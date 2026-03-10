Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSportsટીમ ઈન્ડિયાને જેમણે વર્લ્ડ કપ જીતાડ્યો એ બન્યા શ્રીલંકાના નવા હેડ કોચ

ટીમ ઈન્ડિયાને જેમણે વર્લ્ડ કપ જીતાડ્યો એ બન્યા શ્રીલંકાના નવા હેડ કોચ

Sri Lanka Head Coach : શ્રીલંકાના નવા હેડ કોચની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. ટીમ ઈન્ડિયાને 2011માં વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ અપાવનાર ગેરી કર્સ્ટનની શ્રીલંકાના નવા હેડ કોચ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Mar 10, 2026, 02:59 PM IST
  • શ્રીલંકાના નવા હેડ કોચની જાહેરાત કરવામાં આવી
  • ગેરી કર્સ્ટન બન્યા શ્રીલંકાના નવા હેડ કોચ
  • ગેરી કર્સ્ટનનો પ્રભાવશાળી કોચિંગ રેકોર્ડ છે

Trending Photos

ટીમ ઈન્ડિયાને જેમણે વર્લ્ડ કપ જીતાડ્યો એ બન્યા શ્રીલંકાના નવા હેડ કોચ

Sri Lanka Head Coach : શ્રીલંકા ક્રિકેટે તેની પુરુષ ટીમને મજબૂત બનાવવા માટે એક મોટું પગલું ભર્યું છે. તેમણે દક્ષિણ આફ્રિકાના પૂર્વ ક્રિકેટર અને જાણાતા કોચ ગેરી કર્સ્ટનને નવા મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. સોમવારે આ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. કર્સ્ટન 15 એપ્રિલ, 2026થી કાર્યભાર સંભાળશે અને તેમનો બે વર્ષનો કરાર 14 એપ્રિલ, 2028 સુધી ચાલશે.

Add Zee News as a Preferred Source

શ્રીલંકા ક્રિકેટમાં નવી શરૂઆત

શ્રીલંકાની ટીમ છેલ્લા કેટલાક સમયથી મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં સંઘર્ષ કરી રહી છે. કર્સ્ટનની નિમણૂક ટીમને નવી દિશા આપશે. તે ટીમને મજબૂત કરવા અને આગામી મોટી ટુર્નામેન્ટ માટે તૈયાર કરવા માટે પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય અનુભવનો ઉપયોગ કરશે.

ગેરી કર્સ્ટનનો પ્રભાવશાળી કોચિંગ રેકોર્ડ

ગેરી કર્સ્ટનને લાંબો અનુભવ છે. તેમણે 2007થી 2011 સુધી ભારતને કોચિંગ આપ્યું અને 2011ના વર્લ્ડ કપમાં ભારતની જીતમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી. 28 વર્ષમાં આ ભારતનો ઘરઆંગણે પ્રથમ વર્લ્ડ કપ વિજય હતો. તે સમયગાળા દરમિયાન ભારતે શ્રીલંકામાં પ્રથમ વખત દ્વિપક્ષીય શ્રેણી જીતી અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે પણ સારા પરિણામો મેળવ્યા. 

બાદમાં તેમણે 2011થી 2013 સુધી દક્ષિણ આફ્રિકાને કોચિંગ આપ્યું, આફ્રિકન ટીમ 2013માં તમામ ફોર્મેટમાં નંબર 1 રેન્કિંગમાં પહોંચી તેમાં તેમનો સિંહફાળો હતો. તાજેતરમાં તેઓ 2026ના T20 વર્લ્ડ કપમાં નામિબિયાના સલાહકાર હતા.

કર્સ્ટન ખૂબ જ સારા ખેલાડી હતા. તેઓ 1993થી 2004 સુધી દક્ષિણ આફ્રિકા માટે રમ્યા, જેમાં 21 ટેસ્ટ સદી અને 13 વનડે સદી સહિત 14,000થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય રન બનાવ્યા. તે એક વિશ્વસનીય ઓપનર હતા.

2027 વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારી

શ્રીલંકા ક્રિકેટે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું છે કે કર્સ્ટનની પ્રાથમિક જવાબદારી 2027 વનડે વર્લ્ડ કપ માટે તૈયારી કરવાની રહેશે, જે દક્ષિણ આફ્રિકા, નામિબિયા અને ઝિમ્બાબ્વેમાં યોજાશે. કર્સ્ટન પાસે વર્લ્ડ કપ જીતવાનો અનુભવ છે અને તે દક્ષિણ આફ્રિકાની પરિસ્થિતિઓથી સારી રીતે વાકેફ છે, કારણ કે તેઓ ત્યાં રમ્યા છે અને કોચિંગ આપ્યું છે. જે ટીમ માટે એક મોટો ફાયદો હશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

...और पढ़ें
Gary KirstenSri LankaSri Lanka head coachSri Lanka Cricket Team

Trending news