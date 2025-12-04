IND vs SA: 'ગંભીર-આગરકરે ભારતીય ક્રિકેટને બર્બાદ કરી નાંખ્યું...’ રાયપુરમાં હાર બાદ કોનો 'બાટલો' ફાટ્યો?
Gambhir-Agarkar IND vs SA: ટીમ ઈન્ડિયાને સાઉથ આફ્રિકા સામેની બીજી વનડેમાં શરમજનક હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. રાયપુરમાં ભારતીય બોલરોએ નિરાશ કરવામાં કોઈ કસર છોડી ન હતી અને ટીમ 359 રનના લક્ષ્યાંકનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહી હતી. હાર પછી સોશિયલ મીડિયા પર ગૌતમ ગંભીર અને અજીત આગરકર ને જોરદાર ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
Gambhir-Agarkar IND vs SA: ભારતીય ટીમને બીજી વનડેમાં સાઉથ આફ્રિકાના હાથે 4 વિકેટે હારનો સામનો કરવો પડ્યો. સ્કોર બોર્ડ પર 358 રન હોવા છતાં, ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરો આટલા મોટા લક્ષ્યાંકનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. રાયપુરમાં મળેલી હાર બાદ હાહાકાર મચી ગયો છે.
બોલરોના શરમજનક પ્રદર્શન પર તો ફેન્સનો ગુસ્સો ફાટ્યો જ છે. આ સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર ટીમ સિલેક્શનને લઈને ગૌતમ ગંભીર અને અજીત આગરકરને પણ જોરદાર ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, કુલદીપ યાદવ અને હર્ષિત રાણાએ બીજી વનડેમાં બેફામ રન લૂંટાવ્યા, જેનો ભોગ ટીમ ઈન્ડિયાએ બનવું પડ્યું.
ગંભીર-આગરકર થઈ રહ્યા છે જોરદાર ટ્રોલ
રાયપુરમાં ટીમ ઈન્ડિયાની હાર પછી હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને ચીફ સિલેક્ટર અજીત આગરકર ફેન્સના નિશાના પર આવી ગયા છે. ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરો બીજી વનડે મેચમાં 359 રનના લક્ષ્યાંકનો બચાવ કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા. એક ફેને ગંભીર-આગરકરને ટ્રોલ કરતા તેના X (અગાઉનું ટ્વિટર) એકાઉન્ટ પર લખ્યું, "ગૌતમ ગંભીર અને અજીત આગરકરે ટીમ સિલેક્શનમાં પક્ષપાત કરીને ભારતીય ક્રિકેટનો વિનાશ કરી દીધો."
વળી, એક ફેને લખ્યું, "ગૌતમ ગંભીરના પ્રદર્શન પરથી લાગે છે કે તેમણે IPL દરમિયાન શીખવું જોઈએ કે ઘરેલુ પરિસ્થિતિઓમાં કેવી રીતે જીત મેળવવી." સોશિયલ મીડિયા પર ફેન્સે હર્ષિત રાણાના સિલેક્શનને લઈને પણ અનેક સવાલો ઉઠાવ્યા. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને પણ ખૂબ ટ્રોલ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
ભારતીય બોલરોએ કરાવ્યું શરમજનક પ્રદર્શન
ટીમ ઈન્ડિયાના ઝડપી બોલરોએ બીજી વનડેમાં નિરાશ કરવામાં કોઈ કસર છોડી ન હતી. પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાએ બેફામ રન લૂંટાવ્યા અને તેમણે 8.2 ઓવરના સ્પેલમાં 85 રન ખર્ચ્યા. વળી, કુલદીપ યાદવે 10 ઓવરમાં 78 રન આપ્યા. આવી જ કંઈક હાલત હર્ષિત રાણાની પણ રહી. હર્ષિતે 70 રન આપ્યા, તો જાડેજા કોઈ વિકેટ લીધા વિના 41 રન આપી બેઠા. વોશિંગ્ટન સુંદરને માત્ર 4 ઓવર બોલિંગ કરવાનો મોકો મળ્યો, જેમાં તેમણે 28 રન ખર્ચ્યા.
