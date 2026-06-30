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ગુજરાતી લોહી હાર નહીં માને! રાતોરાત છોડ્યું મુંબઈ! શું પંડ્યા યુગનો અંત છે કે નવી શરૂઆત?

એ ક્રિકેટર જેને એક સમયે પારલેજી અને મેગી ખાઈને દિવસો કાઢ્યા છે એનો આજે કપરો સમય ચાલી રહ્યો છે. તમે ભૂલો નહીં એ ગુજરાતી છે. આ પહેલાં પણ મજબૂત બનીને ઉભો થયો છે અને ફરી પણ ઉભો થશે, એને એ કર્યું છે કે આજદીન સુધી કોઈ ક્રિકેટર કરી શક્યો નથી. એેને 5 રૂપિયામાં દિવસ કાઢ્યો છે એને ખબર છે કે ક્યારે ફરી લાઈમ લાઈટમાં આવવાનું છે.

Written ByKaran Rajput
Published: Jun 30, 2026, 08:38 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 08:45 PM IST
ગુજરાતી લોહી હાર નહીં માને! રાતોરાત છોડ્યું મુંબઈ! શું પંડ્યા યુગનો અંત છે કે નવી શરૂઆત?

About the Author

Karan Rajput

Karan Rajput

22 વર્ષનો પત્રકારત્વનો અનુભવ. Zee 24 Kalakમાં DIGITAL LEAD. એગ્રીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં ૨ નેશનલ એવોર્ડ વિજેતા પત્રકાર, ગુજરાત સમાચાર, સંદેશ અને દિવ્ય ભાસ્કર જેવા રાજ્યના અગ્રણી અખબારોમાં કામગીરી. ડિજિટલ કન્ટેન્ટ સ્ટ્રેટેજી અને હાયપર-લોકલ ટ્રાફિકને વધારવાની માસ્ટરી. પડકારોને તકમાં બદલવા અને ન્યૂઝરૂમમાં નવી ટેકનોલોજીના પ્રયોગો કરવામાં અગ્રેસર. મર્યાદિત સ્ટાફ સાથે પણ શ્રેષ્ઠ પરિણામો આપવાની ક્ષમતા. ન્યૂઝરૂમને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન અને ડેટા-ડ્રિવન કન્ટેન્ટ દ્વારા નવી ઊંચાઈએ લઈ જવામાં માહેર. સતત સાહસિક નિર્ણયો અને નવીન કન્ટેન્ટ પ્રયોગો થકી મીડિયા જગતમાં આગવી ઓળખ.

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