ગંભીર બેસ્ટ કોચ અને માણસ, ગંભીરના બચાવમાં આવ્યો સ્ટાર ક્રિકેટર, વિરોધ પર આપ્યો જવાબ
Gautam Gambhir Controversy: ગૌતમ ગંભીરની કોચિંગ પદ્ધતિઓ વિશે ભારતમાં વિવિધ મંતવ્યો હોઈ શકે છે, પરંતુ અફઘાનિસ્તાનના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રહેમાનુલ્લાહ ગુરબાઝે કહ્યું કે ભૂતપૂર્વ KKR મેન્ટર શ્રેષ્ઠ કોચ છે અને ટીકાથી આશ્ચર્યચકિત છે.
Gautam Gambhir Controversy: દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 0-2થી ટેસ્ટ શ્રેણીની હાર અને તે પહેલાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 0-3થી હાર બાદ ગંભીર ટીકાનો ભોગ બન્યા છે. ભારતીય ટીમે ઘરઆંગણે છેલ્લી સાત ટેસ્ટમાંથી પાંચ હાર મેળવી છે.
IPL 2024 વિજેતા KKR ટીમના સભ્ય ગુરબાઝે કહ્યું કે ગૌતમ સરની ટીકા અન્યાયી છે.
લોકો ગૌતમ સર અને ભારતીય ટીમ સાથે
દુબઈ ILT20ની ચોથી આવૃત્તિ દરમિયાન PTI સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું કે, તમારા દેશના 1.4 અબજ લોકોમાંથી, 20 કે 30 લાખ લોકો તેમની વિરુદ્ધ હોઈ શકે છે, પરંતુ બાકીના ગૌતમ સર અને ભારતીય ટીમ સાથે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, તેઓ શ્રેષ્ઠ કોચ, માર્ગદર્શક અને માણસ છે. મને તેમની કામ કરવાની રીત ખરેખર ગમે છે.
ખેલાડીઓનું સારું પ્રદર્શન
ગુરબાઝે કહ્યું કે, ભારતે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી ODI ટુર્નામેન્ટ, T20માં એશિયા કપ જીત્યો. અમે ઘણી શ્રેણી જીતી, અને અમે ફક્ત એક શ્રેણી માટે તેમને દોષી ઠેરવી શકીએ નહીં. ગુરબાઝે કહ્યું કે ગંભીરની સૌથી મોટી તાકાત KKR ટીમમાં એક એવું વાતાવરણ બનાવવું હતું, જ્યાં ખેલાડીઓ દબાણ વિના, શિસ્ત અને શાંતિની ભાવના સાથે સારું પ્રદર્શન કરે.
દબાણ વિના સારું વાતાવરણ બનાવ્યું
તેમણે કહ્યું કે, મને તેમની કામ કરવાની રીત ગમે છે. જ્યારે વાતાવરણ સારું હોય છે, ત્યારે તમે હંમેશા તમારા શ્રેષ્ઠમાં હોવ છો. તેમણે અમારા માટે કોઈ દબાણ વિના સારું વાતાવરણ બનાવ્યું. તેથી જ અમે ટુર્નામેન્ટ જીતી ગયા. તે કડક નથી, પરંતુ તે શિસ્તબદ્ધ છે. જ્યારે શિસ્ત તૂટે છે ત્યારે તે કડક બની જાય છે.
ક્યારેક તમે હારી જાઓ છો
તેમણે કહ્યું કે ખેલાડીઓ ખરાબ પ્રદર્શન કરે ત્યારે તેમને ટેકોની જરૂર હોય છે. એક ક્રિકેટર તરીકે, હું ખેલાડીઓને દોષ નહીં આપું કારણ કે તેઓ બધા સખત મહેનત કરે છે. તો જો તેઓ હારી જાય તો શું? તેઓ પણ માણસ છે. ક્યારેક તમે હારી જાઓ છો, પરંતુ જ્યારે પરિસ્થિતિ પ્રતિકૂળ હોય છે, ત્યારે તમને ટેકાની જરૂર હોય છે.
