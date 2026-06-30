/ગુજરાતી લોહી હાર નહીં માને! રાતોરાત છોડ્યું મુંબઈ! શું પંડ્યા યુગનો અંત છે કે નવી શરૂઆત?

હાર્દિક પંડ્યાના ભલે વળતાં પાણી થયા હોવાનું કહે પણ તમે ગુજરાતીમાં એક પંક્તિ સાંભળી હશે. "મેરે કિનારે ઘર બસા મત લેના, મેં ફિર સે વાપિસ આઉગા..." ઓટ આવે ત્યારે દરિયો શાંત થઈને પાછળ જતો રહે છે. માણસ તે જગ્યાને ખાલી સમજીને ત્યાં પોતાના ઘર કે શહેરો વસાવવાની ભૂલ કરી બેસે છે. આ પંક્તિ દરિયાના એ સનાતન સ્વભાવને દર્શાવે છે કે જ્યારે ભરતી આવશે કે કોઈ ચક્રવાત આવશે, ત્યારે દરિયો પોતાની સીમા પાછી લેવા અને પોતાનો વિસ્તાર ગળી જવા એ જ તાકાત સાથે પાછો ફરશે. હાર્દિક પંડ્યા માટે આ પંક્તિ આજે ફીટ બેસે છે.
હાર્દિક પંડ્યા આજે ભલે લક્ઝુરિયસ લાઈફસ્ટાઈલ જીવતો હોય અને કરોડોનો માલિક હોય, પણ એક સમય એવો હતો જ્યારે તેમના આખા પરિવારે દિવસ દીઠ માત્ર થોડા રૂપિયા દિવસો ગુજાર્યા છે. વડોદરાના એક સામાન્ય પરિવારમાંથી આવીને વૈશ્વિક ક્રિકેટના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર બનવા સુધીની તેમની સફર અત્યંત પ્રેરણાદાયી છે. હાર્દિક પંડ્યાએ હાલમાં જે નિર્ણય લીધો છે એ કોઈ ચમત્કારથી ઓછા નથી. એ સારી રીતે કમબેક કરવાનું જાણે છે.
આ પહેલાં પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો છે
નૂડલ્સ ખાઈને દિવસો કાઢ્યા છે
એક સમય એવો હતો જ્યારે હાર્દિક અને કૃણાલ પાસે એકેડેમીની ફી ભરવાના પણ પૈસા નહોતા. કિરણ મોરેએ બંને ભાઈઓની પ્રતિભા જોઈને તેમની ફી માફ કરી દીધી હતી. હાર્દિકે પોતે એક ઈન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું હતું કે: "અમારી પાસે ડાયેટના પૈસા નહોતા. અમે દિવસ-રાત બસ મેગી (નૂડલ્સ) ખાઈને ગ્રાઉન્ડ પર પરસેવો પાડતા હતા. સવારે પણ મેગી અને સાંજે પણ મેગી. અમારું આખું ટિફિન ₹૫ ના નૂડલ્સ પર ચાલતું હતું."
|નવું ઘર હવે બેંગ્લોર :
|હાર્દિકે બેંગલુરુના આઉટકર્ટ્સમાં BCCIના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) નજીક એક પ્રોપર્ટી ભાડે રાખી છે.
|પ્રથમ ક્રિકેટર:
|ભારતના એવો પ્રથમ એક્ટિવ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટેડ ક્રિકેટર છે, જેણે CoEને પોતાનું પરમેનન્ટ ટ્રેનિંગ બેઝ બનાવ્યું છે.
|મુંબઈ છોડવાનું કારણ :
|મુંબઈમાં લોઅર પરેલ સ્થિત ઘરથી ઘંસોલી (મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ટ્રેનિંગ સેન્ટર) રોજ ટ્રેનિંગ માટે અપ-ડાઉન કરવું ઘણું મુશ્કેલ બની રહ્યું હતું.
|હાર્દિકને કઈ ઈન્જરી છે :
|હાર્દિક હાલમાં ક્વાડ્રિસેપ્સ ઇન્જરી (Quadriceps Injury) થી રિકવર થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે તે ઈંગ્લેન્ડ સામેની આગામી લિમિટેડ ઓવર્સ સિરીઝમાંથી પણ બહાર છે.
કારણ કે સામાન્ય રીતે ખેલાડીઓ અહીં માત્ર ઈન્જરીના રિહેબિલિટેશન કે નેશનલ કેમ્પ માટે જ આવતા હોય છે. હાર્દિક પંડ્યા એ નોખી માટીનો માનવી છે એ જરાયે પીછેહઠ નહીં કરે
નસીબ પલટાયું : IPL 2015 ટર્નિંગ પોઈન્ટ
વર્ષ ૨૦૧૫ સુધી પંડ્યા પરિવાર દેવામાં ડૂબેલો હતો. સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના સ્કાઉટ્સ જ્હોન રાઈટની નજર હાર્દિક પર પડી અને એનું નસીબ ચમકી ગયું હતું..
૨૦૧૫ના આઈપીએલ ઓક્શનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે હાર્દિકને તેની બેઝ પ્રાઈઝ ₹૨૦ લાખમાં ખરીદ્યો હતો. આ ₹૨૦ લાખે તેમના પરિવારનું આખું દેવું ચૂકવવામાં મદદ કરી હતી. એ જ સીઝનમાં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે ૮ બોલમાં ૨૧ રન અને કોલકાતા સામે અણનમ ૬૧ રન ફટકારીને હાર્દિકે રાતોરાત લાઈમલાઈટમાં આવી ગયો હતો..
ક્વાડ્રિસેપ્સ ઇન્જરી શું છે.
ક્વાડ્રિસેપ્સ ઇન્જરી (Quadriceps Injury) એ રમતગમતમાં, ખાસ કરીને ક્રિકેટ, ફૂટબોલ અને રનિંગ જેવા એથ્લેટ્સમાં જોવા મળતી એક સામાન્ય પણ ગંભીર સ્નાયુની ઈજા છે.
આ ઈજા કેટલી ગંભીર છે, તેના આધારે રિકવરીનો સમય નક્કી થાય છે:
|ગ્રેડ 1 :
|સ્નાયુમાં સામાન્ય ખેંચાણ હોય છે. 1 થી 2 અઠવાડિયામાં ખેલાડી ફિટ થઈ જાય છે.
|ગ્રેડ 2 :
|સ્નાયુનો અમુક હિસ્સો ફાટી જાય છે. આમાં રિકવર થતા 4 થી 6 અઠવાડિયા અથવા વધુ સમય લાગી શકે છે. (હાર્દિક પંડ્યા કદાચ આ સ્ટેજ પર હોઈ શકે છે, જેના કારણે તે આગામી સિરીઝ ગુમાવી રહ્યો છે).
|ગ્રેડ 3 :
|સ્નાયુ પૂરેપૂરો ફાટી જાય છે. આ સ્થિતિમાં ક્યારેક સર્જરીની પણ જરૂર પડે છે અને સાજા થવામાં 3 થી 6 મહિના જેટલો લાંબો સમય લાગે છે.
IPL 2026માં હાર્દિકનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન
IPL 2026 દરમિયાન હાર્દિક પંડ્યા બેટ કે બોલથી ખાસ પ્રભાવ પાડવામાં નિષ્ફળ ગયો. તેણે 10 મેચોમાં 206 રન બનાવ્યા અને માત્ર 4 વિકેટ ઝડપી હતી. તેની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ગ્રુપ સ્ટેજમાં જ બહાર થઈ ગયું હતું. આ ખરાબ પ્રદર્શન બાદ, એવી અટકળો તેજ થઈ ગઈ છે કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ આગામી સીઝન પહેલા હાર્દિકને ટીમમાંથી મુક્ત કરી શકે છે. હાર્દિક પંડ્યા એ ગુજરાતી છે અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ એ રિલાયન્સની માલિકીની ફ્રેન્ચાઈઝી છે. હાર્દિકને ગુજરાત ટાઈટન્સનું કેપ્ટન પદ છોડાવીને નીતા અંબાણી મુંબઈ ટીમમાં લઈને આવ્યા હતા.