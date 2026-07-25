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રોહિત શર્માના સંન્યાસથી લઈને ગૌતમ ગંભીરની હકાલપટ્ટી સુધી... BCCIએ આપ્યા મોટા નિવેદનો!

BCCI Issues Statement: ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન, એવી અફવાઓ હતી કે રોહિત શર્મા નિવૃત્તિ લઈ શકે છે. જો કે, તેણે અંતિમ ODIમાં સદી ફટકારીને તેના ટીકાકારોને ચૂપ કરી દીધા. યુકે પ્રવાસ પછી ગૌતમ ગંભીરના રાજીનામાની પણ ચર્ચા થઈ રહી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 25, 2026, 02:03 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:03 PM IST
રોહિત શર્માના સંન્યાસથી લઈને ગૌતમ ગંભીરની હકાલપટ્ટી સુધી... BCCIએ આપ્યા મોટા નિવેદનો!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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