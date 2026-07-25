/રોહિત શર્માના સંન્યાસથી લઈને ગૌતમ ગંભીરની હકાલપટ્ટી સુધી... BCCIએ આપ્યા મોટા નિવેદનો!

BCCI Issues Statement: રોહિત શર્માની નિવૃત્તિથી લઈને ગૌતમ ગંભીરની નોકરી ગુમાવવા સુધી, BCCIએ બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા છે. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન, એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે હિટમેન અંતિમ ODI પછી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી શકે છે. મેચ પહેલા ક્રિકેટ બજાર આ સમાચારથી ગુંજી રહ્યું હતું. જોકે, રોહિતે ત્રીજી ODIમાં 138 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને પોતાના ટીકાકારોને ચૂપ કરી દીધા અને સ્પષ્ટ કર્યું કે તે 2027ના વર્લ્ડ કપમાં રમવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યો છે.
આ દરમિયાન, UK પ્રવાસ પર ત્રણેય શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ, મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરની નોકરી પર પણ પ્રશ્નો ઉભા થયા છે. આયર્લેન્ડ સામે T20 શ્રેણી ગુમાવ્યા બાદ, ભારતને ઇંગ્લેન્ડ સામે T20 અને ODI સિરીઝમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો. UK પ્રવાસ પર ભારતે 10માંથી ફક્ત એક જ મેચ જીતી.
BCCIના ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ આ બધા મુદ્દાઓ પર ટિપ્પણી કરી છે. શુક્લાએ આગ્રામાં UP T20 લીગની ચોથી સીઝન માટે મીની ઓક્શનનું ઉદ્ઘાટન કરતી વખતે રોહિત અને ગંભીર વિશે વાત કરી હતી.
રાજીવ શુક્લાએ પત્રકારોને કહ્યું કે, રોહિત શર્મા અમારી ટીમનો ભાગ છે અને રમી રહ્યો છે. મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા અર્થહીન છે. હાલમાં તેની નિવૃત્તિનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી.
શુક્લાએ ભારતના વર્તમાન નેતૃત્વને પણ ટેકો આપ્યો અને મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર અને કેપ્ટન શુભમન ગિલ સામે તપાસ ચાલી રહી હોવા છતાં ટોચ પર પરિવર્તનની જરૂરિયાતને નકારી કાઢી.
તેમણે કહ્યું કે, દરેક વ્યક્તિને પોતાનો અભિપ્રાય આપવાનો અધિકાર છે, પરંતુ ટીમમાં કોણ રહેશે અને કોણ નહીં તે નિર્ણય પસંદગીકારો પર નિર્ભર છે. ભારતીય ટીમ સારું પ્રદર્શન કરી રહી છે અને મેચ જીતી રહી છે, તેથી હાલમાં કોઈ ફેરફારની જરૂર નથી.
સિરીઝ સમાપ્ત થયા પછી રોહિત શર્માએ શું કહ્યું?
બીસીસીઆઈ દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં રોહિતે કહ્યું કે, મારું કામ બેટિંગ કરવાનું છે. આવો અને રમો, મારા દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરો... મેં મારી શરૂઆત કરી ત્યારથી જ ઘોંઘાટ છે. જ્યાં સુધી હું ત્યાં છું, ઘોંઘાટ રહેશે. મારા માટે કોઈ ફરક પડતો નથી. હું મેદાન પર શું કરું છું તે મહત્વનું છે.
ભારતીય ટીમ હાલમાં ઝિમ્બાબ્વેના પ્રવાસ પર છે. યુકે પ્રવાસ બાદ ગૌતમ ગંભીરને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. વીવીએસ લક્ષ્મણ ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ તરીકે સાથે રહ્યા છે. તેમના કોચિંગ હેઠળ, ભારતે પહેલી T20આઈ જીતી લીધી છે.