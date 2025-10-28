રોહિત-વિરાટની બેટિંગ અંગે કોચ ગંભીરે ડ્રેસિંગ રૂમમાં શું કહ્યું ? BCCIએ શેર કર્યો Video
ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી વનડેમાં રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ અણનમ 168 રનની ભાગીદારી કરીને ભારતને જીત અપાવી. મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેટ્સમેનોની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે રોહિત-શુભમન અને રોહિત-વિરાટની ભાગીદારી ટીમની જીત માટે ચાવીરૂપ હતી.
શનિવારે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચમાં અનુભવી જોડી રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીએ યાદોને તાજી કરી. તેમણે બીજી વિકેટ માટે 168 રનની શાનદાર ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયાને સરળ વિજય મળ્યો. આ ક્લાસિક "રો-કો" પ્રદર્શનથી વિશ્વભરના ભારતીય ચાહકોને રાહત મળી.
મેચ પછી ટીમ ઈન્ડિયાના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેટ્સમેનોને સંબોધિત કર્યા અને કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વાતો કરી. ગંભીરે શરૂઆતમાં ઓપનર રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલ વચ્ચેની 69 રનની ઓપનિંગ ભાગીદારીની પ્રશંસા કરી, તેને 237 રનના પીછો કરવા માટે "ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ" ગણાવી. ત્યારબાદ ગંભીરે રોહિત અને કોહલીની અણનમ 168 રનની ભાગીદારીને "શાનદાર" ગણાવી.
મેચ પછી કોચ ગંભીરે શું કહ્યું ?
કોચ ગંભીરે કહ્યું, "બેટિંગની વાત કરીએ તો, જ્યારે સ્કોર કોઈ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના 60 રન હતો ત્યારે શુભમન અને રોહિત વચ્ચેની ભાગીદારી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતી. અને પછી રોહિત અને વિરાટ વચ્ચેની ભાગીદારી પણ અદ્ભુત હતી. રોહિતની સદી અદ્ભુત હતી. તે ખૂબ જ સારું હતું કે તમે મેચ પૂરી કરી. વિરાટે પણ શાનદાર ફિનિશિંગ કર્યું."
BCCI દ્વારા શેર કરાયેલા એક વીડિયોમાં આ નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું. ગંભીરે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી કે રોહિત અને કોહલી બંને ટાર્ગેટનો પીછો કરતી વખતે અણનમ રહ્યા અને ટીમને વિજય તરફ દોરી ગયા. તેણે કહ્યું, "મને લાગે છે કે ટીમના દૃષ્ટિકોણથી તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હતું કે બંનેએ મેચ પૂરી કરી.
રોહિત શર્માનો છેલ્લો ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ
મેચ પછી રોહિત શર્માએ સ્વીકાર્યું કે આ બંને માટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં છેલ્લી ODI શ્રેણી હોઈ શકે છે, કારણ કે બંને તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીના અંતિમ તબક્કામાં છે. હવે જ્યારે તેમનું આગામી કામ દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ઘરઆંગણે શ્રેણી છે, ત્યારે ધ્યાન ઓસ્ટ્રેલિયામાં મેળવેલી તેમની મેચ ફિટનેસ જાળવવા પર છે.
ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન બદલ રોહિત શર્માને પ્લેયર ઓફ ધ સિરીઝ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે વિરાટ કોહલીએ પ્રથમ બે મેચમાં સતત શૂન્ય આઉટ થયા બાદ ત્રીજી મેચમાં રન બનાવીને થોડી રાહત મેળવી હતી.
