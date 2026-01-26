IND vs NZ : કોચ ગૌતમ ગંભીરનો એક નિર્ણય અને T20માં ધૂમ મચાવી રહી છે ટીમ ઈન્ડિયા
IND vs NZ : ભારતીય ટીમ છેલ્લા કેટલાક સમયથી T20માં જે રીતે પ્રદર્શન કરી રહી છે, તેનાથી વિરોધી ટીમોમાં ડર પેદા થયો છે. ભારતીય બેટ્સમેનોની આક્રમકતા સામે બોલિંગ કરવામાં વિદેશીઓ થર થર ધ્રુજવા લાગે છે. ટીમમાં આ ફેરફાર કોચ ગંભીરના એક નિર્ણય પછી જોવા મળી રહ્યો છે.
IND vs NZ : ભારતીય ટીમની T20માં રમવાની રીત હવે બદલાઈ ગઈ છે. IPLમાં છેલ્લી બે સિઝનથી સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદની ટીમ જે રીતે રમી રહી છે, એ જ રીતે હવે ભારતીય ટીમે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં રમવાનું શરૂ કર્યું છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયા દરેક ઓવરમાં વધારે રન બનાવવાનું ટાર્ગેટ રાખી રહી છે.
મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરના એક નિર્ણયે ટીમ ઈન્ડિયાને અત્યંત ખતરનાક બનાવી દીધી છે. આ આક્રમકતાના કારણે હવે વિરોધી ટીમોના બોલરો પણ બોલિંગ કરતા થર થર ધ્રુજવા લાગે છે. ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી T20 મેચોમાં ભારતીય ટીમમાં આ આક્રમકતા જોવા મળી છે.
કોચ ગંભીરના નિર્ણયથી ટીમ ઈન્ડિયાની રમવાની રીત બદલાઈ
ટીમ ઈન્ડિયા ઘણીવાર પાવરપ્લેમાં 100 રનનો ટાર્ગેટ કરે છે. જ્યારે શુભમન ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાનો ઓપનિંગ બેટ્સમેન હતો, ત્યારે બંને છેડે આક્રમક બેટિંગનો અભાવ હતો. હવે ટીમમાં શુભમન ગિલનું સ્થાન ઈશાન કિશને લીધું છે. કિશન અભિષેક શર્મા જેવી જ બેટિંગ કરી રહ્યો છે.
સંજુ સેમસન હાલમાં નિષ્ફળ રહ્યો છે, પરંતુ કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ફોર્મમાં પાછો ફર્યો છે. ગિલ ટીમમાંથી બહાર થયા પછી ટીમ ઈન્ડિયા હવે મોટો સ્કોર પણ બનાવી શકે છે અને આ બધા પાછળ ગૌતમ ગંભીર અને અજિત અગરકરને પણ શ્રેય જાય છે.
અભિષેક શર્માએ ભારે તબાહી મચાવી
અભિષેક શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારે તબાહી મચાવી છે. બીજી મેચમાં ભલે તે નિષ્ફળ ગયો, પરંતુ ત્રીજી મેચમાં તેણે 20 બોલમાં 68 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગમાં અભિષેકે 340 રનના પ્રભાવશાળી સ્ટ્રાઇક રેટથી બેટિંગ કરી હતી, જેમાં 5 છગ્ગા અને 7 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. આ ઇનિંગને કારણે ટીમ ઇન્ડિયાએ માત્ર 10 ઓવરમાં 154 રનનો ટાર્ગેટ ચેઝ કર્યો હતો.
અભિષેકની બેટિંગ જોઈને ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ પણ નર્વસ દેખાઈ હતી અને મેચ પછી આ સ્પષ્ટ જોવા મળ્યું હતું. અભિષેક શર્માની વિસ્ફોટક બેટિંગથી માત્ર ચાહકો જ નહીં પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડના ખેલાડીઓ પણ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા. મેચ પછી ન્યૂઝીલેન્ડના ખેલાડીઓ અભિષેક શર્માને મળ્યા અને તેનું બેટ ચેક કરતા જોવા મળ્યા હતા. જેની કેટલીક તસવીરો સામે આવી છે.
