગ્લેન્ડ અને ઝિમ્બાબ્વે સામેની શ્રેણી માટે ટીમનો ભાગ હતો. હવે તે 2026 દુલીપ ટ્રોફીમાં રમતા જોવા મળશે, જ્યાં તેને પૂર્વ ઝોન ટીમનો કેપ્ટન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો છે. ઇશાન કિશને સ્પોર્ટ્સ ક્વોટા હેઠળ RBIમાં આ સ્થાન મેળવ્યું છે. ઇશાન હાલમાં ICC T20 રેન્કિંગમાં નંબર-વન રેન્કિંગ ધરાવતો બેટ્સમેન છે.