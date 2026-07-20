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Football World Cup Winners List: ઉરુગ્વેથી લઈ સ્પેન સુધી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતનારા દેશોનું ફુલ લિસ્ટ

Football World Cup Winners List: 19 જુલાઈના રોજ ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026ના ફાઇનલમાં સ્પેન વિજેતા બન્યું છે. 1930થી 2026 સુધી ફિફા વર્લ્ડ કપ જીતનાર તમામ ટીમોની સંપૂર્ણ યાદી અમે તમને જણાવી રહ્યા છે, જેમાં કયા દેશે ફૂટબોલની સૌથી મોટી ટ્રોફી કેટલી વાર જીતી છે અને સૌથી સફળ ચેમ્પિયન કોણ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 20, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 07:28 AM IST
Football World Cup Winners List: ઉરુગ્વેથી લઈ સ્પેન સુધી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતનારા દેશોનું ફુલ લિસ્ટ

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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ઉરુગ્વેથી લઈ સ્પેન સુધી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતનારા દેશોનું ફુલ લિસ્ટ
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