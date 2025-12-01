કોચ ગૌતમ ગંભીર અને રોહિત શર્મા વચ્ચે થયો ઝઘડો ? ડ્રેસિંગ રૂમના ફોટા થયા લીક
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચેની પ્રથમ વનડેમાં કેએલ રાહુલની આગેવાની હેઠળની ટીમ ઈન્ડિયાએ દક્ષિણ આફ્રિકાને 17 રનથી હરાવ્યું હતું. મેચ બાદ ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી કેટલાક ફોટા હવે સામે આવ્યા છે.
ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ 30 નવેમ્બરના રોજ રમાઈ હતી. રાંચીના JSCA ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી આ મેચમાં ભારતે 17 રનથી જીત મેળવી હતી. વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા બંનેએ પોતાના બેટથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી હતી, જ્યારે રોહિત શર્માએ ODIમાં સતત ત્રીજી વખત પચાસથી વધુનો સ્કોર બનાવ્યો હતો. જોકે, મેચ પછી ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી રોહિત શર્મા અને ગૌતમ ગંભીરના કેટલાક ફોટા ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યા છે.
ગૌતમ ગંભીર અને રોહિત શર્મા વચ્ચે બધું બરાબર છે ?
મેચ પછી ડ્રેસિંગ રૂમમાંથી ભારતીય ટીમના હેડ કોચ ગૌતમ ગંભીર અને પૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માના ઘણા અલગ અલગ ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. આ ફોટામાં ગૌતમ ગંભીર અને રોહિત શર્મા વાત કરતા જોવા મળે છે. જો કે, ફોટા જોઈને એવું લાગે છે કે તેમની વચ્ચે કોઈ ચર્ચા થઈ રહી નથી, બંને ખૂબ ગંભીર દેખાય છે. વાયરલ ફોટા સૂચવે છે કે તેઓ દલીલ કરી રહ્યા હતા. જો કે, Zee 24 કલાક આની પુષ્ટિ કરતું નથી.
ભારતે 17 રનથી મેચ જીતી
ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ ભારતે 50 ઓવરમાં 8 વિકેટે 349 રન બનાવ્યા. વિરાટ કોહલીએ સદી ફટકારી. આ વિરાટની 52મી ODI સદી હતી. રોહિત શર્માએ 57 અને કેપ્ટન કેએલ રાહુલે 60 રન બનાવ્યા. રવિન્દ્ર જાડેજાએ 32 રન બનાવ્યા. દક્ષિણ આફ્રિકા તરફથી માર્કો જેનસેન, નાન્દ્રે બર્ગર, કોર્બિન બોશ અને બાર્ટમેને બે-બે વિકેટ લીધી.
350 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરતા દક્ષિણ આફ્રિકાની શરૂઆત ખરાબ રહી. ટીમે માત્ર 11 રનમાં પોતાની પહેલી ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી. ઇનિંગ્સમાં આગળ બેટ્સમેનોએ ધીરજપૂર્વક સ્કોર બનાવ્યો અને નાની ભાગીદારી બનાવીને ઇનિંગ્સને ટાર્ગેટની નજીક પહોંચાડી.
ઇન્ડિયા જીતવામાં સફળ રહી
મેથ્યુ બ્રીટ્ઝકે 80 બોલમાં 1 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા સાથે 72 રન, માર્કો જેન્સને 39 બોલમાં 3 છગ્ગા અને 8 ચોગ્ગા સાથે 70 રન અને કોર્બિન બોશે 51 બોલમાં 70 રન બનાવ્યા. ભારતીય ટીમ તરફથી કુલદીપ યાદવ સૌથી સફળ બોલર રહ્યો. કુલદીપે 10 ઓવરમાં 68 રન આપીને 4 વિકેટ લીધી. હર્ષિત રાણાએ 10 ઓવરમાં 65 રન આપીને 3 વિકેટ અને અર્શદીપ સિંહે 10 ઓવરમાં 64 રન આપીને 2 વિકેટ લીધી. ભારતે આ મેચ 17 રને જીતી લીધી.
