Gautam Gambhir : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની આ મહિનાથી ODI શ્રેણી શરૂ થવા જઈ રહી છે. ચાહકો રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને રમતા જોવા માટે ઉત્સુક છે. આ દરમિયાન ગૌતમ ગંભીરે પણ રોહિત અને કોહલી અંગે મૌન તોડ્યું છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 14, 2025, 05:45 PM IST

આતુરતાનો અંત ! હવે ગંભીરે રોહિત અને કોહલી અંગે તોડ્યું મૌન, કહ્યું- વર્લ્ડ કપ...

Gautam Gambhir : ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણી શરૂ થવામાં એક અઠવાડિયા કરતાં પણ ઓછો સમય બાકી છે. ચાહકો રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને જોવા માટે ઉત્સુક છે. તેઓ હાલ ચર્ચાનો વિષય છે. ઘણા ક્રિકેટ દિગ્ગજોએ રોહિત શર્માના કેપ્ટન જવા અંગે વાત કરી છે. પરંતુ હવે રાહ જોવાનો સમય પૂરો થયો છે. 

મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પણ આ મુદ્દે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. ભારતે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો છે, ત્યારબાદ ગંભીરે રોહિત અને કોહલી વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે.

ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પછી નિવૃત્તિ વિશે વાત

ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODI શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની છે. ઘણા મીડિયા અહેવાલો છે કે રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણી પછી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરશે. શરત એ હતી કે જો બંને વર્લ્ડ કપમાં રમવા માંગતા હોય, તો તેમણે વિજય હજારે ટ્રોફી અથવા સ્થાનિક ક્રિકેટમાં સક્રિય રહેવું પડશે. ગૌતમ ગંભીરને પણ આ જ બાબત અંગે પ્રશ્ન કરવામાં આવ્યો હતો.

ગૌતમ ગંભીરે શું કહ્યું ?

ગંભીરને પૂછવામાં આવ્યું કે શું તે આશા રાખે છે કે બંને 24 મહિનામાં નિવૃત્તિ લેશે. તો ગંભીરે કહ્યું કે, "50 ઓવરનો વર્લ્ડ કપ હજુ અઢી વર્ષ દૂર છે. મને લાગે છે કે વર્તમાનમાં રહેવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. તે ખૂબ જ જરૂરી છે." સ્વાભાવિક રીતે, તેઓ બેસ્ટ ખેલાડીઓ છે અને તેમનો અનુભવ ઓસ્ટ્રેલિયામાં ઉપયોગી થશે. અમને આશા છે કે બંનેનો પ્રવાસ સફળ રહેશે. વધુ મહત્વનું, એક ટીમ તરીકે અમારી પાસે સફળ શ્રેણી છે.

છેલ્લી મેચ 25 ઓક્ટોબરે

તેમણે બંને અનુભવી ખેલાડીઓના ભવિષ્ય અંગે કોઈ મોટી ટિપ્પણી કરી નથી. બધાની નજર ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર રોહિત અને કોહલીના પ્રદર્શન પર રહેશે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસની અંતિમ મેચ 25 ઓક્ટોબરે રમાશે. શ્રેણી સમાપ્ત થયા પછી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી ઘરેલુ ક્રિકેટ રમતા જોવા મળશે કે નહીં તે જોવાનું બાકી છે. શુભમન ગિલની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે ટેસ્ટ શ્રેણી જીતી હતી.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

Rohit SharmaVirat KohliRohit Sharma Retirementgautam gambhir

