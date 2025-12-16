Prev
IPL Auction: આ 5 'અજાણ્યા' ભારતીય ખેલાડીઓ પર થઈ ધનવર્ષા, એક ઝટકામાં બની ગયા કરોડપતિ

IPL 2026 Mini Auction: IPL 2026 ની મીની હરાજીમાં ઘણા એવા ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા જેઓ પહેલા દુનિયા માટે અજાણ હતા, તેઓ રાતોરાત કરોડપતિ બની ગયા. ચાલો આ યુવા ભારતીય અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ જેઓ 30 લાખ રૂપિયાની બેઝ પ્રાઈઝ સાથે હરાજીમાં પ્રવેશ્યા હતા, પરંતુ તેનાથી અનેક ગણા વધુ રકમ મેળવીને ખરેખર તેમનું નસીબ બદલી નાખ્યું.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 16, 2025, 07:52 PM IST

IPL 2026 Mini Auction:આઈપીએલ 2026 માટે મંગળવાર (16 ડિસેમ્બર) એ અબુધાબીમાં ખેલાડીઓની હરાજી થઈ હતી. જેમાં કેમરૂન ગ્રીન અને મથીશા પથિરાના સહિત ઘણા ખેલાડીઓ માલામાલ થયા. મિની ઓક્શનમાં ઘણા એવા અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ પણ રહ્યાં, જે એક ઝટકામાં કરોપડતિ બની ગયા. ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે બે ઉભરતા ખેલાડીઓ પર દાવ લગાવ્યો. 19 વર્ષીય વિકેટકીપર બેટર કાર્તિક શર્મા અને 20 વર્ષીય ઓલરાઉન્ડર પ્રશાંત વીરને 14.20 કરોડમાં ચેન્નઈએ પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યાં છે.

IPL 2026 ના મિની ઓક્શનમાં ઘણા એવા ખેલાડીઓ જોવા મળ્યા જે પહેલા દુનિયા માટે અજાણ હતા, તેઓ રાતોરાત કરોડપતિ બની ગયા. ચાલો આ યુવા ભારતીય અનકેપ્ડ ખેલાડીઓ પર એક નજર કરીએ જેઓ 30 લાખ રૂપિયાની બેઝ પ્રાઈસ સાથે હરાજીમાં ઉતર્યા હતા, પરંતુ તેનાથી અનેક ગણા વધુ મેળવ્યા હતા, જેનાથી ખરેખર તેમનું નસીબ બદલાઈ ગયું.

આ 5 અનકેપ્ડ ભારતીય ખેલાડીઓ અમીર બન્યા:
પ્રશાંત વીર: બેઝ પ્રાઈસ: 30 લાખ, CSK દ્વારા 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો
કાર્તિક શર્મા: બેઝ પ્રાઈસ: 30 લાખ, CSK દ્વારા 14.20 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્ય
આકિબ નબી દાર: બેઝ પ્રાઈસ: 30 લાખ, DC દ્વારા 8.40 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો
તેજસ્વી સિંહ: બેઝ પ્રાઈસ: 30 લાખ, KKR દ્વારા 3 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો
મુકેશ ચૌધરી: બેઝ પ્રાઈસ: 30 લાખ, LSG દ્વારા 2.60 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો

કેમરૂન ગ્રીન અને પથીરાનાનો ધમાકો
આઈપીએલ 2026 માટે મિની ઓક્શનમાં કોલકત્તા નાઈટ રાઈડર્સ પાસે સૌથી વધુ પૈસા હતા. કોલકત્તાએ બે ખેલાડીઓ પર રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન ઓલરાઉન્ડર કેમરૂન ગ્રીનને 25.20 કરોડ અને શ્રીલંકાના ફાસ્ટ બોલર મથીશા પથિરાનાને 18 કરોડમાં ખરીદ્યા છે.

IPL 2026 મિની ઓક્શનના પાંચ સૌથી મોંઘા ખેલાડી
કેમરૂન ગ્રીન - 25.20 કરોડ (KKR)
મતિષા પથિરાણા - 18 કરોડ (KKR)
પ્રસંથા વીર - 14.20 કરોડ (CSK)
કાર્તિક શર્મા - 14.20 કરોડ (CSK)
આકિબ નબી ડાર - 8.40 કરોડ (DC)

