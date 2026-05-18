/ઇંધણ સંકટના કારણે બદલાઈ જશે IPL 2026નું શેડ્યૂલ ? અરૂણ ધૂમલે તોડ્યું મૌન

IPL 2026 : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે પીએમ મોદીની ઇંધણ બચાવવાની અપીલ બાદ વેપારી સંગઠન CTIએ IPL 2026ના શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવા અથવા બંધ બારણે મેચો યોજવા રમતગમત મંત્રીને પત્ર લખ્યો છે. આ અંગે હવે IPL ચેરમેન અરૂણ ધૂમલનું નિવેદન સામે આવ્યું છે.
IPL 2026 : મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ વચ્ચે ભારતમાં ઇંધણ બચાવવાની ચર્ચાએ જોર પકડ્યું છે. આ દરમિયાન હવે IPL 2026માં થતા ઉર્જા અને ઇંધણના વપરાશ પર પણ સવાલો ઉઠવા લાગ્યા છે. તાજેતરમાં જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશના નાગરિકોને બિનજરૂરી ઇંધણનો વપરાશ ઘટાડવા અને સંયમ રાખવાની અપીલ કરી હતી, જેના પછી આ વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે.
હવે આ મુદ્દો ક્રિકેટ જગત સુધી પહોંચી ગયો છે અને 'ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી' (CTI)એ ચાલુ આઈપીએલ સીઝનમાં ફેરફાર કરવાની માંગ કરી છે. સંસ્થાના ચેરમેન બ્રિજેશ ગોયલે રમતગમત મંત્રી મનસુખ માંડવિયાને પત્ર લખીને વર્તમાન ઇંધણ સંકટને ધ્યાનમાં રાખીને ટૂર્નામેન્ટના આયોજન પર પુનર્વિચાર કરવા વિનંતી કરી છે.
IPL મેચો પર પ્રતિબંધ મુકવામાં આવે : વેપારી સંગઠનની માંગ
રમતગમત મંત્રીને લખેલા પત્રમાં ચેમ્બર ઓફ ટ્રેડ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રીએ સૂચન કર્યું છે કે, ઇંધણની બચત કરવા માટે આઈપીએલ મેચોનું કાં તો નવેસરથી શેડ્યૂલ તૈયાર કરવું જોઈએ અથવા કેટલાક નિયંત્રણો સાથે તેનું આયોજન થવું જોઈએ. સંગઠને પ્રસ્તાવ મૂક્યો છે કે મુસાફરી અને ઉર્જાનો વપરાશ ઘટાડવા માટે મેચના વેન્યુ મર્યાદિત કરવામાં આવે અને મેચો દર્શકો વિના બંધ બારણે રમાડવામાં આવે.
પત્રમાં શું લખવામાં આવ્યું છે ?
જ્યારે વડાપ્રધાન મોદીની સલાહ પર દેશનો દરેક સરકારી વિભાગ, રાજકારણી, અધિકારી અને સામાન્ય નાગરિક બિનજરૂરી ખર્ચ અને ઇંધણનો બગાડ અટકાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છે, ત્યારે આ મુશ્કેલ સમયમાં IPL એકમાત્ર એવી ઇવેન્ટ હોય તેમ લાગે છે જેને કોઈ સંકટની અસર જ નથી થઈ.
અરૂણ ધૂમલે તોડ્યું મૌન
વેપારી સંગઠનની આ માંગ પર પ્રતિક્રિયા આપતા આઈપીએલના ચેરમેન અરૂણ ધૂમલે સ્પષ્ટતા કરી છે કે, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ને ટૂર્નામેન્ટના શેડ્યૂલમાં ફેરફાર કરવા અંગે ભારત સરકાર તરફથી હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પત્ર કે આદેશ મળ્યો નથી.
અરૂણ ધૂમલે જણાવ્યું હતું કે, મારી જાણકારી મુજબ અત્યાર સુધી BCCIને સરકાર તરફથી આવી કોઈ સૂચના મળી નથી. સ્વતંત્ર સંસ્થાઓના ચોક્કસ બાબતો પર પોતાના અંગત વિચારો હોઈ શકે છે, પરંતુ અમે ભારત સરકારને જવાબદાર છીએ. જો સરકાર તરફથી કોઈ નિર્દેશ આવશે, તો અમે ચોક્કસપણે તેના પર વિચાર કરીશું અને સરકારના આદેશોનું પાલન કરીશું.
અંતિમ તબક્કામાં છે ટૂર્નામેન્ટ
IPL 2026 હવે તેના અંતિમ તબક્કામાં પ્રવેશી ચૂકી છે. પ્લેઓફ શરૂ થાય તે પહેલા હવે માત્ર ગણતરીની જ લીગ મેચો બાકી છે. ટૂર્નામેન્ટની ફાઈનલ મેચ 31 મેના રોજ રમાવાની છે.
હાલ પૂરતું, ટૂર્નામેન્ટના શેડ્યૂલ અથવા સંચાલનમાં કોઈ ફેરફારની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. પરંતુ દેશમાં ઇંધણ સંરક્ષણની ચર્ચા જે રીતે વેગ પકડી રહી છે, તેને જોતા હવે બધાની નજર એ વાત પર ટકેલી છે કે શું સરકાર આઈપીએલની બાકીની મેચોને લઈને કોઈ એડવાઈઝરી જાહેર કરે છે કે નહીં.