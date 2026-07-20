/Football World Cup Winners List: ઉરુગ્વેથી લઈ સ્પેન સુધી... ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતનારા દેશોનું ફુલ લિસ્ટ

Football World Cup Winners List: સ્પેનિશ ટીમે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો છે. 19 જુલાઈના રોજ ન્યુ જર્સીના મેટલાઈફ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી મેચમાં સ્પેને આર્જેન્ટિનાને 1-0થી હરાવ્યું. સ્પેન બીજી વખત ચેમ્પિયન બન્યું, જ્યારે આર્જેન્ટિના તેના ટાઇટલનો બચાવ કરી શક્યું નહીં. આર્જેન્ટિના ત્રણ વખત ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ જીતી ચૂક્યું છે.
આ મહાકાવ્ય મેચે પુરુષોના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ 48 ટીમોની ટુર્નામેન્ટનું સમાપન કર્યું. બંને ટીમો વિશ્વ ફૂટબોલની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ટ્રોફી જીતવાના ઇરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરી હતી, પરંતુ આર્જેન્ટિના તેના ટાઇટલનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહી, જ્યારે સ્પેને 16 વર્ષના દુષ્કાળનો અંત લાવ્યો.
Spain are #FIFAWorldCup Champions. 🏆 pic.twitter.com/mWLw5iis2C
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ એ વિશ્વની સૌથી પ્રતિષ્ઠિત ફૂટબોલ ટુર્નામેન્ટ છે. તેની શરૂઆત 1930માં થઈ હતી, અને ત્યારથી, ઘણા દેશોએ વિશ્વ ફૂટબોલ પર પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે. ફિફા વર્લ્ડ કપની 23 આવૃત્તિઓ થઈ છે.
|વર્ષ
|યજમાન દેશ
|વિજેતા
|ઉપવિજેતા
|ફાઇનલ સ્કોર
|1930
|ઉરુગ્વે
|ઉરુગ્વે
|આર્જેન્ટિના
|4-2
|1934
|ઇટાલી
|ઇટાલી
|ચેકોસ્લોવાકિયા
|2-1
|1938
|ફ્રાન્સ
|ઇટાલી
|હંગેરી
|4-2
|1950
|બ્રાઝિલ
|ઉરુગ્વે
|બ્રાઝિલ
|2-1
|1954
|સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ
|પશ્ચિમ જર્મની
|હંગેરી
|3-2
|1958
|સ્વીડન
|બ્રાઝિલ
|સ્વીડન
|5-2
|1962
|ચિલી
|બ્રાઝિલ
|ચેકોસ્લોવાકિયા
|3-1
|1966
|ઇંગ્લેન્ડ
|ઇંગ્લેન્ડ
|પશ્ચિમ જર્મની
|4-2
|1970
|મેક્સિકો
|બ્રાઝિલ
|ઇટાલી
|4-1
|1974
|પશ્ચિમ જર્મની
|પશ્ચિમ જર્મની
|નેધરલેન્ડ
|2-1
|1978
|આર્જેન્ટિના
|આર્જેન્ટિના
|નેધરલેન્ડ
|3-1
|1982
|સ્પેન
|ઇટાલી
|પશ્ચિમ જર્મની
|3-1
|1986
|મેક્સિકો
|આર્જેન્ટિના
|પશ્ચિમ જર્મની
|3-2
|1990
|ઇટાલી
|પશ્ચિમ જર્મની
|આર્જેન્ટિના
|1-0
|1994
|અમેરિકા
|બ્રાઝિલ
|ઇટાલી
|(પેનલ્ટી 3-2)
|1998
|ફ્રાન્સ
|ફ્રાન્સ
|બ્રાઝિલ
|3-0
|2002
|દક્ષિણ કોરિયા / જાપાન
|બ્રાઝિલ
|જર્મની
|2-0
|2006
|જર્મની
|ઇટાલી
|ફ્રાન્સ
|(પેનલ્ટી 5-3)
|2010
|દક્ષિણ આફ્રિકા
|સ્પેન
|નેધરલેન્ડ
|1-0
|2014
|બ્રાઝિલ
|જર્મની
|આર્જેન્ટિના
|1-0
|2018
|રશિયા
|ફ્રાન્સ
|ક્રોએશિયા
|4-2
|2022
|કતાર
|આર્જેન્ટિના
|ફ્રાન્સ
|(પેનલ્ટી 4-2)
|2026
|અમેરિકા / કેનેડા / મેક્સિકો
|સ્પેન
|આર્જેન્ટિના
|1-0
યુરોપિયન ટીમો 13 વખત ચેમ્પિયન બની છે, જ્યારે દક્ષિણ અમેરિકન ટીમોએ 10 વખત ટાઇટલ જીત્યું છે. એશિયા અને આફ્રિકાએ એક પણ આવૃત્તિ જીતી નથી.
ફિફા વર્લ્ડ કપ વિજેતાઓની યાદી (1930-2026)
2026 ✍️ Spain#FIFAWorldCup pic.twitter.com/Z9GZFy2sYS
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 20, 2026
સૌથી વધુ વર્લ્ડ કપ જીતનાર ટીમો:
બ્રાઝિલ - 5 વખત
જર્મની - 4 વખત
ઇટલી - 4 વખત
આર્જેન્ટિના - 3 વખત
ઉરુગ્વે - 2 વખત
ફ્રાન્સ - 2 વખત
સ્પેન - 2 વખત